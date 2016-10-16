Проект коттеджа для холодного климата

Если вы давно искали проект, специально адаптированный под холодный климат, мы хотим показать вам эту прекрасную работу польской студии. В ней сосредоточены многие проверенные идеи по загородному домостроению, которые в общем и целом ориентированы на стандартную семью. Студия «Архипелаг» действительно умеет объединить максимальный КПД и лучшее соотношение цены/качества в каждом своем проекте, и этот – не исключение.
Давайте вместе посмотрим на реализацию дома, который идеально впишется в русский или украинский пригород и при этом будет выглядеть достаточно оригинально. Проект Seweryna G2 имеет площадь в 206 кв. метров, 4 спальни и озвученную цену самой бюджетной реализации под отделку в 8,2 млн рублей. В площади не учтены 35-метровый гараж, 20-метровая котельная и 3-метровая кладовая. Общая площадь дома – около 250 кв. метров.
Интересный формат крыши позволяет считать данный проект удивительной возможностью для бюджетной реализации стиля ар-нуво. Плавные линии украсили основу из модерна, и весь облик коттеджа стал гораздо более обаятельным.
В дизайне фасадов была выбрана теплая цветовая гамма, адаптированная под современные материалы. Так, теплота дерева здесь не в натуральной древесине, но и в имитациях, а красная черепица является керамической кровлей. Тем не менее, нужный эффект вместе с кирпичным забором и тротуарной дорожкой все-таки создается.
Немаловажной частью данного проекта является ландшафтное проектирование, которые позволяет сформировать приватные зоны для отдыха, разбить на всем участке газон для игр и прогулок и правильно подчеркнуть элементы экстерьера природной красотой.
Холодный климат – вовсе не помеха панорамному остеклению, которое позволяет вам не только чувствовать связь с природой, но и наилучшим образом ощущать простор внутри интерьера. Такое остекление с имитацией деревянных рам и традиционной расстекловкой есть в гостиной и столовой.
У вальмовой крыши не так много поклонников, как у обычно двускатной, но тем не менее она позволяет создать удобную мансарду для жизни и отдыха. Здесь данный вариант кровли был реализован в тройном дублированном масштабе – для террасы, основного дома и гаража в отдельности.
Современная планировка дома максимально разделяет две зоны – жилую и вспомогательную. Между холлом и гаражом находится огромная 20-метровая котельная с принудительной вентиляцией.
Сам дом имеет очень интересную, нестандартную планировку. На первом этаже мы найдем просторную гостиную площадью 36 кв. метров, 16-метровую кухню с 4-метровой кладовой, кабинет и главный мастер-сьют, состоящий из спальни в 17 метров, ванной в 8 метров и гардеробной в 8 метров.
На втором – три детские спальни, каждая из которых имеет гардеробную (от 4 до 7 кв. метров), площадь от 10-12 кв. метров и специальный дополнительный (второй) 9-метровый кабинет для выполнения домашних заданий. Ванная комната для детей общая и имеет площадь в 10 кв. метров.
Около 5,3 млн рублей в режиме экономии будет стоить коробка дома. Около 7,7 млн рублей – дом «под ключ» со всеми коммуникациями и отделкой, включая работу строителей.
Данная стоимость позволяет реализовать проект для большой семьи в практически бюджетном масштабе. Создавая в планировке при этом привлекательную, а не аскетичную атмосферу для жизни.
Проект Северина G2 также может похвастаться и простотой в стройке, которую полу-профессионалы могут освоить самостоятельно. Визуализация интерьера на фотографии выше позволит вам примерно оценить возможности проектов данной студии внутри дома.
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