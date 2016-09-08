Обустройство небольшого сада: 7 отличных идей!

Один из главных секретов ландшафтного дизайна такой: размер сада не имеет значения! Имеет значение его планирование и оформление. И тогда, даже если у вас в распоряжении только одна свободная сотка, вы получите прекрасный результат. Для этого существует специальные приемы, которые творят чудеса! В этой статье мы подобрали для вас 7 таких идей по обустройству небольшого сада. На некоторых фото ниже размеры сада довольно большие, но каждый из вариантов оформления можно применить и в маленьком саду.
Давайте же начнем наш обзор!
На маленьком участке не работают правила обычного сада, для него разработаны свои дизайнерские принципы. Этот сад регулярен в смысле обилия геометрических форм, в нем большее значение имеют, как их называет британский ландшафтный дизайнер Джон Брукс, «жесткие структуры»: камень, дерево, металл, мощение, малые архитектурные формы — словом, неживые элементы сада. Растения — «мягкие структуры» — играют подчиненную роль. Именно жесткие структуры станут тем костяком, который сделает сад интересным в межсезонье.
Прямые углы и структурированная геометрия без труда смягчаются растениями, причем не только в сезон: зимой углы скругляют вечнозеленые хвойные. Не нужно бояться и яркой современной скульптуры или бодрой расцветки перголы. Летом их агрессивность будет смягчена зеленью, а зимой они станут объектами, разнообразящими покрытый снегом участок.
Даже самый маленький сад не может обойтись без деревьев. Если вы любите большие деревья, размер участка не должен диктовать вам жизненные правила. Вам хочется посадить большое дерево? Пусть так и будет! Только представьте себе, какую упоительную прохладу подарит вам жарким летним днем его роскошная раскидистая крона. Можно поместить дерево посередине участка, а зону отдыха распланировать прямо под ним.
Если использовать круговую планировку, окружив себя растительностью со всех сторон, даже если это будут всего лишь увитые зеленью ограды, родится впечатление пребывания в большом саду. Из центра сада открывается отличная возможность обзора: вы можете отлично распланировать «свернутое» пространство вокруг себя.
Необычный способ оформить небольшой участок ― выложить дорожки с причудливыми изогнутыми формами. Очень нестандартный подход – дорожка в виде листьев, например. Пусть дорожки ведут вас к зоне отдыха, огороду, цветнику. Этот прием позволит визуально увеличить площадь участка.
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Еще одна ступень на пути к удачному оформлению маленькой территории – оригинальные элементы декора. А все дело том, что необычные скульптуры, оригинальные горшки для растений и симпатичные светильники перетягивают на себя внимание, отвлекая от скромных размеров сада. Только аксессуары не должны перегружать пространство, ведь простые чистые линии всегда выглядят более элегантно, чем нагромождение вычурных деталей.
Чем меньше участок, тем бoльшая его часть отойдет под площадку для отдыха. Правильный выбор покрытия избавит от грязи в доме. Луше всего использовать мощение цементной плиткой, природным камнем, клинкерным кирпичом, подойдут и мелкий гравий, и террасная доска. А избегать надо набивных покрытий из гранитного отсева, не насыпать на дорожки песок, не оставлять голую землю.
Чтобы у гуляющего не было возможности зафиксировать своё внимание на созерцании участка как единого объекта, необходимо предлагать ему новые впечатления. По такому же принципу действует фокусник, делая отвлекающие пассы руками. Эффектные мелкие детали и их очарование отвлекает от того факта, что территория, на которой всё это находится, чрезвычайно мала.
Отличный отвлекающий маневр – это отражение. Оно имеет завораживающий эффект. А что в маленьком саду может быть использовано в качестве отражающей поверхности? Водная гладь небольшого аккуратного пруда! Такой водоём не займёт много места. Это может быть даже ручей, протекающий вдоль стороны площадки. Ещё один вариант — пруд в двух уровнях. Собственное отражение в воде всегда привлекает внимание.
Если у вас есть домашние животные, то они могут стать не только украшением вашей жизни, но и вашего сада! Главное обучить их хорошим манерам. В небольшом саду в качестве функционального декора будет уместна и небольшая будка. Ее можно выполнить в одинаковом стиле с кормушкой для птиц, беседкой и другими дачными строениями. Это придаст более завершенный и гармоничный вид всему приусадебному участку.