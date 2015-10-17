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Свет и цвет: как можно оформить окна

Перла Вереника Перла Вереника
Curtains, Cabbages & Roses Cabbages & Roses Окна и двериШторы и драпировка
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Оформление текстилем окон в комнате является одним из так называемых быстрых приемов декора интерьера, при помощи которого можно несколькими штрихами изменить стилевое решение всего помещения. Действительно, смените тяжелые складки драпировок штор на лаконичные жалюзи с абстрактным рисунком – и интерьер сразу поменяет свой характер, даже при неизменности всей остальной обстановки. 

С помощью оформления окон можно создавать целостные композиции объектов в пространстве комнаты, тонко подчеркивая и акцентируя нужные вам ноты. Поскольку окна являются древнейшим элементом архитектуры любого строения, то и вариантов их оформления за долгую многовековую историю во всех культурах и стилях накоплено бессчетное множество, смело используйте самые неожиданные решения для своего интерьера, не ограничиваясь привычными конструкциями и цветами, творите, экспериментируйте. 

Золотистая классика

Rumelihisarı Yalı Restorasyonu, Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik ГостинаяАксессуары и декорации Шелк Янтарный / Золотой
Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik

Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik
Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik
Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik

Если ваш интерьер наполнен классическими предметами мебели, изысканные линии интерьера достойно подчеркнут высокие струящиеся драпировками шторы золотистого цвета, активно украшенные бахромой и сложными элементами ламбрекенов.  Многослойная система разноуровневых элементов текстиля образует арочный силуэт окна, верхняя часть которого визуально расширяется  ступенями ниспадающих волн шелковистых гардин с бахромой, а центральная часть – плавно и тяжеловесно спускаются в пол  светящимся водопадом. Конечно, такую сложную конструкцию не стоит пытаться уместить в малогабаритные помещения, а вот в интерьере с высоким потолком, декорированным карнизом лепнины, такое оформление окон станет достойным аксессуаром классического стиля.

Нитяные шторы

Brilliant Store, Brilliant Store Brilliant Store Окна и двериШторы и драпировка
Brilliant Store

Brilliant Store
Brilliant Store
Brilliant Store

Относительно новым трендом в оформлении окон является использование нитяных штор, которые сочетают в себе струящуюся прозрачность и фактурность материала. Тонкое полотно, образуемое нитями штор элегантно драпирует оконный проем, создавая картину совершенно отличную от классических плотных или прозрачных штор. Огромный спектр цветов и видов нитяных штор делает этот способ оконного декора самостоятельным видом оформления, способным отобразить любую идею – от классики до модерна, от кантри до футуристических образов. Элементы таких штор могут быть выполнены как на основе сплетения собственно нитей, так и из любого другого материала, образующего тонкий полупрозрачный каскад нитей. Для создания невесомых картин из нитяных штор используются и бусины различных видов, цветов и фактур – металлические, пластмассовые, деревянные, и стеклянныйдекор, и речные ракушки,  и светодиодные элементы. Нет предела творческой фантазии дизайнеров-декораторов.

Нежный прованс

CONSTANCE Cabbages & Roses Окна и двериШторы и драпировка
Cabbages &amp; Roses

CONSTANCE

Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses
Cabbages & Roses

Хотите придать скромному интерьеру нежность и легкость? Простым в исполнении решением станет оформление окна в французской стилистике прованс. Все что вам нужно для этого – подобрать по своему вкусу текстиль с легким цветочным рисунок в светлых пастельных тонах и смело использовать эту находку для организации простой конструкции штор на окне. Оформление окна такими шторами может быть совсем простое, в виде длинных вертикальных полотен и широких складок, рисунок является здесь главным акцентом и украшением. Поддержать тему стиля прованс в интерьере комнаты можно, использовав тот же вид текстиля для оформления и других элементов – диванных подушек, пледа, уютных аксессуаров. В статье Лёгкое веяние французского прованса подробно описано многообразие интересных вариантов использования этого стиля в интерьере. 

Торжественность плотных штор

Дом на берегу моря, Prosperity Prosperity Окна и двериШторы и драпировка
Prosperity

Дом на берегу моря

Prosperity
Prosperity
Prosperity

Оформление окна плотными шторами задает интерьеру настроение обособленности от внешнего мира, помогает создать в комнате свое собственное настроение, подходящее именно характеру использования этого помещения и индивидуальности хозяев. Так, например, тяжелый плотный текстиль штор  насыщенного красного цвета в сочетании с крупным золотым декором и гобеленом стен  создаст в интерьере настроение парадного великолепия и солидности. Используя плотные шторы темных оттенков в спальне, можно придать интерьеру комнаты ощущение уединенности и камерности обстановки, уютной и защищенной от суеты внешних дел и забот. 

