Свет и цвет: как можно оформить окна

Оформление текстилем окон в комнате является одним из так называемых быстрых приемов декора интерьера, при помощи которого можно несколькими штрихами изменить стилевое решение всего помещения. Действительно, смените тяжелые складки драпировок штор на лаконичные жалюзи с абстрактным рисунком – и интерьер сразу поменяет свой характер, даже при неизменности всей остальной обстановки.

С помощью оформления окон можно создавать целостные композиции объектов в пространстве комнаты, тонко подчеркивая и акцентируя нужные вам ноты. Поскольку окна являются древнейшим элементом архитектуры любого строения, то и вариантов их оформления за долгую многовековую историю во всех культурах и стилях накоплено бессчетное множество, смело используйте самые неожиданные решения для своего интерьера, не ограничиваясь привычными конструкциями и цветами, творите, экспериментируйте.