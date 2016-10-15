Как благоустроить участок при коттедже?

На любом участке можно построить и баню, например, в левом дальнем углу. В подборке проекта ландшафтного обустройства этого участка не было снимка баньки, ее мы взяли из другого проекта этой студии. Ваша вполне может быть такой. Русская банька из сруба – мечта многих владельцев загородного дома. А многие строят ее даже на дачном участке, не желая лишать себя удовольствий, которые она может подарить.

В любом случае, хорошо обустроенный участок – это радость для всей семьи. Доверив данную работу ландшафтному архитектору, вы не только сэкономите собственные средства, но и обнаружите себя в райском саду, который спроектирован именно для вас.

Ландшафтный архитектор сможет услышать все ваши пожелания и мечты и воплотить их в профессиональной, а не любительской манере, а его услуги зачастую окупаются три-четыре раза за счет того, что вы не совершаете ошибок – не покупаете лишних материалов, деталей неправильных размеров и т.п.

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