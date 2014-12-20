Идеи для украшения рождественского стола

Вместе с праздничной суетой перед нами возникает вопрос, как красиво украсить рождественский стол. Наша цель – превратить обычный стол в нашей гостиной или кухне в нечто особенное, яркое и запоминающееся. Сегодня вместе с Homify мы рассмотрим несколько примеров праздничного декора, и убедимся в том, что сделать их вовсе не так сложно. Поверьте, в данном вопросе наша с вами фантазия не имеет границ, и мы можем с легкостью воплотить в жизнь любую идею. Специалисты из Великобритании обещают в этом нам помочь. Что же, приступим…
Дизайнеры из studioReskos предложили украсить рождественский стол вот таким удивительным и недорогим набором. Украшения шоколадных оттенков и венки из рябины придают уют, не правда ли? Не забывайте, что новогодние и рождественские праздники не у всех ассоциируются со снегом, морозами и глинтвейном. Для некоторых зимнее время года – это пляжный крикет и холодное пиво.
Сколько стихов, историй и песен посвящено оленям Санта-Клауса! В фольклоре их девять, но самый любимый – это передовой олень в упряжке со светящимся красным носом по имени Рудольф. В скандинавской культуре, безусловно, это животное и есть неотъемлемый символ приближающейся сказки. Дизайнеры предлагают использовать еловые ветки, сочетая их деревянными украшениями, и расположить среди них игрушечные фигурки оленей. Это украшение будет отлично смотреться в современном интерьере.
Это элегантное украшение ручной работы представлено Nicole Phillips England. Настоящая классика, которая будет идеально смотреться на любом столе. Украшение представляет собой расписные салфетки, текст на них напоминает о том, что праздничное настроение создаем мы сами. Также на столе расставлены аккуратные вазы для небольших букетов цветов (в данном случае это розы) и веточки падубы. Ваши гости запомнят не только изысканные лакомства, но и красиво украшенный стол хозяйки.
Этот прекрасный красный канделябр, символизирующий двенадцать дней рождества, станет главным символом и украшением вашего праздничного стола. Когда вы выбираете подобные предметы дизайна интерьера и аксессуары, полагайтесь на свои личные предпочтения и желания, так как нет определенных правил, которым вы должны следовать. Scandinavian shop имеет невероятно огромный ассортимент товаров, предназначенных исключительно для домашнего декора. Такие подсвечники есть и в других цветах, а выбор предметов интерьера настолько велик, что вы точно захотите приобрести что-то особенное, помимо традиционного новогоднего венка или столового набора.
Новый год и Рождество – это не только время семейных встреч, но и непредвиденных визитов друзей, поэтому мы должны быть во всеоружии. Убедитесь, что в вашем доме достаточное количество столовых приборов и блюд для сервировки праздничного стола. Обратите внимание на эти деревянные подставки, сделанные Harch Wood Couture. Безусловно, перед вами – качественное изделие. На наш взгляд, самой трогательной его особенностью является прорезь в виде сердца в его уголке. Как показано на фото, вы можете использовать такие доски в качестве декоративных блюд для закусок. Они особенно хорошо будут смотреться в сочетании с яркими салфетками и подсвечниками с бантами такого же цвета.
Традиция зажигать большую свечу в ночь на Рождество существует с незапамятных времен. Именно в этот вечер она символизирует Вифлеемскую звезду, которая привела мудрецов к младенцу Иисусу. Свечи некогда использовались для украшения новогодних елок, сейчас же существуют более безопасные варианты, однако, им все же место на вашем праздничном столе. Подберите несколько свечей разных размеров или одну большую. Найдите для них элегантный стекленный или хрустальный подсвечник и разместите в центре стола. Вариант на фото представлен магазином Skandi Home, где вы можете выбрать свечи и держатели для них любого цвета и размера.
Желаем вам приятных праздников!