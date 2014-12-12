Как оформить остров под названием кухня?

При ближайшем рассмотрении каждая кухня – это отдельный остров, на который мы приходим за пищей и общением. Кухня – это серце дома. Неважно, в каком стиле оформлена ваша квартира, пространство кухни должно быть теплым, гостеприимным и излучать положительную энергию. Давайте посмотрим на несколько работ по оформлению кухни, выполненных специалистами homifу.
Пожалуй, из всех существующих материалов, самым теплым является дерево. Если вам кажется, что в кухне явно не хватает уюта, самый простой способ его создать – это подкупить несколько шкафчиков из дерева или заменить обеденный стол из пластика на деревянный.
Мрамор – материал аристократов. Современная мебель из мрамора сочетает в себе вековые традиции обработки ннатурального камня и новаторство современных технологий. Мрамор – дорогой материал, присутствие которого наиболее уместно выглядит в просторных интерьерах. Узоры мрамора рисует сама природа. Графическая четкость формы и оригинальные срезы воссоздают атмосферу роскошных царских дворцов и свидетельстуют об аристократичности вкуса хозяина такой мебели.
Однако не стоит забывать, что мрамор – холодный материал, поэтому позаботьтесь о том, чтобы в кухне также были предметы мебели и аксессуары из дерева.
Гороховый цвет несколько десятилетий пребывал в забытьи, перед тем как совершить триумфальное возвращение. Мебельный ансамбль перед вами не только яркий, но и многофункциональный. Дизайнеры из бюро Popstahl GBR позаботились о том, чтобы любители коллекционировать предметы быта, не чувствовали себя обделенными.
Сочетание трех цветов коричневого, темно-оранжевого и фиолетового наполняет интерьер кухни энергией бодрости и свежести. Современный минималистичный стиль фьюжн, раскованный и таинственный. В таком интерьере хочется готовить фруктовые коктейли и до утра веселиться с друзьями.
Эта кухня скорее напоминает космический корабль, бороздящий просторы Вселенной в надежде встретиться с пришельцами. Несмотря на обилие пластика и металла, а также безраздельное доминирование белого цвета, она вовсе не смотрится холодной. Теплоту ей придают яркий букет цветов, стоящий на столе и плавные линии обеденного стола и возвышающихся над ним трех огромных светильников.
Дизайнерская идея для декора кухни, представленная на изображении, идеально подойдет для тех, кто старается всегда следовать моде, но не является ни обладателем собственного домика в деревне, ни поклонником деревянной мебели. Если вы вполне современный человек, проживающий в шикарном лофте в центре города, который никогда не спит, вряд ли вам свойственно тосковать по бабушкиному уюту. Однако не следовать последним тенденциям в дизайне интерьера вы просто не можете. В таком случае почему бы просто не заказать массивный кусок дерева и не превратить его во вполне функциональную часть кухонного стола?