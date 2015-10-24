Загадка синего цвета в интерьере

Синий цвет – это один из трех китов, на которых строится вся основа многообразия цветового спектра. Именно сочетание синего, желтого и красного цветов дают нам все остальные тона и оттенки. В этой тройке базовых цветов синий безусловно выделяется своей ледяной температурой и строгостью. Это цвет оттеняющий жаркую энергию красного и светящуюся эмоциональность желтых тонов. Именно на фоне синих оттенков все остальные цвета приобретают дополнительную яркость и насыщенность благодаря контрасту сочетания льда и огня.
Синий цвет в интерьере редко используется как базовый, даже его приглушенные или светлые оттенки сохраняют глубину и строгую солидность, позволяющую даже незначительное присутствие свое сделать заметным и значимым.
Синий цвет в своих ярко-голубых формах преображается сам и позитивно преображает весь интерьер, в котором используется. Несмотря на прежнюю холодность, сочные голубые оттенки буквально взрывают обыденность интерьера, не создавая при этом ощущения тяжеловесности и избыточности. Даже самые массивные элементы мебели, выполненные в голубых оттенках синего становятся воздушнее, собраннее, приобретая яркую свежесть и динамичность.
Восточная культура традиционно использует яркие контрастные сочетания цветов в узорах и поэтому синий цвет является одним из базовых для любого из проявлений этой стилистики. Немного винтажных узоров бежево-золотистых оттенков на голубом фоне – и интерьер преображается, приобретая и нарядность, и расслабленную изысканность. Такое цветовое сочетание и тонкие сплетения узоров служат достойным украшением и в индийской, и в арабской культурах, давно оценивших филигранность этого декоративного приема.
Аристократичность синих оттенков подчеркивает тонкость живописи настенных панно в интерьере и комплекса аксессуаров на сером фоне. Интерьер в холодных синих тонах – ожидаемо спокойный, элегантный, комфортный и сдержанный. Такое использование синей гаммы в сочетании со стилистикой минимализма позволяет идеально раскрыть все лучшие качества этого благородного цвета, и создать по-современному утонченный интерьер всего несколькими деталями в синих оттенках.
Темно-синие оттенки благодаря своей глубине и благородству традиционно используются в интерьерах в качестве декора солидной мебели из темных пород дерева. Неповторимое сочетание многогранности темно-синего холодного оттенка обивки и темных прожилок древесины позволяет сделать эти предметы мебели изысканно-строгими и яркими одновременно. Такие предметы в интерьере – это всегда самостоятельные единицы пространства, синий оттенок бархатной обивки заслуженно выделяет их из любой цветовой гаммы помещения.
Переливы темно-кобальтовых оттенков синего в сочетании с еще более темным и насыщенным индиго – это смелое, но безусловно стильное решение для оформления интерьера спальни. Как правило такие варианты декора используют дизайнеры с большим опытом работы и способностью доводить свои творческие задумки до совершенства, ведь не каждый решится экспериментировать в комнате, где хочется расслабленно отдыхать и восстанавливать силы. Тем не менее, решимость и идеальное чувство стиля помогает создавать действительно оригинальные интерьеры с использованием нестандартных цветовых схем. Тонкое сочетание оттенков синего создают в спальне неповторимую атмосферу глубокой умиротворенности и уединенности, создавая столь необходимую для полноценного отдыха обстановку отстраненности от бытовой суеты и деловых проблем.
За внешней холодность синих оттенков скрывается и мощная, глубокая энергия эмоциональности, раскрывая которую интерьер приобретает неиссякаемый источник аристократичности и экспрессивности. Утонченная чувственность синих цветов звонко звучит в интерьере в стиле барокко, еще более оттеняя изощренность каждого элемента декора, каждой витиеватой линии. И при всей своей насыщенности и декоративности интерьер в синих тонах по-прежнему аристократичен и сдержан, холоден и прекрасен красотой морозных рисунков на стекле и филигранной неповторимостью снежинок. Этот мир чувственности синих тонов никогда не будет утилитарным, кричащим или простецким.
Морская тематика бесподобно раскрывается в интерьерах благодаря использованию яркого сочетания синих, голубых оттенков и белого цвета. Это традиционное цветовое сочетание морских тем и средиземноморских стилей пронизано солнечным светом голубого безоблачного неба и морских просторов. Голубой цвет на фоне белого светится своей неповторимой глубиной и возвышенной яркостью, создавая в интерьере настроение радостной морской прогулки, теплой свежести соленого морского воздуха, бескрайних просторов уходящего вдаль горизонта. Морская стилистика интерьера может быть поддержана дополнительными аксессуарами, а может выражаться лишь в цветовом бело-синем сочетании, главным и достаточным здесь является именно присутствие голубых тонов на белом фоне.
Пример такого тонкого и элегантного прочтения морского стиля можно изучить в статье Двухуровневая квартира в морском стиле.
Стилистика лофта достаточно часто и успешно использует холодные оттенки – серебристо-стальные цвета металла, серые оттенки мебели. В сочетании с индустриальными элементами такие цветовые приемы создают контрастные сочетания грубых текстур и элементов. Так простота кирпичных стен интерьера в стиле лофт преображается под влиянием темного синего цвета. Грубость кирпичной фактуры уходит на второй план, уступая место глубине текстуры холодного темно-синего. На этом благородном фоне ироничные и легкие предметы интерьера в стиле лофт кажутся не такими уж простыми, словно открывая в себе некий скрытый смысл и подтекст.
Оттенки синего цвета – ярко-голубой, насыщенно синий, глубокий индиго, таинственный бархатный черно-синий, активно используются в аксессуарах в качестве цветовых акцентов интерьера. Благодаря своей холодной гамме такие аксессуары сочетаются с любым другим фоном, создавая интересную игру в любых сочетаниях. Голубой с желтым придает интерьеру активности, динамичности и свежести. Сочетание голубого с более теплыми оранжевыми оттенками в интерьере, наоборот наполнит его эмоциональной теплотой и оригинальностью контрастов. Экстремальное сочетание синего и красного оттенков даст возможность выразить любые смелые стилистические решения – от артистичного арт-деко до прямоугольных форм минимализма.