Варианты оформления лестниц

Лестницу, конечно, можно назвать необходимым конструктивным элементом многоэтажных интерьеров, но безусловно роль ее на этом далеко не ограничивается. Благодаря дизайнерским решениям этот довольно-таки простой предмет приобретает бесконечное количество вариаций и играет в композиции интерьера далеко не последнюю роль.
Как поется в известной песне:
Ты мне в сердце вошла, словно счастья вестница
Я с тобой новый миp для себя открыл
Hо любовь, но любовь – золотая лестница
Золотая лестница без пеpил…
Благодаря интересному конструктивному решению ступени лестницы кажутся невесомо парящими в воздухе, что придает лаконичному интерьеру в стиле модерн оригинальной футуристичности. Зависшие в пространстве ступени сочетают в себе массивность натурального дерева и строгость гладко-отточенной формы. Несмотря на кажущуюся легкость конструкция этой лестницы вполне прочная, устойчивая и удобная. Благодаря достаточной ширине ступеней, подниматься и спускаться по лестнице можно безбоязненно, несмотря на отсутствие перил.
В белом монохромном интерьере оригинально сочетается легкая отсылка к поп-арт стилистике и изящные узоры черных кованных перил большой лестницы, придавая помещению настроения винтажного лоска и игривого сочетания стилей арт-деко и поп-арт. Гибкость линий этой лестницы и иронично-изысканный характер стилистики украшают белый интерьер прихожей, разворачиваясь в пространстве этажей ажурной паутиной черного кружева перил.
Все мы уже привыкли к некоторой упрощенности интерьеров лофта, когда сама уже необработанная фактура материалов служит основным и достаточным украшением интерьера. Если же приложить к обширному пространству творческую идею, то стиль лофт перерастает в нечто еще более изысканное и креативное. Как пример тонкого подхода к решению интерьера в стилистике лофт служит и винтовая металлическая лестница в этом своеобразном помещении, вместившем в себя бесконечное количество творческих находок на уровне произведений искусства. Винтовая конструкция лестницы – один из примеров такого изысканного подхода к решению даже самых простых вопросов. Помимо значительной экономии пространства такая сложная и вместе с тем невесомая конструкция выступает в роли одного из главных героев нестандартного декора, подчеркивая и традиционную естественность материалов лофта и неожиданную тонкую изящность металла.
И, кстати, если вам интересны другие арт-объекты этого необычного интерьера, можно рассмотреть их внимательнее в статье Богемный лофт.
Простая и легкая конструкция лестницы держится в пространстве благодаря цельности полотна ступеней и прочности материала, образуя единую дорожку, наподобие сложенного гармошкой листа бумаги. Такое необычное конструктивное решение превращает массивный прежде архитектурный элемент в тонкую линию, соединяющую этажи, не более того. Нет ни колонн, поддерживающих ступени, ни даже перил. Ни одна лишняя деталь не утяжеляет это невесомое изобретение.
Чугунная лестница удивительно органично сочетается с деревянным интерьером дома и смотрится, благодаря белому цвету, непривычно легко. Балясины лестницы, хоть и выполнены из металла, но за счет вертикалей рисунка ветвистого переплетения завитков, создают динамично-оптимистичное настроение. Высокая, многоступенчатая лестница облегчена благодаря использованию в пространстве между ступенями ажурных вставок кованного металла. Лестничные пролеты получились воздушными, светящимися на фоне панорамного остекления высокого дома. Поэтому вся лестница смотрится в просторном доме как легкое украшение, гармонирующее с цветовой гаммой белых стен, а самое главное – с общим позитивным и светлым настроением интерьера этого дома.
Роскошная белая лестница в классическом стиле торжественно и величаво приглашает гостей этого дома из холла в гостиную. Выполненные в лучших традициях классического декора, белоснежные балясины лестницы, сдержанно украшены позолотой, а мраморные столбики выделены сложной формой резьбы. В сочетании с белым цветом просторной прихожей, обилием света и зеркал, массивный мрамор лестницы не утяжеляет конструкции, придавая ей благородство и блеск. Весь интерьер холла составляет целостную композицию, сбалансированной частью которого и служит декор лестницы, задавая с порога дома нужную тональность всего пространства.
Если уж присутствует в интерьере такой элемент, как лестничные ступени, это вполне можно обыграть и дополнить, использую сходный ритм линий в конструкции шкафчиков рядом с лестницей. Идентичное лестнице декорирование боковых и верхних поверхностей шкафов, ступенчатая форма геометрии делают этот элемент лаконичным продолжением лестницы, не выделяя визуально размер шкафа в отдельную конструкцию. Такое интересное дизайнерское решение помогает успешно разместить в ограниченном пространстве сразу две массивные конструкции лестницы и шкафа.
Выделить и декорировать лестницу можно и с помощью ярких цветовых решений. Ярко-алые, насыщенно сочные ступени лестницы подчеркивают линию ее замысловатого изгиба в пространстве. Красный цвет верхней части ступеней и белый цвет боковой части образуют сложную геометрию, открывая совершенно разный рисунок в интерьере комнаты в зависимости от угла обзора. Та же игра с пространственной композицией поддерживается и плавной формой перил лестницы, изгиб которых постепенно поднимается от пола и разворачивается в полный размер уже лишь на уровне третей ступени. Вся конструкция лестницы крайне проста и оригинальна в деталях, которые заставляют всматриваться и с удивлением делать новые открытия в таком привычном предмете.
Серьезный и спокойный интерьер предполагает и достойное исполнение лестницы. Черно-белый вариант прекрасно справляется с ролью, придавая и нужный уровень благородства и сдержанную динамичность в ритме черных ступеней и перил на белом фоне настенной панели. Похожая на клавиши рояля лестница заслуженно играет свою партию в этом классическом интерьере.
Массивные деревянные ступени лестницы как ни странно, великолепно сочетаются с тонким и прозрачным стеклянным ограждением, создавая контрастный союз хрупкости и монументальности. В эту же игру фактур включается каменная отделка стены, в которую крепко вмонтирована конструкция ступеней. Такое насыщенное сочетание различных фактур материалов делают лестницу ярким визуальным центром интерьера прихожей, выделяя ее восходящую вверх линию на фоне пространства.