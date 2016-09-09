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Прекрасная трансформация квартиры 39 кв.м.

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Rénovation d'un appartement Hausmannien de 39m2 Paris 11eme, Sara Camus Bouanha Architecture Interieure Sara Camus Bouanha Architecture Interieure Столовая комната в стиле модерн
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Эта квартира, площадью в 39 кв.м, находится в Париже. Дизайнер интерьера поставил перед собой задачу – дать свежее дыхание пространству, обеспечить функциональность и практичность.  Все это удалось успешно осуществить.

До: Кухня

Rénovation d'un appartement Hausmannien de 39m2 Paris 11eme, Sara Camus Bouanha Architecture Interieure Sara Camus Bouanha Architecture Interieure
Sara Camus Bouanha Architecture Interieure

Sara Camus Bouanha Architecture Interieure
Sara Camus Bouanha Architecture Interieure
Sara Camus Bouanha Architecture Interieure

Итак, тут представлена белая мебель, пол из плитки, узорный фартук – старомодный вид. Все это нужно будет устранить, чтобы получить современный дизайн, вдохнуть новую жизнь.

После: Кухня

Rénovation d'un appartement Hausmannien de 39m2 Paris 11eme, Sara Camus Bouanha Architecture Interieure Sara Camus Bouanha Architecture Interieure Столовая комната в стиле модерн
Sara Camus Bouanha Architecture Interieure

Sara Camus Bouanha Architecture Interieure
Sara Camus Bouanha Architecture Interieure
Sara Camus Bouanha Architecture Interieure

Эта новая кухня линейной планировки делает помещение свободным и стильным. Дизайн простой, но многофункциональный. Контраст между До и После просто ошеломляет. В дизайне прослеживаются штрихи скандинавского стиля.

Раковина

Rénovation d'un appartement Hausmannien de 39m2 Paris 11eme, Sara Camus Bouanha Architecture Interieure Sara Camus Bouanha Architecture Interieure Кухня в стиле модерн
Sara Camus Bouanha Architecture Interieure

Sara Camus Bouanha Architecture Interieure
Sara Camus Bouanha Architecture Interieure
Sara Camus Bouanha Architecture Interieure

Эта раковина была выполнена на заказ из нетрадиционных материалов, что придает ей оригинальности. Изготовлена она из окисленного металла, причем сосуществует отлично с рабочей поверхностью. Японские штрихи стиля, наборы чая и элементы декора покорят любого.

До: гостиная

Rénovation d'un appartement Hausmannien de 39m2 Paris 11eme, Sara Camus Bouanha Architecture Interieure Sara Camus Bouanha Architecture Interieure
Sara Camus Bouanha Architecture Interieure

Sara Camus Bouanha Architecture Interieure
Sara Camus Bouanha Architecture Interieure
Sara Camus Bouanha Architecture Interieure

Эта фотография показывает пространство, сделанное со вкусом, но не совсем удачно.Для мебели нет подходящего фона, который будет способствовать ее выигрышныму виду.

После: какой интерьер!

Rénovation d'un appartement Hausmannien de 39m2 Paris 11eme, Sara Camus Bouanha Architecture Interieure Sara Camus Bouanha Architecture Interieure Гостиная в стиле модерн
Sara Camus Bouanha Architecture Interieure

Sara Camus Bouanha Architecture Interieure
Sara Camus Bouanha Architecture Interieure
Sara Camus Bouanha Architecture Interieure

Цвета, новые краски и акценты – все это новый дизайн комнаты. Здесь присутствует легкость. Это правда, что декор и мебель практически остались прежними, но это тот параметр, который идеально подходит!

До: SOS!

Rénovation d'un appartement Hausmannien de 39m2 Paris 11eme, Sara Camus Bouanha Architecture Interieure Sara Camus Bouanha Architecture Interieure
Sara Camus Bouanha Architecture Interieure

Sara Camus Bouanha Architecture Interieure
Sara Camus Bouanha Architecture Interieure
Sara Camus Bouanha Architecture Interieure

Слишком много белого, причем неумело использованного, выглядит непривлекательно и иногда даже отталкивающе. Давайте посмотрим, что наш специалист сделал, чтобы преобразовать помещение!

После: WOW!

Rénovation d'un appartement Hausmannien de 39m2 Paris 11eme, Sara Camus Bouanha Architecture Interieure Sara Camus Bouanha Architecture Interieure Ванная комната в стиле модерн
Sara Camus Bouanha Architecture Interieure

Sara Camus Bouanha Architecture Interieure
Sara Camus Bouanha Architecture Interieure
Sara Camus Bouanha Architecture Interieure

Ванная комната выглядит теперь эстетичней, уютней. Узорчатая плитка украшает пространство, зеркало немного придает легкости.

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