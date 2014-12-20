Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Идеи для украшения рождественского стола

HOMIFY.RU HOMIFY.RU
Art de la table Christmas, studioReskos studioReskos
Loading admin actions …

Вместе с праздничной суетой перед нами возникает вопрос, как красиво украсить рождественский стол. Наша цель – превратить обычный стол в нашей гостиной или кухне в нечто особенное, яркое и запоминающееся. Сегодня вместе с Homify мы рассмотрим несколько примеров праздничного декора, и убедимся в том, что сделать их вовсе не так сложно. Поверьте, в данном вопросе наша с вами фантазия не имеет границ, и мы можем с легкостью воплотить в жизнь любую идею. Специалисты из Великобритании обещают в этом нам помочь. Что же, приступим…

Украсьте зал!

Art de la table Christmas, studioReskos studioReskos
studioReskos

Art de la table Christmas

studioReskos
studioReskos
studioReskos

Дизайнеры из studioReskos предложили украсить рождественский стол вот таким удивительным и недорогим набором. Украшения шоколадных оттенков и венки из рябины придают уют, не правда ли? Не забывайте, что новогодние и рождественские праздники не у всех ассоциируются со снегом, морозами и глинтвейном. Для некоторых зимнее время года – это пляжный крикет и холодное пиво.

Олени Санты

Art de la table Christmas, studioReskos studioReskos
studioReskos

Art de la table Christmas

studioReskos
studioReskos
studioReskos

Сколько стихов, историй и песен посвящено оленям Санта-Клауса! В фольклоре их девять, но самый любимый – это передовой олень в упряжке со светящимся красным носом по имени Рудольф. В скандинавской культуре, безусловно, это животное и есть неотъемлемый символ приближающейся сказки. Дизайнеры предлагают использовать еловые ветки, сочетая  их деревянными украшениями, и расположить среди них игрушечные фигурки оленей. Это украшение будет отлично смотреться в современном интерьере.

Элегантная классика

Nicole Phillips England launches fabulously festive fine textile products for her Christmas collection, Nicole Phillips England Nicole Phillips England КухняАксессуары и текстиль
Nicole Phillips England

Nicole Phillips England launches fabulously festive fine textile products for her Christmas collection

Nicole Phillips England
Nicole Phillips England
Nicole Phillips England

Это элегантное украшение ручной работы представлено Nicole Phillips England. Настоящая классика, которая будет идеально смотреться на любом столе. Украшение представляет собой расписные салфетки, текст на них напоминает о том, что праздничное настроение создаем мы сами. Также на столе расставлены аккуратные вазы для небольших букетов цветов (в данном случае это розы) и веточки падубы. Ваши гости запомнят не только изысканные лакомства, но и красиво украшенный стол хозяйки.

Ярко и громко

Pluto, the scandinavian shop the scandinavian shop Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
the scandinavian shop

Pluto

the scandinavian shop
the scandinavian shop
the scandinavian shop

Этот прекрасный красный канделябр, символизирующий двенадцать дней рождества, станет главным символом и украшением вашего праздничного стола. Когда вы выбираете подобные предметы дизайна интерьера и аксессуары, полагайтесь на свои личные предпочтения и желания, так как нет определенных правил, которым вы должны следовать. Scandinavian shop имеет невероятно огромный ассортимент товаров, предназначенных исключительно для домашнего декора. Такие подсвечники есть и в других цветах, а выбор предметов интерьера настолько велик, что вы точно захотите приобрести что-то особенное, помимо традиционного новогоднего венка или столового набора.

Непредвиденные встречи

Glebe Board- Chopping and Serving Board, Harch Wood Couture Harch Wood Couture КухняКухонная мебель
Harch Wood Couture

Glebe Board- Chopping and Serving Board

Harch Wood Couture
Harch Wood Couture
Harch Wood Couture

Новый год и Рождество – это не только время семейных встреч, но и непредвиденных визитов друзей, поэтому мы должны быть во всеоружии. Убедитесь, что в вашем доме достаточное количество столовых приборов и блюд для сервировки праздничного стола. Обратите внимание на эти деревянные подставки, сделанные Harch Wood Couture. Безусловно, перед вами – качественное изделие. На наш взгляд, самой трогательной его особенностью является прорезь в виде сердца в его уголке. Как показано на фото, вы можете использовать такие доски в качестве декоративных блюд для закусок. Они особенно хорошо будут смотреться в сочетании с яркими салфетками и подсвечниками с бантами такого же цвета.

Свет свечей

Light, Skandihome Skandihome Домашнее хозяйство Хозяйственные товары
Skandihome

Light

Skandihome
Skandihome
Skandihome

Традиция зажигать большую свечу в ночь на Рождество существует с незапамятных времен. Именно в этот вечер она символизирует Вифлеемскую звезду, которая привела мудрецов к младенцу Иисусу. Свечи некогда использовались для украшения новогодних елок, сейчас же существуют более безопасные варианты, однако, им все же место на вашем праздничном столе. Подберите несколько свечей разных размеров или одну большую. Найдите для них элегантный стекленный или хрустальный подсвечник и разместите в центре стола. Вариант на фото представлен магазином Skandi Home, где вы можете выбрать свечи и держатели для них любого цвета и размера.

Желаем вам приятных праздников!

Современные интерьеры ресторанов

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо