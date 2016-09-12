Функциональный дом с мансардой

«Столько свободного места под кровлей не должно пропадать зря!» — эту идею французский архитектор Франсуа Мансара сделал популярной еще в 17 веке. С этого времени дома с обустроенным для жизни чердачным помещением — мансардой — стали широко применяться в строительстве. Актуальными остаются планы мансардных домов и по сей день благодаря их рациональности.

В этой статье мы хотим познакомить вас с домом, который был построен по проекту японских архитекторов из N-Sketch в префектуре Ниигата. Это двухэтажный объект, в котором отсутствует чердак, а вместо него обустроено уютное место для уединенного отдыха под сводом крыши. Полюбуйтесь сами!