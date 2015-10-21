Неповторимая легкость гостиных в средиземноморском стиле

Легкий морской бриз, теплые солнечные лучи, белый песок и чистый лазурный прибой… Даже если вы ни разу не были на средиземном побережье, при одном только упоминании об этих солнечных пейзажах, воображение рисует картины беззаботного отдыха, радушных застолий, романтичных прогулок по побережью.
Именно эти теплые краски обычно и привлекают в использовании средиземноморского стиля в гостиных – легкая романтичность, светлая палитра, теплота натуральных материалов.
Просторная гостиная – идеальный вариант для реализации лучших элементов средиземноморского стиля в интерьере: высокие потолки, панорамные окна, открывающие вид на красоту природных пейзажей, натуральный камень и дерево в отделке пространсва. Средиземноморский стиль – это обращение к естественным истокам, которое звучит лейб-мотивом во всем интерьере, поэтому и главным украшением интерьера является сама природа, которая буквально обступает со всех сторон.
Как и многие другие стили оформления интерьера, средиземноморские традиции активно используют натуральные материалы, но, конечно же, со своей индивидуальность выбора и сочетания фактур. Изюминкой гостиных в средиземноморском стиле может стать, например, светлая матовая текстурная штукатурка стен, напоминающая о белых узких улочках старинных греческих городков, пропитанных солнечным светом и соленым морским бризом. Мягкие складки драпировок бежево-коричневых льняных оттенков и римские шторы на окнах еще ярче подчеркнут свежую белизну и приятную шероховатость стен. Потолок в таком интерьере оформляется или с помощью натуральной древесины, или также штукатурится в светлых оттенках, декорируется потолочными деревянными балками.
Планировка гостиной в средиземноморском стиле отражает и природные, и культурные особенности этой радушной традиции. Пространство формируется на основе открытости к внешнему миру, который активно присутствует в гостиной в виде пейзажей в широких окнах с минимальным использованием гардин. Основным декором окон обычно являются разнообразные виды жалюзи из натуральных материалов, защищающие от жаркого полуденного солнца, в остальное же время сочная природа за окном играет роль одного из главных украшений интерьера. В такой гостиной часто присутствует широкий вместительный стол или удобные диваны, чтобы любая, даже самая большая компания друзей и родственников могла уместиться в общий круг за обедом и дружеской беседой.
Средиземноморская стилистика гостиной, особенно в ее греческих вариациях – это всегда незримое присутствие дыхания моря – в цвете аксессуаров, или в форме декора ракушками, или в виде изображений на фресках, но в любом случае без этого настроения не сложится сама суть свежести и легкости, присущей таким светлым интерьерам. Одним из традиционных сочетаний в средиземноморской теме безусловно являются разнообразные цвета моря – от белесого, словно выцветшего на солнце светло-голубого до насыщенного индиго или сине-зеленого цвета морской волны на фоне белоснежных стен. Именно это цветовое сочетание делает этот стиль столь по-праздничному ярким и в то же время безмерно свежим, словно морской вечерний прохладных бриз.
Гостиная в средиземноморском стиле - это прежде всего ощущение свободы и простора. Такому визуальному восприятию пространства способствует, конечно, и светлая гамма оформления интерьера, белые стены и потолок словно раздвигают границы комнаты. Немаловажно и лаконичное использование мебели и аксессуаров в таких интерьерах. Вся мебель имеет четкие, простые формы. Единственным излишеством, приветствуемым в средиземноморской тематике являются тонкие кованные силуэты изящных столиков, небольших подставок для журналов, светильников. Но в целом, весь интерьер очень ограничен по наполнению, здесь больше ценится свободное пространство и воздух, простая, комфортная для отдыха обстановка.
Сочетание в оформлении гостиной стилистики лофта и средиземноморских традиций создает неповторимо колоритный характер комнаты. Нарочито грубоватый вид открытых кирпичных стен в заводском стиле служит бесподобным фоном, оттеняющим светящуюся белоснежность средиземноморской стилистике в мебели и аксессуарах. Свежая трогательность и чистота белого цвета, строгая четкость форм звучит аккордами волшебной воздушной мелодии флейты, пробуждающей солнце и вдохновение. Не удивительно, что акцентом интерьера является авторский пастельный портрет, ведь в этой гостиной творчество живет в каждой детали.
Безупречно лаконичная, светлая гостиная в средиземноморском стиле – в тоже время может быть наполнена теплым ощущением умиротворения и уюта за счет активного использования природных материалов в декоре. Отделка стены с помощью легкого натурального камня песчаника украшает интерьер гостиной мозаикой сочетания бежево-серых оттенков и теплотой этого солнечного, фактурного материала. Контрастное сочетание шершавых камней стены и глянцево-гладкой, белой кожаной обивки прямоугольных диванов, футуристических форм аксессуаров образует смелое и оригинальное стилевое решение гостиной, давая новую, современную трактовку традиционных средиземноморских идей в интерьере.
Средиземноморье – это, конечно, прежде всего удивительный климат, в котором практически круглый год цветут и радуют пышной зеленью кустистые аллеи и клумбы. Создавая интерьер гостиной в средиземноморском стиле даже в современном мегаполисе, где и в помине нет сочно-зеленых садов за окном, очень трудно обойтись без таких колоритных деталей. Но цветущие под окном клумбы можно с легкостью заменить несколькими эффектными растениями в интерьере гостиной, хотя бы отдаленно напоминающими о греческих маслинах, миртовых рощах и вечно-зеленых зарослях можжевельника в горах.
Подробнее посмотреть варианты такого декора интерьера можно в статье Растения в интерьере гостиной.
Белый цвет в средиземноморском стиле удивительно наполнен теплом и легкостью одновременно. Если, например, в скандинавской стилистике уют белому цвету придает теплая текстура дерева, активно используемая в отделке и мебели, то яркость средиземноморских гостиных формируется, прежде всего, сочетанием цвета с удивительной красоты и свежести пейзажами за окном. Визуальным центром гостиной в средиземноморском стиле часто служит именно панорамное окно и бескрайние сине-зеленые дали, раскрывающиеся за ним.
Добавить гостиной немного средиземноморской оригинальности можно как с помощью зеленых растений, оттеняющих белизну интерьера, так и использованием аксессуаров из природных материалов. Например, светильник из ветвей деревьев придаст гостиной и средиземноморские нотки свежести и, безусловно, украсит интерьер нестандартность своего вида и фактуры.