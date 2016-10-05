7 идей как оформить пространство кухни

Кухонное пространство в принципе имеет свои четкие границы рабочей зоны между плитой и холодильником, так что вписать все необходимое в небольшую нишу можно достаточно легко и гармонично. Кухня оборудованная в нише еще и полезна с точки зрения организации работы и порядка. Нет необходимости совершать долгие переходы от одного шкафа к другому, все нужное удобно располагается в нужном месте.