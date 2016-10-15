Как благоустроить участок при коттедже?

Вы мечтаете об уютном доме с высоким забором? Чтобы планировка соответствовала нуждам вашей семьи, а дизайн интерьера радовал глаз? Представьте, что он у вас уже есть. И дом, и забор. Тогда настал черед распланировать участок так, чтобы он стал продолжением вашего дома и предоставил все возможное для счастливой и комфортной семейной жизни.
Сегодня мы предлагаем вам внимательно рассмотреть ландшафтный проект от СТУДИИ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА ВОЯДЖИ ДАРЬИ, которая работает в Самаре. Множество довольных клиентов и весьма разнообразное портфолио подтверждают высокий профессионализм этой студии. А использованные материалы доступны по всей территории нашей страны, потому воплотить нечто подобное на своем участке вам не составит труда.
Участок покрыт зеленым газоном, по которому змейками струятся дорожки из тротуарной плитки. Вдоль всех дорожек расставлены светильники, потому вечерний вид выглядит еще интереснее. Эффектные клумбы разбросаны по всему саду таким образом, чтобы вид с любого ракурса был максимально эстетичным. Угловое крыльцо с навесом спроектировано для двух входов в дом.
Со стороны второго входа расположена летняя кухня с эффектным угловым остеклением для крыльца. Иметь место для домашних заготовок вне жилого дома невероятно удобно! Отсюда просматривается весь участок с качелями, гаражом, беседкой и банькой. Все растения подобраны ландшафтниками с учетом сроков цветения, потому ваш сад будет идеален в любое время года.
Рядом с летней кухней есть огородик. По периметру грядки обложены тротуарной плиткой. Огорода такого размера вполне достаточно, чтобы вырастить все, что хотелось бы сорвать и сразу съесть. А используя технологию уплотненных посадок, вы избавитесь от сорняков и невероятно повысите урожайность квадратного метра. Только помните о правильном чередовании растений на следующий год.
Между огородом и садовыми качелями высажен красиво цветущий кустарник. Такое зонирование позволяет создать некоторую приватность тому, кто устроился в этом местечке отдохнуть. А в центре всей композиции ландшафтного проекта – роскошная голубая ель, которая будет расти вместе с вашими детьми.
Рядом расположена беседка из натурального дерева. Она стоит на свайном основании, потому между деревянным полом и плиткой будет прослойка воздуха, что весьма актуально для наших широт. Учитывая короткое лето и дождливое межсезонье, она дополнена камином с правильно выстроенным дымоходом, что даст возможность не только погреться, но и приготовить что-нибудь вкусненькое. Места для сидения расположены по периметру беседки, а обеденный стол стоит в центре. Гараж на 2 автомобиля с паркингом перед ним – в правом углу, если смотреть со стороны крыльца дома.
На любом участке можно построить и баню, например, в левом дальнем углу. В подборке проекта ландшафтного обустройства этого участка не было снимка баньки, ее мы взяли из другого проекта этой студии. Ваша вполне может быть такой. Русская банька из сруба – мечта многих владельцев загородного дома. А многие строят ее даже на дачном участке, не желая лишать себя удовольствий, которые она может подарить.
В любом случае, хорошо обустроенный участок – это радость для всей семьи. Доверив данную работу ландшафтному архитектору, вы не только сэкономите собственные средства, но и обнаружите себя в райском саду, который спроектирован именно для вас.
Ландшафтный архитектор сможет услышать все ваши пожелания и мечты и воплотить их в профессиональной, а не любительской манере, а его услуги зачастую окупаются три-четыре раза за счет того, что вы не совершаете ошибок – не покупаете лишних материалов, деталей неправильных размеров и т.п.
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