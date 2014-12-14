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Топ 5: Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
색실공temari ball, 모리공방 모리공방 Произведения искусстваХудожественные изделия
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Всем доброго воскресного утра! Сегодня мы подводим итоги недели и представляем уже ставшую традиционной подборку 5 лучших проектов недели. За прошедшие 7 дней нам посчастливилось познакомиться с работами интереснейших дизайнеров со всего мира. Какие из них были самыми яркими и запоминающимися?

5. Сделай сам: Как за $100 превратить подвал в крутую квариру

homify
homify

homify
homify
homify

Этот проект рассказывает нам удивительную историю преображения заброшенного подвала в охотничью хижину. Если вы мужчина, которого домочадцы жестоко вытеснили из всех комнат, пришла пора самому создать несколько квадратных метров, которые будут принадлежать только вам. Здесь вы сможете создать свой маленький рай – установить парочку тренажеров, игровую приставку и расставить по полкам принадлежности для охоты и рыбалки. Не верите, что это возможно? Взгляните на этот проект и убедитесь, что возможно все – стоит только этого по-настоящему захотеть!

4. homify 360°: Стильная вилла в городе Окленд

Godden Cres, Dorrington Atcheson Architects Dorrington Atcheson Architects Дома в стиле модерн
Dorrington Atcheson Architects

Godden Cres

Dorrington Atcheson Architects
Dorrington Atcheson Architects
Dorrington Atcheson Architects

На этой неделе наше страстное увлечение загородной архитектурой перенесло нас на другой конец света – в Новую Зеландию. Мы посмотрели на одну из ультрасовременных вилл в пригороде Окленда, спроектированную и построенную специалистами из местного архитектурного бюро Dorringto Atcherson Architects и пришли в неописуемый восторг, которым с удовольствием делимся с вами.

3. 8 идей для оформления спальни

Collection, Osborne & Little Osborne & Little
Osborne &amp; Little

Collection

Osborne & Little
Osborne &amp; Little
Osborne & Little

Чем холоднее за окном, тем больше времени мы проводим в спальне. Поэтому Книга идей, посвященная оформлению спальной комнаты, должна непременно вдохновить вас на эксперименты в обители сна и отдыха. Заходите сюда, чтобы прочесть 8 идей для оформления спальни.

2. Очаровательные новогодние украшения – Часть 2

색실공temari ball, 모리공방 모리공방 Произведения искусстваХудожественные изделия
모리공방

모리공방
모리공방
모리공방

Осталось всего две недели до долгожданного боя курантов. В этой статье мы продолжаем знакомить вас с оригинальными дизайнерскими украшениями для новогодней елки. Читать ее стоит прежде всего тем, кому надоели традиционные елочные игрушки.

1. Ледяной отель в Швеции – сказка наяву

homify
homify

homify
homify
homify

Вам наверняка приходилось слышать об отелях, сделанных из льда. В этой Книге идей мы подробно рассказываем о ICEHOTEL, который команда художников, дизайнеров и скульпторов каждый год воссоздает заново. В каких условиях живут гости ледяного отеля? Чему обучают постояльцев на курсах для новичков, организованных администрацией гостиницы? Сколько тонн снега и льда ежегодно расходуется на создание ICEHOTEL? Эти и другие ответы вы получите в статье ’Ледяной отель в Швеции – сказка наяву’. 

Экономим с умом. 10 советов от Homify

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