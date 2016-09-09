Прекрасная трансформация квартиры 39 кв.м.

Эта квартира, площадью в 39 кв.м, находится в Париже. Дизайнер интерьера поставил перед собой задачу – дать свежее дыхание пространству, обеспечить функциональность и практичность. Все это удалось успешно осуществить.
Итак, тут представлена белая мебель, пол из плитки, узорный фартук – старомодный вид. Все это нужно будет устранить, чтобы получить современный дизайн, вдохнуть новую жизнь.
Эта новая кухня линейной планировки делает помещение свободным и стильным. Дизайн простой, но многофункциональный. Контраст между До и После просто ошеломляет. В дизайне прослеживаются штрихи скандинавского стиля.
Эта раковина была выполнена на заказ из нетрадиционных материалов, что придает ей оригинальности. Изготовлена она из окисленного металла, причем сосуществует отлично с рабочей поверхностью. Японские штрихи стиля, наборы чая и элементы декора покорят любого.
Эта фотография показывает пространство, сделанное со вкусом, но не совсем удачно.Для мебели нет подходящего фона, который будет способствовать ее выигрышныму виду.
Цвета, новые краски и акценты – все это новый дизайн комнаты. Здесь присутствует легкость. Это правда, что декор и мебель практически остались прежними, но это тот параметр, который идеально подходит!
Слишком много белого, причем неумело использованного, выглядит непривлекательно и иногда даже отталкивающе. Давайте посмотрим, что наш специалист сделал, чтобы преобразовать помещение!
Ванная комната выглядит теперь эстетичней, уютней. Узорчатая плитка украшает пространство, зеркало немного придает легкости.