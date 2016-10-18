Проект маленького дома для пригорода

Идеальный маленький домик – бунгало с белом цвете с яркой черепичной крышей, с аккуратным газоном, большой и солнечной кухней! Наверняка многие из нас видели похожий в своих снах! Студия BIURO PROJEKTOWE MTM STYL воплощает наши мечты и делает это самым прекрасным образом! Бюджетные вариации идиллических коттеджей буквально захватывают дух!

Этот стильный домик имеет площадь в 253 кв. метра, включая площадь подвала (126 кв. метров) и гаража (33 кв. метра). Построен он из силикатного кирпича с утеплением, уклон кровли маленький – около 25 градусов, перекрытия бетонные. Площадь только первого этажа – 166 кв. метров, без гаража.

Стоимость его реализации четко не озвучена, но варьируется в пределах 4 млн рублей «под отделку». Дом имеет один этаж, но огромный подвал, а также гараж. На примере этого дома мы легко может увидеть, как 2,5 млн рублей «под отделку» превращаются в 4 млн, благодаря подвалу и гаражу.