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Как оформить остров под названием кухня?

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
GRAND DESIGNS LIVE 2014, Diane Berry Kitchens Diane Berry Kitchens Кухня в стиле модерн
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При ближайшем рассмотрении каждая кухня – это отдельный остров, на который мы приходим за пищей и общением. Кухня – это серце дома. Неважно, в каком стиле оформлена ваша квартира, пространство кухни должно быть теплым, гостеприимным и излучать положительную энергию. Давайте посмотрим на несколько работ по оформлению кухни, выполненных специалистами homifу.

Дерево в интерьере кухни

Träume müssen bezahlbar sein, Schmidt Küchen Schmidt Küchen Кухня в стиле модерн
Schmidt Küchen

Schmidt Küchen
Schmidt Küchen
Schmidt Küchen

Пожалуй, из всех существующих материалов, самым теплым является дерево. Если вам кажется, что в кухне явно не хватает уюта, самый простой способ его создать – это подкупить несколько шкафчиков из дерева или заменить обеденный стол из пластика на деревянный.

Мрамор и дерево

Кухни, Marmi di Carrara Marmi di Carrara КухняСтолешницы
Marmi di Carrara

Кухни

Marmi di Carrara
Marmi di Carrara
Marmi di Carrara

Мрамор – материал аристократов. Современная мебель из мрамора сочетает в себе вековые традиции обработки ннатурального камня и новаторство современных технологий. Мрамор – дорогой материал, присутствие которого наиболее уместно выглядит в просторных интерьерах. Узоры мрамора рисует сама природа. Графическая четкость формы и оригинальные срезы воссоздают атмосферу роскошных царских дворцов и свидетельстуют об аристократичности вкуса хозяина такой мебели. 

Однако не стоит забывать, что мрамор – холодный материал, поэтому позаботьтесь о том, чтобы в кухне также были предметы мебели и аксессуары из дерева.

Яркие цвета

popstahl Küchen, Popstahl Küchen Popstahl Küchen КухняРаковины и краны Железо / Сталь
Popstahl Küchen

Popstahl Küchen
Popstahl Küchen
Popstahl Küchen

Гороховый цвет несколько десятилетий пребывал в забытьи, перед тем как совершить триумфальное возвращение. Мебельный ансамбль перед вами не только яркий, но и многофункциональный. Дизайнеры из бюро Popstahl GBR позаботились о том, чтобы любители коллекционировать предметы быта, не чувствовали себя обделенными.

Кухня веселья

MR & MRS JACOBSON'S KITCHEN, Diane Berry Kitchens Diane Berry Kitchens Кухня в стиле модерн
Diane Berry Kitchens

MR & MRS JACOBSON'S KITCHEN

Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens

Сочетание трех цветов коричневого, темно-оранжевого и фиолетового наполняет интерьер кухни энергией бодрости и свежести. Современный минималистичный стиль фьюжн, раскованный и таинственный. В таком интерьере хочется готовить фруктовые коктейли и до утра веселиться с друзьями.

Современный дизайн

GRAND DESIGNS LIVE 2014, Diane Berry Kitchens Diane Berry Kitchens Кухня в стиле модерн
Diane Berry Kitchens

GRAND DESIGNS LIVE 2014

Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens

Эта кухня скорее напоминает космический корабль, бороздящий просторы Вселенной в надежде встретиться с пришельцами. Несмотря на обилие пластика и металла, а также безраздельное доминирование белого цвета, она вовсе не смотрится холодной. Теплоту ей придают яркий букет цветов, стоящий на столе и плавные линии обеденного стола и возвышающихся над ним трех огромных светильников.

Дерево на кухне

Marmorplatten, MC-R GmbH MC-R GmbH Кухня
MC-R GmbH

MC-R GmbH
MC-R GmbH
MC-R GmbH

Дизайнерская идея для декора кухни, представленная на изображении, идеально подойдет для тех, кто старается всегда следовать моде, но не является ни обладателем собственного домика в деревне, ни поклонником деревянной мебели. Если вы вполне современный человек, проживающий в шикарном лофте в центре города, который никогда не спит, вряд ли вам свойственно тосковать по бабушкиному уюту. Однако не следовать последним тенденциям в дизайне интерьера вы просто не можете. В таком случае почему бы просто не заказать массивный кусок дерева и не превратить его во вполне функциональную часть кухонного стола?

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