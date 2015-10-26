Колонны в интерьере квартиры

Давайте разберемся, какую роль играют колонны в интерьере. За тысячи лет существования функции колонны в архитектуре остались прежними. Она поддерживает балочное перекрытие, арку или какой-либо другой строительный элемент. А также служит в качестве выразительного декоративного украшения.

По масштабности современный, пусть даже очень большой дом, конечно, несравним со старинными дворцами и храмами, украшенными величественными колоннами. Однако архитекторы порой вписывают колонны даже в интерьер типовой квартиры. Главное, найти для этой колоритной детали подходящее место.

В этой статье вы найдете подборку реализованных дизайн-проектов интерьеров квартир с колоннами, созданные профессиональными архитекторами и дизайнерами.