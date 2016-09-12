Функциональный дом с мансардой

«Столько свободного места под кровлей не должно пропадать зря!» — эту идею французский архитектор Франсуа Мансара сделал популярной еще в 17 веке. С этого времени дома с обустроенным для жизни чердачным помещением — мансардой — стали широко применяться в строительстве. Актуальными остаются планы мансардных домов и по сей день благодаря их рациональности.
В этой статье мы хотим познакомить вас с домом, который был построен по проекту японских архитекторов из N-Sketch в префектуре Ниигата. Это двухэтажный объект, в котором отсутствует чердак, а вместо него обустроено уютное место для уединенного отдыха под сводом крыши. Полюбуйтесь сами!
Это компактный дом с контрастным двухцветным фасадом, который выделяет его на фоне спокойного окружения. За счет белой отделки первого этажа, второй будто парит в воздухе. На первом этаже расположены спальни, а на втором просторная гостиная с кухней и мансардным этажом. Фасад верхней части отделан оцинкованными металлическими листами бордового цвета, которые перекликаются с крышей того же оттенка.
Входная часть немного утоплена в объем дома, за счет чего образуется навес над входом от дождя и защита от ветра.
С улицы мы попадаем в небольшую прихожую с простым интерьером. За счет белой отделки стен и потолка пространство кажется просторнее и светлее. Дерево прекрасно дополняет интерьер и придает ему уют. Из прихожей мы попадаем в спальни на первом этаже или можем подняться по деревянной лестнице на второй.
Второй этаж представляет собой открытое пространство с большим количеством естественного света и воздуха. Внутри дом выглядит намного больше, чем снаружи. Здесь очень просторно, но в тоже время уютно. Кухня плавно перетекает в столовую и гостиную. Под потолком у дальней стены разместился небольшой мансардный этаж. Его конструкция не только украшает общий интерьер, но и создает дополнительное пространство для уединенного отдыха. Высота потолков увеличена за счет отсутствия чердака.
Кухня выглядит просто потрясающе, а за счет натурального фасада прекрасно вписывается в общий дизайн. Рабочая поверхность гарнитура плавно перетекает в обеденный стол. Таким образом можно продолжать беседу с гостями и родными во время приготовления пищи. Здесь предусмотрено много мест для хранения. На фасадах отсутствуют ручки, что делает кухню стильной и современной. Свисающие с потолка светильники на длинном шнуре практически незаметны в пространстве, однако являются изящным его дополнением. Видимая труба от вытяжки придает кухне немного индустриальный вид.
Мансардный этаж не имеет конкретного назначения. Его можно использовать в качестве рабочего кабинета, библиотеки или небольшого места для уединенного отдыха. Пол здесь имеет такой же интересный шахматный вид, как и на остальных этажах.
В этом небольшом, казалось бы, доме архитекторам удалось предусмотреть пространства удовлетворяющие все потребности хозяев. А вы хотели бы жить в таком доме?