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Мини-дома, в которых все помещается

Shunny_Star Shunny_Star
Smart Wood - баня и летняя кухня, Smart Wood Smart Wood Дома в рустикальном стиле
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Для жизни за городом и отдыха на природе не всегда нужно много места, чтобы создать для себя максимально комфортные условия, к которым мы привыкли. Если места не так много, или же нет желания строить огромный дом, в котором каждое помещение имеет свое предназначение, можно построить небольшое жилище, затраты на которое будут значительно меньшими. При этом по уровню комфорта такое жилье ничем не будет отличаться от большого добротного дома.

Если вы хотите сделать свою жизнь за городом максимально комфортной, но не желаете тратить на это много места и средств, рассмотрите варианты построения компактных домиков, которые мы предлагаем вашему вниманию в этом обзоре. Если вы готовы отравиться с нами в путешествие в самые романтические места и найти домик своей мечты, тогда присоединяйтесь!

1. Компактный современный транспортабельный дом

Casa Eliana (NOEM), NOEM NOEM Дома в стиле модерн
NOEM

NOEM
NOEM
NOEM

Этот дом был создан для размещения его на небольшой площади. При его создании архитекторы учли все пожелания, которые могут возникнуть у любого человека, привыкшего к комфортным условиям быта. Здесь все максимально открыто, что позволяет воссоединиться с окружающей природой и почувствовать себя ее частицей. Такой дом можно установить в любом месте, большую площадь он не занимает.

Внешняя оболочка этого фантастического строение сделана из белого пластика, который выглядит очень современно и стильно. Дом очень интересный и необычный, и в нем достаточно свободного пространства.

Есть место для рабочего кабинета, комната для отдыха и сна, а также все необходимые помещения – кухня, душ, столовая. Внутренние перегородки выполнены из легких материалов, которые устроены по принципу раздвижных систем. Это позволяет быстро и легко трансформировать пространство, чтобы его максимально открыть его или уединиться. Великолепный дом, в котором воплотились оригинальные идеи!

2. Домик в горах

洲本草屋根の家と版築工房, 虎設計工房 虎設計工房 Балконы и веранды в эклектичном стиле Твердая древесина Эффект древесины
虎設計工房

虎設計工房
虎設計工房
虎設計工房

Собственники этого дома имеют возможность наслаждаться проживанием в самом уютном домике в наиболее приемлемых условиях. Оригинально выполнена крыша этого строения, покрытая слоем мха. Домик выполнен из дерева и основательно утеплен. Несмотря на свои небольшие размеры он довольно просторный внутри, при этом занимает немного места. Такое жилье является наиболее подходящим для установки в местах, которые не позволяют строить большие дома с основательным фундаментом. Он прекрасно вписывается в окружающую обстановку, и выглядит как полноценный дом, хоть и имеет небольшие размеры.

3. Мини дом в лесу

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル Дома в стиле кантри
Cottage Style / コテージスタイル

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan

Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル

Если у вас есть небольшой участок в окружении деревьев, почему бы не построить вот такой крошечный дом, который будет самым уютным, теплым и комфортным пристанищем в холодные зимние дни, и порадует прохладой жарким летом. Романтичная обстановка окружающей природы позволит насладиться пребыванием в этом месте тем, кто любит проводить время на природе, но не желает ограничивать себя в комфорте.

В этом доме два этажа, нижний можно использовать в качестве подвала, в котором можно хранить различные запасы или обустроить спортивный зал.

4. Фантастический дом

6х9 ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

6х9

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Этот дом также не требует много места, но он довольно просторный. По всему периметру его окружает просторная терраса, на которой можно расположить любую мебель – для отдыха, обедов, или игр. Стеклянные перегородки служат не только для того, чтобы можно было любоваться природой, но и для того, чтобы максимально использовать тепло и свет, поступающий извне. Домик полностью отделан деревянной вагонкой, основательно установлен и имеет шикарный современный вид!

