Мини-дома, в которых все помещается

Для жизни за городом и отдыха на природе не всегда нужно много места, чтобы создать для себя максимально комфортные условия, к которым мы привыкли. Если места не так много, или же нет желания строить огромный дом, в котором каждое помещение имеет свое предназначение, можно построить небольшое жилище, затраты на которое будут значительно меньшими. При этом по уровню комфорта такое жилье ничем не будет отличаться от большого добротного дома.

Если вы хотите сделать свою жизнь за городом максимально комфортной, но не желаете тратить на это много места и средств, рассмотрите варианты построения компактных домиков, которые мы предлагаем вашему вниманию в этом обзоре. Если вы готовы отравиться с нами в путешествие в самые романтические места и найти домик своей мечты, тогда присоединяйтесь!