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Небольшие хитрости по уходу за вашим садом

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Miejski ogrod, Green Point Garden Design Green Point Garden Design
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Синдром «как сделать сад красивым» часто беспокоит нас перед приемом гостей или родственников. В нашей новой книге идей мы хотим поделиться несколькими советами, которые помогут сделать территорию вашего приусадебного участка опрятной. Некоторые рекомендации полезно учесть и при благоустройстве территории возле дома, а также планировании ландшафта. Уверены, что ваши преобразования на участке будут оценены гостями по достоинству.

Малярные работы

Brudenell Avenue, Canford Cliffs, Poole, David James Architects & Partners Ltd David James Architects & Partners Ltd Сад в стиле модерн
David James Architects &amp; Partners Ltd

Brudenell Avenue, Canford Cliffs, Poole

David James Architects & Partners Ltd
David James Architects &amp; Partners Ltd
David James Architects & Partners Ltd

Вовсе не обязательно красить забор и стены в белый цвет, однако свежая краска всегда визуально спасает участок. Столь важную процедуру необходимо повторять раз в несколько лет, лучше не запускать ситуацию. 

Лечим газон

Shady family garden, Louise Yates Garden Design Louise Yates Garden Design Сад в стиле модерн
Louise Yates Garden Design

Shady family garden

Louise Yates Garden Design
Louise Yates Garden Design
Louise Yates Garden Design

Если газон сильно поврежден, то операция по спасению сводится к трем пунктам: досеву, пересеву или установке заплаток. При сильном повреждении (когда газон вымерз или выпрел) следует полностью удалить с этого участка траву, разрыхлить почву и засеять место заново. Если время не ждет или повреждением затронут лишь небольшой участок, то лучше всего поставить «заплатку» из того же дерна, что и ваш газон. При отсутствии идентичной дернины, вы можете сделать её в форме круга, бабочки или звезды — залатанный участок будет смотреться оригинально и в то же время аккуратно. 

Пограничное состояние

Lawn Perfect Stays Сад в стиле модерн
Perfect Stays

Lawn

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

Обратите внимание на границы вашего загородного участка. Чем проще доступ к ограждению, тем легче ухаживать за периметром и поддерживать забор в хорошем состоянии. 

Сорнякам здесь не место

Path Fenton Roberts Garden Design Сад в стиле модерн
Fenton Roberts Garden Design

Path

Fenton Roberts Garden Design
Fenton Roberts Garden Design
Fenton Roberts Garden Design

Главная аллея от калитки до дома должна быть максимально опрятной. Удалите траву там, где она проросла, смахните грязь и сухие листья. Если на плитке есть сколы, замените ее на новую такую же. Даже небольшой изъян не останется незамеченным. 

Патио в саду

Miejski ogrod, Green Point Garden Design Green Point Garden Design
Green Point Garden Design

Green Point Garden Design
Green Point Garden Design
Green Point Garden Design

Создание широкой террасы или патио возле дома избавит вас от необходимости бороться на этом месте с сорняками. Мощение плиткой или террасными досками смотрится невероятно красиво. 

И зимой, и летом…

Small garden extension homify Сад в стиле модерн
homify

Small garden extension

homify
homify
homify

Вечнозеленые растения не стоит недооценивать. Их присутствие преображает внешний вид любого сада и делает его более нарядным и праздничным. Высаживая вечнозеленые кустарники, вы получаете возможность создавать неповторимую атмосферу уюта на своей приусадебной территории в любое время года.

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Экстравагантный декор

homify Сад Горшки и вазы
homify

homify
homify
homify

Растения в ярких кадках придадут вашему участку нарядный вид. За цветами в горшках проще ухаживать, к тому же вы можете их пересадить и вырастить при желании новые.

Полезное мульчирование

Small town garden homify Сад в стиле модерн
homify

Small town garden

homify
homify
homify

Кора и стружка помогут спасти ваши прекрасные клумбы от сорняков, а также сэкономят время на уход за растениями. Такой процесс называется мульчированием и он особенно хорош там, где растениям не хватает влаги. В качестве органической мульчи используют измельченную кору деревьев, щепу, опилки, листовой перегной, хвойный опад, шишки и так далее.

Искусственные кусты и цветы

Artificial Boxwood Ball Topiary Evergreen Trees & Shrubs Сад Растения
Evergreen Trees &amp; Shrubs

Artificial Boxwood Ball Topiary

Evergreen Trees & Shrubs
Evergreen Trees &amp; Shrubs
Evergreen Trees & Shrubs

Современные искусственные растения имеют вид настоящих. Они часто используются в украшении городских территорий, а также ландшафтном дизайне. Возможно именно вам подойдет такой вид декора сада.

Своевременный полив

Stainless Steel Garden Tap Station with Hose Reel, Tap and Platform Ingarden Ltd Сад Растения
Ingarden Ltd

Stainless Steel Garden Tap Station with Hose Reel, Tap and Platform

Ingarden Ltd
Ingarden Ltd
Ingarden Ltd

Установив однажды автоматическую систему полива газонов, вы сэкономите уйму времени.

Бортики у грядок и клумб

Vegetable garden witihn a country estate Roeder Landscape Design Ltd Сад в стиле кантри
Roeder Landscape Design Ltd

Vegetable garden witihn a country estate

Roeder Landscape Design Ltd
Roeder Landscape Design Ltd
Roeder Landscape Design Ltd

Вы можете легко создать красивые грядки на даче, слегка приподняв их над основной поверхностью земли и оградив обычными или декоративными бортиками. В этом случае грядки лучше прогреваются, не размываются внезапными ливнями, также создается оригинальный ландшафт. 

Занятная иллюминация

Cosmic Jar, HeadSprung Ltd HeadSprung Ltd Сад Освещение
HeadSprung Ltd

Cosmic Jar

HeadSprung Ltd
HeadSprung Ltd
HeadSprung Ltd

Больше всего ваши гости удивятся оригинальной подсветке участка. В создании подобной иллюминации могут принять участие и ваши дети. Уверены, такой вид творчества не может оставить равнодушным никого. 

Высокий забор

Lights in the Garden GK Architects Ltd Сад Освещение
GK Architects Ltd

Lights in the Garden

GK Architects Ltd
GK Architects Ltd
GK Architects Ltd

К слову, есть еще одно преимущество в высоких заборах и оградах. Даже если они зарастут, визуально этого никто не заметит. Об этом факте будете знать только вы.

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