5. Дачный дом

ДубльДом BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov Дома в скандинавском стиле
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

ДубльДом

BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

Небольшой, но максимально открытый и просторный дом с террасой на вашем садовом участке может иметь и такой вид. Он имеет все необходимые коммуникации, основательно утеплен и может использоваться в любое время года, как для постоянного проживания, так и для отдыха в нем в выходные дни. Сегодня очень популярно выполнять часть стен из стекла. Это позволяет сделать дом более современным, наполнить его светом и подарит возможность наслаждаться красивым видом, если на улице мороз, а внутри тепло, уютно, есть чашечка горячего ароматного кофе или бокал великолепного вина собственного приготовления!

6. Домик из сказки

Smart Wood - баня и летняя кухня, Smart Wood Smart Wood Дома в рустикальном стиле
Smart Wood

Smart Wood – баня и летняя кухня

Smart Wood
Smart Wood
Smart Wood

Великолепный дом, который построен из цельного деревянного бруса, имеет оригинальный внешний вид. Не только дом, но и прилегающая к нему территория, выглядит сказочно захватывающе. Размеры этого жилища небольшие, но внутри довольно просторно. Здесь достаточно места для комфортного размещения всей семьи. Эта волшебная обстановка завлекает своей роскошной архитектурой. В этом доме тепло, уютно, комфортно и очень приятно жить! Он окружен идеально ухоженной территорией, с подсвечиваемыми дорожками, аккуратно подстриженными газонами и выполненного в таком же стиле ограждения территории. Оригинальный сказочный дом, который создан для романтиков!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

7. Современная архитектура

Обложка профиля, DADA Studio DADA Studio Дома в скандинавском стиле
DADA Studio

Обложка профиля

DADA Studio
DADA Studio
DADA Studio

Такой вариант дома говорит о том, что его хозяева – приверженцы современных веяний в архитектуре. Нельзя сказать, что этот дом маленький. Он построен на небольшом возвышении, довольно просторный и вместительный. Его наружная отделка отличается от оформления обычных домов использованием темного отделочного материала и стекла. Огромная терраса, на которую можно попасть через раздвижные стеклянные двери, выполнена из дерева. Здесь довольно много места для установки любой мебели и размещения гостей. Необычный дом с оригинальной шатровой крышей и замысловатой архитектурой, почему бы и нет?

8. Дом, похожий на трансформер

2.BOX house, Grynevich Architects Grynevich Architects Дома в стиле минимализм Дерево Многоцветный
Grynevich Architects

2.BOX house

Grynevich Architects
Grynevich Architects
Grynevich Architects

Такая оригинальная архитектура применяется не так часто, но поэтому она и интересна. Минимализм, отсутствие излишних предметов в окружающем дом пространстве, оригинальная подсветка и тихая обстановка, что еще нужно тем, кто привык чувствовать себя в своем доме в полном уединении и спокойствии? Но внутри кипит жизнь, внутреннее пространство этого небольшого дома довольно обширное, в нем есть все, что нужно для комфортной жизни каждого члена семьи.

9. Маленький дом с изюминкой

Dom letniskowy na Kaszubach, Magdalena Zawada Magdalena Zawada Дома в скандинавском стиле
Magdalena Zawada

Magdalena Zawada
Magdalena Zawada
Magdalena Zawada

Даже издалека этот дом выглядит очень уютным и комфортным. Что делает его таким? 

Большие окна, которые создаю впечатление, что жилище светится изнутри ярко, празднично и весело. В таком доме очень уютно, тепло и по-семейному спокойно. В любое время года здесь комфортно, так как все продумано и создано так, чтобы можно было жить в окружении природы, не обращая внимания на перепады температур, влажность воздуха или жару. Расположение этого строения позволяет почувствовать единение с природой, наблюдать за ее капризами и чувствовать себя в полной безопасности. А маленькие размеры этого дома не являются препятствием к тому, чтобы чувствовать себя в нем комфортно.

От размеров дома не зависит комфорт. Он создается путем умелых преобразований. Чтобы чувствовать себя в небольшом пространстве легко и свободно, нужно просто правильно распланировать необходимые зоны.

​До и После: Редизайн старой квартиры
В каком из предложенных вашему вниманию домов вы бы чувствовали себя наиболее комфортно? Поделитесь в комментариях своими впечатлениями и расскажит...

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