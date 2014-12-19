Современные интерьеры ресторанов

В этом ливерпульском ресторане подается еда, которую обычно можно купить только на улице. Нам кажется, что дизайнеры студии R2 попали в самую точку, когда принялись работать с отделкой этого помещения. Вдохновение для создания интерьера «Mowgli Street Food» навеяно индийскими ресторанами, так как здесь мы видим деревянную мебель и длинные скамьи вдоль кирпичной стенной кладки, полы будто бы не доделаны, а в качестве светильников выбраны люстры с абажурами-клетками. Совершенно очевидно, что для заведения с подобным меню, изысканность и утонченность в интерьере не позволит посетителю чувствовать себя расслаблено и комфортно. Такой дизайн идеально подходит для заведения, где каждый гость может получить совершенно непривычный гастрономический опыт.