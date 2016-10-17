Проект стильного дома для пригорода

Маленький домик, настоящая мечта для молодой семьи, сегодня представлен в виде двухэтажного бунгало, который выглядит просто сказочно! Аккуратный, стильный и современный, этот дом имеет гараж на два автомобиля и вальмовую крышу с мансардой.

Студия BIURO PROJEKTOWE MTM STYL создала данный проект как бюджетный вариант для максимально быстрой реализации. Конкретная стоимость не озвучена, но она варьируется в пределах 3,5 млн рублей без отделки и около 4,5-5 млн рублей с отделкой и отоплением.