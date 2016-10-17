Проект стильного дома для пригорода

Маленький домик, настоящая мечта для молодой семьи, сегодня представлен в виде двухэтажного бунгало, который выглядит просто сказочно! Аккуратный, стильный и современный, этот дом имеет гараж на два автомобиля и вальмовую крышу с мансардой.
Студия BIURO PROJEKTOWE MTM STYL создала данный проект как бюджетный вариант для максимально быстрой реализации. Конкретная стоимость не озвучена, но она варьируется в пределах 3,5 млн рублей без отделки и около 4,5-5 млн рублей с отделкой и отоплением.
Дом построен из керамического блока, кровля – керамическая, перекрытия бетонные. Общая площадь дома – около 182 кв. метров + гараж (32 кв. метра) на два автомобиля. Отделка экстерьера создана на основе самой обычной штукатурки с дополнениями из декоративного кирпича. Как вы можете видеть, таким же образом оформлен дымоход.
В целом дом отлично подходит для стандартного участка с реализацией как без забора, так и с высоким забором с воротами.
На заднем дворике мы найдем две террасы со ступенями и без, панорамные двери-слайдеры из гостиной и главной спальни на еще одну террасу в самом саду. Красивый дизайн фасадов использует теплые охристые оттенки для дизайна, персиковый – для кирпича и обожженной глины – для кровли.
Если вам нужен максимально большой дом на маленький бюджет, такой проект (или похожий) с вальмовой крышей и мансардой будет для вас лучшим решением. При том, что одноэтажный проект такой же площади обойдется вам, минимум, в 1,5 раза дороже.
Как вы узнаете далее из планировки, такой вариант идеально подойдет тем, кто хочет разделить детскую и взрослую зоны максимально красиво и аккуратно. Здесь главная спальня находится на первом этаже и имеет выход на террасу, рядом с ней – еще одна спальня, для самых маленьких детей или под кабинет. Остальные детские находятся на мансарде и имеют собственную ванную комнату и гардеробную.
На первом этаже мы найдем очень удобную и современную планировку, где общественная зона эффектно разграничена с приватной с помощью лестничного холла. Так, гостиная (37 кв. метров) с кухней (12 кв. метров с кладовой) находятся слева, а две спальни с двумя гардеробными и общей ванной комнатой – справа. На переднем плане – гараж с прихожей и котельной, а также гостевая туалетная комната.
На втором этаже мы найдем три детские спальни площадью от 8,3 до 11 кв. метров (фактическая площадь больше на 3-4 кв. метра, но ощущаются они из-за скошенных стен именно комнатами в 8-11 кв. метров).Также в холле есть гардеробная, а ванная комната имеет зону постирочной.
Красивая подсветка на участке создана на основе трех типов светильников – напольных шаров из категории трендового дизайна, обычных настенных светильников для экстерьера и прожекторов для паркинга, чтобы даже вечером подъездной путь был хорошо освещен.
На этом мы заканчиваем нашу экскурсию по данному проекту, напоминая вам, что его реализация «под отделку» займет около 3,5 млн рублей из ваших средств. Реализация в формате коробки будет стоить около 2-2,5 млн рублей. Проект «под ключ» – около 4,5-5 млн рублей, а проект «люкс» с дизайнерской мебелью, отделкой, итальянской плиткой, двумя патио, брендовым кухонным гарнитуром – уже около 8 млн рублей.
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