Топ 5: Лучшие проекты недели

Всем доброго воскресного утра! Сегодня мы подводим итоги недели и представляем уже ставшую традиционной подборку 5 лучших проектов недели. За прошедшие 7 дней нам посчастливилось познакомиться с работами интереснейших дизайнеров со всего мира. Какие из них были самыми яркими и запоминающимися?
Этот проект рассказывает нам удивительную историю преображения заброшенного подвала в охотничью хижину. Если вы мужчина, которого домочадцы жестоко вытеснили из всех комнат, пришла пора самому создать несколько квадратных метров, которые будут принадлежать только вам. Здесь вы сможете создать свой маленький рай – установить парочку тренажеров, игровую приставку и расставить по полкам принадлежности для охоты и рыбалки. Не верите, что это возможно? Взгляните на этот проект и убедитесь, что возможно все – стоит только этого по-настоящему захотеть!
На этой неделе наше страстное увлечение загородной архитектурой перенесло нас на другой конец света – в Новую Зеландию. Мы посмотрели на одну из ультрасовременных вилл в пригороде Окленда, спроектированную и построенную специалистами из местного архитектурного бюро Dorringto Atcherson Architects и пришли в неописуемый восторг, которым с удовольствием делимся с вами.
Чем холоднее за окном, тем больше времени мы проводим в спальне. Поэтому Книга идей, посвященная оформлению спальной комнаты, должна непременно вдохновить вас на эксперименты в обители сна и отдыха. Заходите сюда, чтобы прочесть 8 идей для оформления спальни.
Осталось всего две недели до долгожданного боя курантов. В этой статье мы продолжаем знакомить вас с оригинальными дизайнерскими украшениями для новогодней елки. Читать ее стоит прежде всего тем, кому надоели традиционные елочные игрушки.
Вам наверняка приходилось слышать об отелях, сделанных из льда. В этой Книге идей мы подробно рассказываем о ICEHOTEL, который команда художников, дизайнеров и скульпторов каждый год воссоздает заново. В каких условиях живут гости ледяного отеля? Чему обучают постояльцев на курсах для новичков, организованных администрацией гостиницы? Сколько тонн снега и льда ежегодно расходуется на создание ICEHOTEL? Эти и другие ответы вы получите в статье ’Ледяной отель в Швеции – сказка наяву’.