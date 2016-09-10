Небольшие хитрости по уходу за вашим садом

Синдром «как сделать сад красивым» часто беспокоит нас перед приемом гостей или родственников. В нашей новой книге идей мы хотим поделиться несколькими советами, которые помогут сделать территорию вашего приусадебного участка опрятной. Некоторые рекомендации полезно учесть и при благоустройстве территории возле дома, а также планировании ландшафта. Уверены, что ваши преобразования на участке будут оценены гостями по достоинству.
Вовсе не обязательно красить забор и стены в белый цвет, однако свежая краска всегда визуально спасает участок. Столь важную процедуру необходимо повторять раз в несколько лет, лучше не запускать ситуацию.
Если газон сильно поврежден, то операция по спасению сводится к трем пунктам: досеву, пересеву или установке заплаток. При сильном повреждении (когда газон вымерз или выпрел) следует полностью удалить с этого участка траву, разрыхлить почву и засеять место заново. Если время не ждет или повреждением затронут лишь небольшой участок, то лучше всего поставить «заплатку» из того же дерна, что и ваш газон. При отсутствии идентичной дернины, вы можете сделать её в форме круга, бабочки или звезды — залатанный участок будет смотреться оригинально и в то же время аккуратно.
Обратите внимание на границы вашего загородного участка. Чем проще доступ к ограждению, тем легче ухаживать за периметром и поддерживать забор в хорошем состоянии.
Главная аллея от калитки до дома должна быть максимально опрятной. Удалите траву там, где она проросла, смахните грязь и сухие листья. Если на плитке есть сколы, замените ее на новую такую же. Даже небольшой изъян не останется незамеченным.
Создание широкой террасы или патио возле дома избавит вас от необходимости бороться на этом месте с сорняками. Мощение плиткой или террасными досками смотрится невероятно красиво.
Вечнозеленые растения не стоит недооценивать. Их присутствие преображает внешний вид любого сада и делает его более нарядным и праздничным. Высаживая вечнозеленые кустарники, вы получаете возможность создавать неповторимую атмосферу уюта на своей приусадебной территории в любое время года.
Растения в ярких кадках придадут вашему участку нарядный вид. За цветами в горшках проще ухаживать, к тому же вы можете их пересадить и вырастить при желании новые.
Кора и стружка помогут спасти ваши прекрасные клумбы от сорняков, а также сэкономят время на уход за растениями. Такой процесс называется мульчированием и он особенно хорош там, где растениям не хватает влаги. В качестве органической мульчи используют измельченную кору деревьев, щепу, опилки, листовой перегной, хвойный опад, шишки и так далее.
Современные искусственные растения имеют вид настоящих. Они часто используются в украшении городских территорий, а также ландшафтном дизайне. Возможно именно вам подойдет такой вид декора сада.
Установив однажды автоматическую систему полива газонов, вы сэкономите уйму времени.
Вы можете легко создать красивые грядки на даче, слегка приподняв их над основной поверхностью земли и оградив обычными или декоративными бортиками. В этом случае грядки лучше прогреваются, не размываются внезапными ливнями, также создается оригинальный ландшафт.
Больше всего ваши гости удивятся оригинальной подсветке участка. В создании подобной иллюминации могут принять участие и ваши дети. Уверены, такой вид творчества не может оставить равнодушным никого.
К слову, есть еще одно преимущество в высоких заборах и оградах. Даже если они зарастут, визуально этого никто не заметит. Об этом факте будете знать только вы.
Также на homify: