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Проект коттеджа для холодного климата

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Projekt domu Simon G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Кухня в стиле модерн
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Если вы давно искали проект, специально адаптированный под холодный климат, мы хотим показать вам эту прекрасную работу польской студии. В ней сосредоточены многие проверенные идеи по загородному домостроению, которые в общем и целом ориентированы на стандартную семью. Студия «Архипелаг» действительно умеет объединить максимальный КПД и лучшее соотношение цены/качества в каждом своем проекте, и этот – не исключение.

Давайте вместе посмотрим на реализацию дома, который идеально впишется в русский или украинский пригород и при этом будет выглядеть достаточно оригинально. Проект Seweryna G2 имеет площадь в 206 кв. метров, 4 спальни и озвученную цену самой бюджетной реализации под отделку в 8,2 млн рублей. В площади не учтены 35-метровый гараж, 20-метровая котельная и 3-метровая кладовая. Общая площадь дома – около 250 кв. метров.

​Дизайн фасадов

Seweryna G2 - dom, obok którego nie można przejść obojętnie! , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в классическом стиле
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Интересный формат крыши позволяет считать данный проект удивительной возможностью для бюджетной реализации стиля ар-нуво. Плавные линии украсили основу из модерна, и весь облик коттеджа стал гораздо более обаятельным.

В дизайне фасадов была выбрана теплая цветовая гамма, адаптированная под современные материалы. Так, теплота дерева здесь не в натуральной древесине, но и в имитациях, а красная черепица является керамической кровлей. Тем не менее, нужный эффект вместе с кирпичным забором и тротуарной дорожкой все-таки создается.

Ландшафтный проект

Seweryna G2 - dom, obok którego nie można przejść obojętnie! , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в классическом стиле
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Немаловажной частью данного проекта является ландшафтное проектирование, которые позволяет сформировать приватные зоны для отдыха, разбить на всем участке газон для игр и прогулок и правильно подчеркнуть элементы экстерьера природной красотой.

​Панорамное остекление

Seweryna G2 - dom, obok którego nie można przejść obojętnie! , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в классическом стиле
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Холодный климат – вовсе не помеха панорамному остеклению, которое позволяет вам не только чувствовать связь с природой, но и наилучшим образом ощущать простор внутри интерьера. Такое остекление с имитацией деревянных рам и традиционной расстекловкой есть в гостиной и столовой.

​Вид издалека

Seweryna G2 - dom, obok którego nie można przejść obojętnie! , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в классическом стиле
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

У вальмовой крыши не так много поклонников, как у обычно двускатной, но тем не менее она позволяет создать удобную мансарду для жизни и отдыха. Здесь данный вариант кровли был реализован в тройном дублированном масштабе – для террасы, основного дома и гаража в отдельности.

​Планировка дома

Projekt domu Seweryna G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в классическом стиле
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Современная планировка дома максимально разделяет две зоны – жилую и вспомогательную. Между холлом и гаражом находится огромная 20-метровая котельная с принудительной вентиляцией.

Сам дом имеет очень интересную, нестандартную планировку. На первом этаже мы найдем просторную гостиную площадью 36 кв. метров, 16-метровую кухню с 4-метровой кладовой, кабинет и главный мастер-сьют, состоящий из спальни в 17 метров, ванной в 8 метров и гардеробной в 8 метров.

На втором – три детские спальни, каждая из которых имеет гардеробную (от 4 до 7 кв. метров), площадь от 10-12 кв. метров и специальный дополнительный (второй) 9-метровый кабинет для выполнения домашних заданий. Ванная комната для детей общая и имеет площадь в 10 кв. метров.

​Стоимость реализации

Projekt domu Simon G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Кухня в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Около 5,3 млн рублей в режиме экономии будет стоить коробка дома. Около 7,7 млн рублей – дом «под ключ» со всеми коммуникациями и отделкой, включая работу строителей.

Данная стоимость позволяет реализовать проект для большой семьи в практически бюджетном масштабе. Создавая в планировке при этом привлекательную, а не аскетичную атмосферу для жизни.

Проект Северина G2 также может похвастаться и простотой в стройке, которую полу-профессионалы могут освоить самостоятельно. Визуализация интерьера на фотографии выше позволит вам примерно оценить возможности проектов данной студии внутри дома.

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