Свет и цвет: как можно оформить окна

Оформление текстилем окон в комнате является одним из так называемых
быстрых приемов декора интерьера, при помощи которого можно несколькими штрихами изменить стилевое решение всего помещения. Действительно, смените тяжелые складки драпировок штор на лаконичные жалюзи с абстрактным рисунком – и интерьер сразу поменяет свой характер, даже при неизменности всей остальной обстановки.
С помощью оформления окон можно создавать целостные композиции объектов в пространстве комнаты, тонко подчеркивая и акцентируя нужные вам ноты. Поскольку окна являются древнейшим элементом архитектуры любого строения, то и вариантов их оформления за долгую многовековую историю во всех культурах и стилях накоплено бессчетное множество, смело используйте самые неожиданные решения для своего интерьера, не ограничиваясь привычными конструкциями и цветами, творите, экспериментируйте.
Если ваш интерьер наполнен классическими предметами мебели, изысканные линии интерьера достойно подчеркнут высокие струящиеся драпировками шторы золотистого цвета, активно украшенные бахромой и сложными элементами ламбрекенов. Многослойная система разноуровневых элементов текстиля образует арочный силуэт окна, верхняя часть которого визуально расширяется ступенями ниспадающих волн шелковистых гардин с бахромой, а центральная часть – плавно и тяжеловесно спускаются в пол светящимся водопадом. Конечно, такую сложную конструкцию не стоит пытаться уместить в малогабаритные помещения, а вот в интерьере с высоким потолком, декорированным карнизом лепнины, такое оформление окон станет достойным аксессуаром классического стиля.
Относительно новым трендом в оформлении окон является использование нитяных штор, которые сочетают в себе струящуюся прозрачность и фактурность материала. Тонкое полотно, образуемое нитями штор элегантно драпирует оконный проем, создавая картину совершенно отличную от классических плотных или прозрачных штор. Огромный спектр цветов и видов нитяных штор делает этот способ оконного декора самостоятельным видом оформления, способным отобразить любую идею – от классики до модерна, от кантри до футуристических образов. Элементы таких штор могут быть выполнены как на основе сплетения собственно нитей, так и из любого другого материала, образующего тонкий полупрозрачный каскад нитей. Для создания невесомых картин из нитяных штор используются и бусины различных видов, цветов и фактур – металлические, пластмассовые, деревянные, и стеклянныйдекор, и речные ракушки, и светодиодные элементы. Нет предела творческой фантазии дизайнеров-декораторов.
Хотите придать скромному интерьеру нежность и легкость? Простым в исполнении решением станет оформление окна в французской стилистике прованс. Все что вам нужно для этого – подобрать по своему вкусу текстиль с легким цветочным рисунок в светлых пастельных тонах и смело использовать эту находку для организации простой конструкции штор на окне. Оформление окна такими шторами может быть совсем простое, в виде длинных вертикальных полотен и широких складок, рисунок является здесь главным акцентом и украшением. Поддержать тему стиля прованс в интерьере комнаты можно, использовав тот же вид текстиля для оформления и других элементов – диванных подушек, пледа, уютных аксессуаров. В статье Лёгкое веяние французского прованса подробно описано многообразие интересных вариантов использования этого стиля в интерьере.
Оформление окна плотными шторами задает интерьеру настроение обособленности от внешнего мира, помогает создать в комнате свое собственное настроение, подходящее именно характеру использования этого помещения и индивидуальности хозяев. Так, например, тяжелый плотный текстиль штор насыщенного красного цвета в сочетании с крупным золотым декором и гобеленом стен создаст в интерьере настроение парадного великолепия и солидности. Используя плотные шторы темных оттенков в спальне, можно придать интерьеру комнаты ощущение уединенности и камерности обстановки, уютной и защищенной от суеты внешних дел и забот.
Оформление окон плотным текстилем хорошо решает и декоративные, и функциональные задачи, создавая в комнате теплую и комфортную атмосферу, свое особое настроение.
Оформление окна – процесс творческий и совсем не обязательно следовать каким-то устоявшимся правилам. Тонка пленка на окне с аппликацией рисунков освежит интерьер, придавая ему легкости, романтичности и смелой открытости миру. Вполне можно украсить окно рисунком под свой вкус или под стилистику помещения, выбрав для спальни цветущие орхидеи на окне, для кухни – силуэты ленивых кошек, а для детской – героев любимых мультфильмов, заглянувших в гости. Такое декорирование окна помогает легко и быстро менять настроение комнаты, оживить за пять минут привычный интерьер и также быстро
сменить декорации при желании.
Жалюзи – это старинные защитники дома от посторонних взглядов. По крайней мере об этом говорит происхождение слова, в переводе с французского означающее
зависть. Конечно, нынешняя архитектура высотных городских домов, да и пригородных улиц с коттеджами, позволяет не так остро переживать о защищенности окон от чужих взглядов, но конструкция жалюзи прижилась и в современных интерьерах благодаря своей легкости применения и количеству возможных вариаций. Тонкие гофрированные полотна жалюзи, например, очень удобны для защиты от солнечных лучей в жаркий день, а вечером создадут атмосферу уединенности. Часто такой вид оформления окон также комбинируют с тонкими воздушными шторами.
Лаконичные и легкие японские шторы в виде сдвигающихся вертикальных полотен элегантно украшают и вполне европейский интерьер. Такое оформление окна, особенно при панорамном остеклении придает интерьеру свежесть и динамичность, строгую аскетичность формы этих штор компенсирует возможность использования любых цветов и узоров текстильного полотна. Рисунок для такого оформления окна как правило используется крупный, достаточно абстрактный, можно смело экспериментировать со стилистикой кубизма, авангарда или, наоборот, обратиться к природный натуралистичным цветам и изображениям. Можно также комбинировать и сочетать разные по цвету, фактуре и плотности полотна, зонируя разные части комнаты, придавая интерьеру дополнительное разнообразие и мобильность.
Неизменно декоративным и утонченным было и остается оформление окон с помощью витражных рисунков. Причем можно использовать как классическое витражное остекление, так и более экономичные варианты нанесения на стекло рисунка в витражной технике. Такие светящиеся картины безупречно смотрятся в любом интерьере, являясь его главным цветовым акцентом, насыщая каждый уголок комнаты солнечными бликами всех цветов радуги.
Если вам повезло быть владельцем не только собственного дома, но и неповторимого пейзажа за окном, одним из лучших вариантов в таком случае будет решение о размещении в комнате панорамных окон – от пола до потолка или просто максимально широких и просторных по возможности. Тогда сама природа, как гениальный художник – всегда прекрасная и каждый день разнообразная будет служить лучшим декором вашего интерьера.