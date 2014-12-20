Идеи для украшения рождественского стола

Новый год и Рождество – это не только время семейных встреч, но и непредвиденных визитов друзей, поэтому мы должны быть во всеоружии. Убедитесь, что в вашем доме достаточное количество столовых приборов и блюд для сервировки праздничного стола. Обратите внимание на эти деревянные подставки, сделанные Harch Wood Couture. Безусловно, перед вами – качественное изделие. На наш взгляд, самой трогательной его особенностью является прорезь в виде сердца в его уголке. Как показано на фото, вы можете использовать такие доски в качестве декоративных блюд для закусок. Они особенно хорошо будут смотреться в сочетании с яркими салфетками и подсвечниками с бантами такого же цвета.