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Загадка синего цвета в интерьере

Перла Вереника Перла Вереника
Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Гостиная в стиле модерн
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Синий цвет – это один из трех китов, на которых строится вся основа многообразия цветового спектра. Именно сочетание синего, желтого и красного цветов дают нам все остальные тона и оттенки. В этой тройке базовых цветов синий безусловно выделяется своей ледяной температурой и строгостью. Это цвет оттеняющий жаркую энергию красного и светящуюся эмоциональность желтых тонов. Именно на фоне синих оттенков все остальные цвета приобретают дополнительную яркость и насыщенность благодаря контрасту сочетания льда и огня. 

Синий цвет в интерьере редко используется как базовый, даже его приглушенные или светлые оттенки сохраняют глубину и строгую солидность, позволяющую даже незначительное присутствие свое сделать заметным и значимым.

Яркий интерьер цветов и акцентов

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Гостиная в стиле модерн
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Синий цвет в своих ярко-голубых формах преображается сам и позитивно преображает весь интерьер, в котором используется. Несмотря на прежнюю холодность, сочные голубые оттенки буквально взрывают обыденность интерьера, не создавая при этом ощущения тяжеловесности и избыточности. Даже самые массивные элементы мебели, выполненные в голубых оттенках синего становятся воздушнее, собраннее, приобретая яркую свежесть и динамичность.

Восточное прочтение синего цвета

homify Гостиная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Восточная культура традиционно использует яркие контрастные сочетания цветов в узорах и поэтому синий цвет является одним из базовых для любого из проявлений этой стилистики. Немного винтажных узоров бежево-золотистых оттенков на голубом фоне –  и интерьер преображается, приобретая и нарядность, и расслабленную изысканность. Такое цветовое сочетание и тонкие сплетения узоров служат достойным украшением и в  индийской, и в арабской культурах, давно оценивших филигранность этого декоративного приема. 

Искусство жить, искусство в жизнь

Коттедж, Kucherenko Design Kucherenko Design Гостиная в классическом стиле
Kucherenko Design

Коттедж

Kucherenko Design
Kucherenko Design
Kucherenko Design

Аристократичность синих оттенков подчеркивает тонкость живописи настенных панно в интерьере и комплекса аксессуаров на сером фоне. Интерьер в холодных синих тонах – ожидаемо спокойный, элегантный, комфортный и сдержанный. Такое использование синей гаммы в сочетании со стилистикой минимализма позволяет идеально раскрыть все лучшие качества этого благородного цвета, и создать по-современному утонченный интерьер всего несколькими деталями в синих оттенках. 

Аристократичное сочетание темных оттенков

Sabi, Prestigious Textiles Prestigious Textiles Гостиные в эклектичном стиле
Prestigious Textiles

Sabi

Prestigious Textiles
Prestigious Textiles
Prestigious Textiles

Темно-синие оттенки благодаря своей глубине и благородству традиционно используются в интерьерах в качестве декора солидной мебели из темных пород дерева. Неповторимое сочетание многогранности темно-синего холодного оттенка обивки и темных прожилок древесины позволяет сделать эти предметы мебели изысканно-строгими и яркими одновременно. Такие предметы в интерьере – это всегда самостоятельные единицы пространства, синий оттенок бархатной обивки заслуженно выделяет их  из любой цветовой гаммы помещения.

Спальня цвета индиго

Спальня старшего сына homify Спальня в стиле модерн
homify

Спальня старшего сына

homify
homify
homify

Переливы темно-кобальтовых оттенков синего в сочетании с еще более темным и насыщенным индиго – это смелое, но безусловно стильное решение для оформления интерьера спальни. Как правило такие варианты декора используют дизайнеры с большим опытом работы и способностью доводить свои творческие задумки до совершенства, ведь не каждый решится экспериментировать в комнате, где хочется расслабленно отдыхать и восстанавливать силы. Тем не менее, решимость и идеальное чувство стиля помогает создавать действительно оригинальные интерьеры с использованием нестандартных цветовых схем. Тонкое сочетание оттенков синего создают в спальне неповторимую атмосферу глубокой умиротворенности и уединенности, создавая столь необходимую для полноценного отдыха обстановку отстраненности от бытовой суеты и деловых проблем.

Чувственный синий

homify Ванная в классическом стиле Синий барокко
homify

homify
homify
homify

За внешней холодность синих оттенков скрывается и мощная, глубокая энергия эмоциональности, раскрывая которую интерьер приобретает неиссякаемый источник аристократичности и экспрессивности. Утонченная чувственность синих цветов звонко звучит в интерьере в стиле барокко, еще более оттеняя изощренность каждого элемента декора, каждой витиеватой линии. И при всей своей насыщенности и декоративности интерьер в синих тонах по-прежнему аристократичен и сдержан,  холоден и прекрасен красотой морозных рисунков на стекле и филигранной неповторимостью снежинок. Этот мир чувственности синих тонов никогда не будет утилитарным, кричащим или простецким.

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Синий – цвет моря

Морской стиль для гостиной и кухни Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Гостиная в стиле модерн
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Морской стиль для гостиной и кухни

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Морская тематика бесподобно раскрывается в интерьерах благодаря использованию яркого сочетания синих, голубых оттенков и белого цвета. Это традиционное цветовое сочетание морских тем и средиземноморских стилей  пронизано солнечным светом голубого безоблачного неба и морских просторов. Голубой цвет на фоне белого светится своей неповторимой глубиной и возвышенной яркостью, создавая в интерьере настроение радостной морской прогулки, теплой свежести соленого морского воздуха, бескрайних просторов уходящего вдаль горизонта. Морская стилистика интерьера может быть поддержана дополнительными аксессуарами, а может выражаться лишь в цветовом бело-синем сочетании, главным и достаточным здесь является именно присутствие голубых тонов на белом фоне.

Пример такого тонкого и элегантного прочтения морского стиля можно изучить в статье Двухуровневая квартира в морском стиле.

Стильный лофт в синих тонах

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture Рабочий кабинет в скандинавском стиле
INT2architecture

Интерьер OOD

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Стилистика лофта достаточно часто и успешно использует холодные оттенки – серебристо-стальные цвета металла, серые оттенки мебели. В сочетании с индустриальными элементами такие цветовые приемы создают контрастные сочетания грубых текстур и элементов. Так простота кирпичных стен интерьера в стиле лофт преображается под влиянием темного синего цвета. Грубость  кирпичной фактуры уходит на второй план, уступая место глубине текстуры холодного темно-синего. На этом благородном фоне ироничные и легкие предметы интерьера в стиле лофт кажутся не такими уж простыми, словно открывая в себе некий скрытый смысл и подтекст. 

Синий цвет в акцентах интерьера

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Оттенки  синего цвета – ярко-голубой, насыщенно синий, глубокий индиго, таинственный бархатный черно-синий, активно используются в аксессуарах в качестве цветовых акцентов интерьера. Благодаря своей холодной гамме такие аксессуары сочетаются с любым другим фоном, создавая интересную игру в любых сочетаниях. Голубой с желтым придает интерьеру активности, динамичности и свежести. Сочетание голубого с более теплыми оранжевыми оттенками в интерьере, наоборот наполнит его эмоциональной теплотой и оригинальностью контрастов. Экстремальное сочетание синего и красного оттенков даст возможность выразить любые смелые стилистические решения – от артистичного арт-деко до прямоугольных форм минимализма. 

Идеи зонирования гостиной
Какие варианты использования синего цвета в интерьере кажутся вам наиболее интересными?

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