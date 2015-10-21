Неповторимая легкость гостиных в средиземноморском стиле

Легкий морской бриз, теплые солнечные лучи, белый песок и чистый лазурный прибой… Даже если вы ни разу не были на средиземном побережье, при одном только упоминании об этих солнечных пейзажах, воображение рисует картины беззаботного отдыха, радушных застолий, романтичных прогулок по побережью.

Именно эти теплые краски обычно и привлекают в использовании средиземноморского стиля в гостиных – легкая романтичность, светлая палитра, теплота натуральных материалов.