Как оформить остров под названием кухня?

Мрамор – материал аристократов. Современная мебель из мрамора сочетает в себе вековые традиции обработки ннатурального камня и новаторство современных технологий. Мрамор – дорогой материал, присутствие которого наиболее уместно выглядит в просторных интерьерах. Узоры мрамора рисует сама природа. Графическая четкость формы и оригинальные срезы воссоздают атмосферу роскошных царских дворцов и свидетельстуют об аристократичности вкуса хозяина такой мебели.

Однако не стоит забывать, что мрамор – холодный материал, поэтому позаботьтесь о том, чтобы в кухне также были предметы мебели и аксессуары из дерева.