Оформление окон плотным текстилем хорошо решает и декоративные, и функциональные задачи, создавая в комнате теплую и комфортную атмосферу, свое особое настроение.

Декоративные рисунки на стекле

Orchids in Pots BY MAY/ Siluett Frost Window Film Окна и двериДекор для окон
BY MAY/ Siluett Frost Window Film

Orchids in Pots

BY MAY/ Siluett Frost Window Film
BY MAY/ Siluett Frost Window Film
BY MAY/ Siluett Frost Window Film

Оформление окна – процесс творческий и совсем не обязательно следовать каким-то устоявшимся правилам. Тонка пленка на окне с аппликацией рисунков освежит интерьер, придавая ему легкости, романтичности и смелой открытости миру. Вполне можно украсить окно рисунком под свой вкус или под стилистику помещения, выбрав для спальни цветущие орхидеи на окне, для кухни – силуэты ленивых кошек, а для детской – героев любимых мультфильмов, заглянувших в гости. Такое декорирование окна помогает легко и быстро менять настроение комнаты, оживить за пять минут привычный интерьер и также быстро сменить декорации при желании. 

Тонкие жалюзи

homify Окна и двериШторы и драпировка
homify

homify
homify
homify

Жалюзи – это старинные защитники дома от посторонних взглядов. По крайней мере об этом говорит  происхождение слова, в переводе с французского означающее зависть.  Конечно, нынешняя архитектура высотных городских домов, да и пригородных улиц с коттеджами, позволяет не так остро переживать о защищенности окон от чужих взглядов, но конструкция жалюзи прижилась и в современных интерьерах благодаря своей легкости применения и количеству возможных вариаций. Тонкие гофрированные полотна жалюзи, например, очень удобны для защиты от солнечных лучей в жаркий день, а вечером создадут атмосферу уединенности. Часто такой вид оформления окон также комбинируют с тонкими воздушными шторами.

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Минималистские японские шторы

homify Окна и двериШторы и драпировка
homify

homify
homify
homify

Лаконичные и легкие японские шторы в виде сдвигающихся вертикальных  полотен элегантно украшают и вполне европейский интерьер. Такое оформление окна, особенно при панорамном остеклении придает интерьеру свежесть и динамичность, строгую аскетичность формы этих штор компенсирует возможность использования любых цветов и узоров текстильного полотна. Рисунок для такого оформления окна как правило используется крупный, достаточно абстрактный, можно смело экспериментировать со стилистикой кубизма, авангарда или, наоборот, обратиться к природный натуралистичным цветам и изображениям. Можно также  комбинировать и сочетать разные по цвету, фактуре и плотности полотна, зонируя разные части комнаты, придавая интерьеру дополнительное разнообразие и мобильность. 

Цветные картины витражей

vitrail pour bilbliothèque, Catherine Nafziger - Atelier Kats Vitrail Catherine Nafziger - Atelier Kats Vitrail Окна и двериДекор для окон
Catherine Nafziger – Atelier Kats Vitrail

Catherine Nafziger - Atelier Kats Vitrail
Catherine Nafziger – Atelier Kats Vitrail
Catherine Nafziger - Atelier Kats Vitrail

Неизменно декоративным и утонченным было и остается оформление окон с помощью витражных рисунков. Причем можно использовать как классическое витражное остекление, так и более экономичные варианты нанесения на стекло рисунка в витражной технике. Такие светящиеся картины безупречно смотрятся в любом интерьере, являясь его главным цветовым акцентом, насыщая каждый уголок комнаты солнечными бликами всех цветов радуги.

Панорамное остекление

Glas-Faltwand am Herrenhaus, Solarlux GmbH Solarlux GmbH Окна и двериОкна
Solarlux GmbH

Solarlux GmbH
Solarlux GmbH
Solarlux GmbH

Если вам повезло быть владельцем не только собственного дома, но и неповторимого пейзажа за окном, одним из лучших вариантов в таком случае будет решение о размещении в комнате панорамных окон – от пола до потолка или просто максимально широких и просторных по возможности. Тогда сама природа, как гениальный художник – всегда прекрасная и каждый день разнообразная  будет служить лучшим декором вашего интерьера. 

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Какой  вариант оформления окон вам кажется наиболее интересным для вашего интерьера?

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