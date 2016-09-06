Полная трансформация крошечного дома

Причиной глобальной переделки квартиры обычно является ее плачевное состояние, возраст, пришедшие в негодность перекрытия, сантехника, электропроводка. Такие работы требуют опыта и творческого подхода, однако результат оправдывает все усилия, брошенные на обновление жилой площади. В нашей новой книге идей читателю предстоит путешествие в загадочный Сингапур, где, как мы уже знаем, жители сталкиваются с такой проблемой как малогабаритные квартиры, также часто, как и мы.