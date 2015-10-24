Загадка синего цвета в интерьере

Синий цвет – это один из трех китов, на которых строится вся основа многообразия цветового спектра. Именно сочетание синего, желтого и красного цветов дают нам все остальные тона и оттенки. В этой тройке базовых цветов синий безусловно выделяется своей ледяной температурой и строгостью. Это цвет оттеняющий жаркую энергию красного и светящуюся эмоциональность желтых тонов. Именно на фоне синих оттенков все остальные цвета приобретают дополнительную яркость и насыщенность благодаря контрасту сочетания льда и огня.

Синий цвет в интерьере редко используется как базовый, даже его приглушенные или светлые оттенки сохраняют глубину и строгую солидность, позволяющую даже незначительное присутствие свое сделать заметным и значимым.