Проект маленького дома для пригорода

Идеальный маленький домик – бунгало с белом цвете с яркой черепичной крышей, с аккуратным газоном, большой и солнечной кухней! Наверняка многие из нас видели похожий в своих снах! Студия BIURO PROJEKTOWE MTM STYL воплощает наши мечты и делает это самым прекрасным образом! Бюджетные вариации идиллических коттеджей буквально захватывают дух!
Этот стильный домик имеет площадь в 253 кв. метра, включая площадь подвала (126 кв. метров) и гаража (33 кв. метра). Построен он из силикатного кирпича с утеплением, уклон кровли маленький – около 25 градусов, перекрытия бетонные. Площадь только первого этажа – 166 кв. метров, без гаража.
Стоимость его реализации четко не озвучена, но варьируется в пределах 4 млн рублей «под отделку». Дом имеет один этаж, но огромный подвал, а также гараж. На примере этого дома мы легко может увидеть, как 2,5 млн рублей «под отделку» превращаются в 4 млн, благодаря подвалу и гаражу.
Стильная планировка с возможностью реализации идеи внутреннего дворика с многоуровневыми террасами наверняка понравится тем, у кого есть маленькие дети. На натуральном дереве (или ДПК) дети здесь смогут отлично играть, раскладывать игрушки, придумывать трассы для машинок и т.п.
Современный облик этого дома отлично вписывается в формат традиционного пригорода в любом городе – от Калининграда до Сочи и от Самары до Владивостока. Симпатичный и аккуратный, он является идеальным чистым листом для того, чтобы написать лучшую историю вашей жизни.
На террасу выходят несколько комнат, справа – главная спальня родителей, слева – две двери из гостиной и столовой в формате слайдеров. Остальные детские комнаты имеют окна на противоположную от террасы сторону.
Эта гостиная реализована в другом, но немного похожем по планировке доме. Дизайн интерьера выполнен в стиле модерн в теплых тонах, а гостиная со столовой тоже имеет два блока дверей-слайдеров.
Этот проект имеет небольшую нишу для гостиной, которой нет в нашем. В принципе, это небольшое изменение может быть реализовано и в формате этого проекта по вашему желанию, а квадратуры обеих гостиных со столовыми идентичны.
Шикарно разработанная планировка первого этажа с большим количеством встроенных гардеробных шкафов, ультра-комфортабельной зоной кухни и гостиной, а также приватными спальнями далее по коридору выглядит просто прелестно!
Дом рассчитан на семью с 3-4 детьми, имеет 2 ванные комнаты и 4 спальни с гардеробными системами. В гостиной площадью 35 кв. метров мы найдем и зону столовой, а при ней – террасу площадью более 40 кв. метров. Площадь кухни (16 кв. метров) дополняется площадью кладовой (6,4 кв. метра). Гараж рассчитан на два автомобиля, имеет тамбур между собой и домом.
Для главной спальни родителей в данном проекте предусмотрена отдельная ванная комната, которая может выглядеть так же как эта, спроектированная теми же авторами для похожего проекта.
Ванная комната с элементами гламура идеально подходит для дизайна супружеского мастер-сьюта. В таких же тонах можно оформить и прилегающую к спальне гардеробную, добавляя немного цвета фиолетовой орхидеи!
Подвал может быть использован как для мастерской и дополнительного хранения, так и для более амбициозных проектов – обустройства зоны SPA с сауной, хамамом и комнатой отдыха, домашнего кинотеатра, бассейна и т.п. В четырех комнатах в подвале есть окна.
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