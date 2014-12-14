Топ 5: Лучшие проекты недели

Этот проект рассказывает нам удивительную историю преображения заброшенного подвала в охотничью хижину. Если вы мужчина, которого домочадцы жестоко вытеснили из всех комнат, пришла пора самому создать несколько квадратных метров, которые будут принадлежать только вам. Здесь вы сможете создать свой маленький рай – установить парочку тренажеров, игровую приставку и расставить по полкам принадлежности для охоты и рыбалки. Не верите, что это возможно? Взгляните на этот проект и убедитесь, что возможно все – стоит только этого по-настоящему захотеть!