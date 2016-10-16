Проект коттеджа для холодного климата

Если вы давно искали проект, специально адаптированный под холодный климат, мы хотим показать вам эту прекрасную работу польской студии. В ней сосредоточены многие проверенные идеи по загородному домостроению, которые в общем и целом ориентированы на стандартную семью. Студия «Архипелаг» действительно умеет объединить максимальный КПД и лучшее соотношение цены/качества в каждом своем проекте, и этот – не исключение.

Давайте вместе посмотрим на реализацию дома, который идеально впишется в русский или украинский пригород и при этом будет выглядеть достаточно оригинально. Проект Seweryna G2 имеет площадь в 206 кв. метров, 4 спальни и озвученную цену самой бюджетной реализации под отделку в 8,2 млн рублей. В площади не учтены 35-метровый гараж, 20-метровая котельная и 3-метровая кладовая. Общая площадь дома – около 250 кв. метров.