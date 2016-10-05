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7 идей как оформить пространство кухни

Перла Вереника Перла Вереника
Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Гостиная в колониальном стиле
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В современных домах кухня все более интегрируется в общее пространство дома, становится единым целым и со столовой, и с гостиной. Зачастую интерьеры просто делятся на зону общего пользования, включающую в себя многофункциональное пространство и ряд отдельных комнат для каждого члена семьи. Как организовать это общее пространство каждый решает сам, но плюсом такого подхода является несомненный простор для творчества. 

1. Стеклянная стена

Casa Certosa, Anomia Studio Anomia Studio Гостиная в стиле лофт
Anomia Studio

Anomia Studio
Anomia Studio
Anomia Studio

Стеклянная перегородка – изящный способ немного отделить зону кухни от общего пространства, не делая его при этом ни более темным, ни более тесным. Стеклянная стена не только делит комнату, но и украшает его, играя роль стильного аксессуара.

Casa Certosa, Anomia Studio Anomia Studio Кухня в стиле лофт
Anomia Studio

Anomia Studio
Anomia Studio
Anomia Studio

Кухня за стеклянной перегородкой выглядит очень необычно, словно куб из стекла, светлый и легкий. Для интерьера кухни  такое обилие стеклянных поверхностей – настоящая находка, придающая ощущение свежести и чистоты. Человек, находящийся за стеклянной стеной не чувствует себя полностью отделенным от общей компании, но при этом может спокойно заниматься приготовлением обеда в полностью оборудованном и удобном пространстве.

2. Колонна с кухонным островом

Home Staging Casa Abitata, DemianStagingDesign DemianStagingDesign
DemianStagingDesign

DemianStagingDesign
DemianStagingDesign
DemianStagingDesign

Если вам хотелось бы создать в пространстве баланс открытости и разделения, поможет такому ненавязчивому выделению кухни в отдельную зону небольшой столик. Он послужит и сервировочным столом для организации большого обеда, и барной стойкой, и тихим уголком для утренней чашки кофе. 

Home Staging Casa Abitata, DemianStagingDesign DemianStagingDesign
DemianStagingDesign

DemianStagingDesign
DemianStagingDesign
DemianStagingDesign

Если вы решили применить для разделения пространства такой элемент как небольшой столик, то постарайтесь соблюсти единое стилевое и цветовое решение для всего пространства. Таким образом облик вашей гостиной и кухни станут элегантными и гармоничными. Связать их в целостный интерьер помогут аксессуары схожих оттенков, единая цветовая палитра стен и пола, поддержание цветом кухонных фасадов общего стиля комнаты.

3. Кухня в нише

casa di ringhiera, marta novarini architetto marta novarini architetto Гостиная в стиле модерн
marta novarini architetto

marta novarini architetto
marta novarini architetto
marta novarini architetto

Кухонное пространство в принципе имеет свои четкие границы рабочей зоны между плитой и холодильником, так что вписать все необходимое в небольшую нишу можно достаточно легко и гармонично. Кухня оборудованная в нише еще и полезна с точки зрения организации работы и порядка. Нет необходимости совершать долгие переходы от одного шкафа к другому, все нужное удобно располагается в нужном месте.

casa di ringhiera, marta novarini architetto marta novarini architetto Гостиная в стиле модерн
marta novarini architetto

marta novarini architetto
marta novarini architetto
marta novarini architetto

Благодаря оборудованию кухни в отдельной нише, остальная часть комнаты может использоваться под смежные функции: столовая, гостиная, даже кабинет рабочим столом или небольшая цветочная оранжерея. 

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4. Разноуровневый потолок

Luce e spazi aperti - rivisitazione di un interno a Ceggia (VE), Studio Massimo Rinaldo architetto Studio Massimo Rinaldo architetto Гостиная в стиле модерн
Studio Massimo Rinaldo architetto

Studio Massimo Rinaldo architetto
Studio Massimo Rinaldo architetto
Studio Massimo Rinaldo architetto

Иногда даже игра света на разных уровнях потолка может послужить достаточной гранью, отделяющей визуально пространство кухни от остального дома. Для рабочей зоны вокруг плиты, разделочного стола и мойки используются более яркие, лаконичные светильники, а над обеденным столом – оригинальная, изящная люстра. 

Luce e spazi aperti - rivisitazione di un interno a Ceggia (VE), Studio Massimo Rinaldo architetto Studio Massimo Rinaldo architetto Гостиная в стиле модерн
Studio Massimo Rinaldo architetto

Studio Massimo Rinaldo architetto
Studio Massimo Rinaldo architetto
Studio Massimo Rinaldo architetto

Если вдобавок к разному формату освещения, подчеркнуть это разделение конструкцией потолка, то получится интерьер просторный и уютный одновременно.

5. Разделение пространство с помощью мебели

Casa SC, Bodà Bodà Кухня в стиле модерн
Bodà

Bodà
Bodà
Bodà

Стены делать можно не только из традиционных материалов, но и из самой мебели. Отделив кухню от гостиной с помощью высокого шкафа, вы поймаете сразу двух зайцев: и планировка комнат становится более комфортной для вас, и функциональность повышается в разы. 

Casa SC, Bodà Bodà Гостиная в стиле модерн
Bodà

Bodà
Bodà
Bodà

Для разделения пространства лучше всего использовать мебель крупную и лаконичную: шкаф с раздвижными дверьми, стеллаж, камин

6. Арки

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Кухня в колониальном стиле
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Одно из великолепных нововведений, которые привнес колониальный стиль в интерьеры – это архитектурное украшение пространства в виде арок, которыми можно оформить разделение пространства и входы в комнаты. Для разделения пространства достаточно просто разместить несколько арок, создав воздушную и эффектную границу между кухней и гостиной. 

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Гостиная в колониальном стиле
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

В арочное пространство можно установить стеклянные двери, чтобы в зависимости от ситуации делать зону кухню более закрытой.

7. На разных уровнях

Casa del Arbol, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Кухня в стиле модерн
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Если позволяет высота потолков, то разделить пространство кухни и гостиной можно не с помощью привычных стен, а сделав дополнительный уровень в помещении. Над нижнем уровне разместите зону кухни, а вверху гостиную – столовую, соединив два уровня небольшой лестницей

Casa del Arbol, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Гостиная в стиле модерн
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Для того, чтобы такое вертикальное разделение пространство было максимально эффектным, оформите оба яруса в едином стилевом ключе, подчеркнув таким образом неявную взаимосвязь этих двух помещений в единое целое. 

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