Обустройство небольшого сада: 7 отличных идей!

На маленьком участке не работают правила обычного сада, для него разработаны свои дизайнерские принципы. Этот сад регулярен в смысле обилия геометрических форм, в нем большее значение имеют, как их называет британский ландшафтный дизайнер Джон Брукс, «жесткие структуры»: камень, дерево, металл, мощение, малые архитектурные формы — словом, неживые элементы сада. Растения — «мягкие структуры» — играют подчиненную роль. Именно жесткие структуры станут тем костяком, который сделает сад интересным в межсезонье.

Прямые углы и структурированная геометрия без труда смягчаются растениями, причем не только в сезон: зимой углы скругляют вечнозеленые хвойные. Не нужно бояться и яркой современной скульптуры или бодрой расцветки перголы. Летом их агрессивность будет смягчена зеленью, а зимой они станут объектами, разнообразящими покрытый снегом участок.