Колонны в интерьере квартиры

Давайте разберемся, какую роль играют колонны в интерьере. За тысячи лет существования функции колонны в архитектуре остались прежними. Она поддерживает балочное перекрытие, арку или какой-либо другой строительный элемент. А также служит в качестве выразительного декоративного украшения.
По масштабности современный, пусть даже очень большой дом, конечно, несравним со старинными дворцами и храмами, украшенными величественными колоннами. Однако архитекторы порой вписывают колонны даже в интерьер типовой квартиры. Главное, найти для этой колоритной детали подходящее место.
В этой статье вы найдете подборку реализованных дизайн-проектов интерьеров квартир с колоннами, созданные профессиональными архитекторами и дизайнерами.
Колонны замечательно подходят в качестве декоративного элемента. Их функция в большей степени эстетическая, чем практическая, хотя раньше их использовали в качестве опоры, поддерживающей конструкцию. В современных же квартирах роль несущего элемента они выполняют в случае наличия открытого пространства огромной площади. Будучи облицованными современными материалами, колонны из гипсокартона прекрасно встраиваются в классические интерьеры так и в интерьеры в стиле хай-тек или техно.
Декор-колонны уместно размещать по краям каминов, вблизи винтовых лестниц, арочных проемов – они организуют пространство, зрительно преобразовывая его. В маленькой квартире с низкими потолками можно соорудить мини-колонны, выполняющие функцию подставок. Они будут гармонично сочетаться со сложным многоярусным потолком.
Колонны могут быть сделаны как с натуральных материалов, так и с искусственных. Наиболее распространенными являются:
пенополиуретан – основные его преимущества: небольшой вес и низкая стоимость по сравнению с натуральными;
- гипс – очень распространенный традиционный материал. Из него можно отлить колонну практически любой формы;
- мрамор – натуральный природный материал. Он довольно дорогой, но и качество изделия будет на высоком уровне;
- гранит;
- дерево;
- малахит;
- гипсокартон;
- также следует отметить искусственный камень и различные композитные материалы. При правильном использовании они ничем не уступают натуральным, а по некоторым возможностям даже превосходят: в процессе обработки колоннам из ненатуральных материалов можно придать практически любой оттенок.
Наиболее распространенный цвет конечно же белый, однако не нужно бояться экспериментировать. Современные технологии позволяют разукрасить колонну в любой оттенок какой пожелаете, например в золотистый или даже черный.
Новопечерский дворв Киеве.
Колонны в интерьере квартиры могут быть не только декоративными, но и функциональными. Например, не знаете, куда поместить телевизор в квартире с открытой планировкой? Почему бы не превратить конструктивную колонну в медиацентр? Даже если вы не будете делать этого сразу, может оказаться разумным разместить возле нее блок розеток.
Дизайнеры рекомендуют использовать колонны при оформлении интерьеров попарно. Используя две колонны, стоящие рядом, можно создать стеллаж для памятных фотографий и статуэток. Если их обшить тем же материалом, из которого изготовлена другая встроенная мебель или покрасить тем же цветом, никто даже не узнает, что это несущие колонны.
Рассмотрите возможность использования старых деревянных опор или столбов в качестве несущих колонн (после проверки на прочность и реставрации, конечно, с вашим архитектором). В зависимости от вашего местонахождения в мире, вы можете выбрать наиболее подходящие для ваших целей стволы деревьев.
Оформите колонну, как если бы это была акцентная стена. Пусть ее отделка контрастирует по цвету или фактуре, чтобы добавить изюминку помещению с минималистичным декором.
Очень интересно могут смотреться классические элементы в современном интерьере. Классически оформленная колонна создаст нужный контраст стилей в современной обстановке. Или же покажите свою игривую сторону и вместо того, что бы пытаться сделать колонны невидимыми, наоборот, привлеките к ним внимание, сделав их произведениями искусства с помощью резьбы, росписи и т.д.
Рассмотрите вариант использования колонны в качестве точки опоры, к которой может крепиться встроенная мебель, например, кухонный гарнитур. Обратите внимание на этой фотографии, как напольная плитка и колонны вместе с потолочными балками такого же размера визуально обозначают кухонное пространство.
Главное, что следует помнить – все элементы и составляющие интерьера должны органично сочетаться друг с другом – это лежит в основе любого дизайна интерьера с колоннами.