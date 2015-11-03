Варианты оформления лестниц

Лестницу, конечно, можно назвать необходимым конструктивным элементом многоэтажных интерьеров, но безусловно роль ее на этом далеко не ограничивается. Благодаря дизайнерским решениям этот довольно-таки простой предмет приобретает бесконечное количество вариаций и играет в композиции интерьера далеко не последнюю роль.

Как поется в известной песне:

Ты мне в сердце вошла, словно счастья вестница

Я с тобой новый миp для себя открыл

Hо любовь, но любовь – золотая лестница

Золотая лестница без пеpил…