Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Обустройство небольшого сада: 7 отличных идей!

www.homify.ru www.homify.ru
Dallage Lyas Bradstone, BRADSTONE BRADSTONE Сад в стиле модерн
Loading admin actions …

Один из главных секретов ландшафтного дизайна такой: размер сада не имеет значения! Имеет значение его планирование и оформление. И тогда, даже если у вас в распоряжении только одна свободная сотка, вы получите прекрасный результат. Для этого существует специальные приемы, которые творят чудеса! В этой статье мы подобрали для вас 7 таких идей по обустройству небольшого сада. На некоторых фото ниже размеры сада довольно большие, но каждый из вариантов оформления можно применить и в маленьком саду.

Давайте же начнем наш обзор!

1. Правила малого сада

Installazione verde 'Scambi di luce', SPAZIO AV ARCHITETTURA VERDE AMBIENTE ARTE SPAZIO AV ARCHITETTURA VERDE AMBIENTE ARTE Сад в стиле кантри
SPAZIO AV ARCHITETTURA VERDE AMBIENTE ARTE

SPAZIO AV ARCHITETTURA VERDE AMBIENTE ARTE
SPAZIO AV ARCHITETTURA VERDE AMBIENTE ARTE
SPAZIO AV ARCHITETTURA VERDE AMBIENTE ARTE

На маленьком участке не работают правила обычного сада, для него разработаны свои дизайнерские принципы. Этот сад регулярен в смысле обилия геометрических форм, в нем большее значение имеют, как их называет британский ландшафтный дизайнер Джон Брукс, «жесткие структуры»: камень, дерево, металл, мощение, малые архитектурные формы — словом, неживые элементы сада. Растения — «мягкие структуры» — играют подчиненную роль. Именно жесткие структуры станут тем костяком, который сделает сад интересным в межсезонье. 

Прямые углы и структурированная геометрия без труда смягчаются растениями, причем не только в сезон: зимой углы скругляют вечнозеленые хвойные. Не нужно бояться и яркой современной скульптуры или бодрой расцветки перголы. Летом их агрессивность будет смягчена зеленью, а зимой они станут объектами, разнообразящими покрытый снегом участок.

2. Размер дерева не имеет значения

Palissade IdeAL bois composite aluminium, Deck-linéa Deck-linéa Сад в стиле модерн
Deck-linéa

Deck-linéa
Deck-linéa
Deck-linéa

Даже самый маленький сад не может обойтись без деревьев. Если вы любите большие деревья, размер участка не должен диктовать вам жизненные правила. Вам хочется посадить большое дерево? Пусть так и будет! Только представьте себе, какую упоительную прохладу подарит вам жарким летним днем его роскошная раскидистая крона. Можно поместить дерево посередине участка, а зону отдыха распланировать прямо под ним.

Если использовать круговую планировку, окружив себя растительностью со всех сторон, даже если это будут всего лишь увитые зеленью ограды, родится впечатление пребывания в большом саду. Из центра сада открывается отличная возможность обзора: вы можете отлично распланировать «свернутое» пространство вокруг себя.

3. Дорожка — это тоже декоративный прием

Dallage Lyas Bradstone, BRADSTONE BRADSTONE Сад в стиле модерн
BRADSTONE

BRADSTONE
BRADSTONE
BRADSTONE

Необычный способ оформить небольшой участок ― выложить дорожки с причудливыми изогнутыми формами. Очень нестандартный подход – дорожка в виде листьев, например. Пусть дорожки ведут вас к зоне отдыха, огороду, цветнику. Этот прием позволит визуально увеличить площадь участка.

Еще больше идей по обустройству маленького сада вы найдете здесь.

4. Оригинальные элементы декора

UNJARDIN DE VILLE, GARDEN TROTTER GARDEN TROTTER Сад в стиле модерн
GARDEN TROTTER

GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER

Еще одна ступень на пути к удачному оформлению маленькой территории – оригинальные элементы декора. А все дело том, что необычные скульптуры, оригинальные горшки для растений и симпатичные светильники перетягивают на себя внимание, отвлекая от скромных размеров сада. Только аксессуары не должны перегружать пространство, ведь простые чистые линии всегда выглядят более элегантно, чем нагромождение вычурных деталей. 

5. Площадка для отдыха

Aménagement d'un tour de piscine esprit contemporain, EURL OLIVIER DUBOIS EURL OLIVIER DUBOIS Сад в стиле модерн
EURL OLIVIER DUBOIS

EURL OLIVIER DUBOIS
EURL OLIVIER DUBOIS
EURL OLIVIER DUBOIS

Чем меньше участок, тем бoльшая его часть отойдет под площадку для отдыха. Правильный выбор покрытия избавит от грязи в доме. Луше всего использовать мощение цементной плиткой, природным камнем, клинкерным кирпичом, подойдут и мелкий гравий, и террасная доска. А избегать надо набивных покрытий из гранитного отсева, не насыпать на дорожки песок, не оставлять голую землю. 

6. Зеркальная водная гладь

Bassins et fontaines, Vert-parc Vert-parc Сад в стиле модерн
Vert-parc

Vert-parc
Vert-parc
Vert-parc

Чтобы у гуляющего не было возможности зафиксировать своё внимание на созерцании участка как единого объекта, необходимо предлагать ему новые впечатления. По такому же принципу действует фокусник, делая отвлекающие пассы руками. Эффектные мелкие детали и их очарование отвлекает от того факта, что территория, на которой всё это находится, чрезвычайно мала.

Отличный отвлекающий маневр – это отражение. Оно имеет завораживающий эффект. А что в маленьком саду может быть использовано в качестве отражающей поверхности? Водная гладь небольшого аккуратного пруда! Такой водоём не займёт много места. Это может быть даже ручей, протекающий вдоль стороны площадки. Ещё один вариант — пруд в двух уровнях. Собственное отражение в воде всегда привлекает внимание.

7. Оригинальная идея: наличие животного

Coachella Party, Happy Souls Garden Happy Souls Garden Сад в эклектичном стиле
Happy Souls Garden

Happy Souls Garden
Happy Souls Garden
Happy Souls Garden

Если у вас есть домашние животные, то они могут стать не только украшением вашей жизни, но и вашего сада! Главное обучить их хорошим манерам. В небольшом саду в качестве функционального декора будет уместна и небольшая будка. Ее  можно выполнить в одинаковом стиле с кормушкой для птиц, беседкой и другими дачными строениями. Это придаст более завершенный и гармоничный вид всему приусадебному участку.

​TOP-10 кухонь в деревенском стиле

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо