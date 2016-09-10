Небольшие хитрости по уходу за вашим садом

Если газон сильно поврежден, то операция по спасению сводится к трем пунктам: досеву, пересеву или установке заплаток. При сильном повреждении (когда газон вымерз или выпрел) следует полностью удалить с этого участка траву, разрыхлить почву и засеять место заново. Если время не ждет или повреждением затронут лишь небольшой участок, то лучше всего поставить «заплатку» из того же дерна, что и ваш газон. При отсутствии идентичной дернины, вы можете сделать её в форме круга, бабочки или звезды — залатанный участок будет смотреться оригинально и в то же время аккуратно.