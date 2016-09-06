Полная трансформация крошечного дома

Причиной глобальной переделки квартиры обычно является ее плачевное состояние, возраст, пришедшие в негодность перекрытия, сантехника, электропроводка. Такие работы требуют опыта и творческого подхода, однако результат оправдывает все усилия, брошенные на обновление жилой площади. В нашей новой книге идей читателю предстоит путешествие в загадочный Сингапур, где, как мы уже знаем, жители сталкиваются с такой проблемой как малогабаритные квартиры, также часто, как и мы.
Чистота – залог успеха даже самой маленькой квартиры, меблированной по лучшему вкусу второй половины пошлого столетия. Однако все, как известно, имеет свой срок жизни. Поэтому настало время прощаться с прошлым и двигаться только вперед навстречу к красоте и удобству.
Для новой кухни был выбран шикарный минималистичный гарнитур. Нижние шкафы выполнены в черном цвете, а верхние – в белом. Такой контраст является небольшой хитростью, помогающей визуально расширить границы пространства и увеличить высоту потолков в помещении. Глянцевая плитка кабанчик в оформлении стены смотрится весьма эффектно, выполняет при этом функцию фартука. Свет отражается на поверхностях шкафов, что, безусловно, играет только на руку хозяину, готовому часами на пролет экспериментировать с современной кухонной техникой и утварью.
Потертости нынче в моде. Но только в тех случаях, когда над ними работают дизайнеры интерьера и мебели. Старые полы, громоздкая мебель и гардины между комнат создают тяжелое впечатление. Уверены, что после ремонта в этом помещении стало намного приятнее находиться.
Как мы видим, комната засияла в прямом смысле слова. Новые окна позволяют лучам солнца освещать всю комнату, делая ее просторной и уютной. Раздвижная система стирает границы между помещением и террасой, а значит, увеличивает функциональное пространство.
Красота кирпичной кладки стерлась за плотным слоем многолетней пыли и густыми зарослями растений. Следующее фото доказывает, что решение по «спасению» фасада было найдено.
Первый этаж и прямой выход на улицу через гостиную позволили создать еще одно комфортное место для отдыха – террасу. Как мы видим, ее создали вдоль всей стены здания, перенеся ступени на несколько метров от входной двери. Фасад также не остался без внимания и теперь гармонирует с внутренним минималистичным убранством квартиры. Серый цвет отлично сочетается с деревянным покрытием пола, подчеркивая при этом красоту архитектуры.