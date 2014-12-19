Современные интерьеры ресторанов

Посещение ресторана – это гораздо больше, чем просто прием пищи в красивом месте. В настоящее время развита целая ресторанная культура, в которой значение придается не только кухне и меню, но и многим другим деталям. Напитки, качество обслуживания, территориальное расположение, репутация, дизайн интерьера и общая атмосфера, – все это влияет на общее впечатление посетителя от заведения. Именно поэтому владельцы ресторанов продумывают каждую деталь до мелочей. Специалисты homify посчитали необходимым рассмотреть несколько примеров планировки и дизайна ресторанных интерьеров, чтобы показать, почему, порой, важны даже незначительные мелочи.
Ресторан «Алекс» находится на крыше ТРЦ Skyline Plaza во Франкфурте и представляет собой доступное взору посетителя открытое пространство. Он спланирован так, что любой гость может собственными глазами увидеть, как готовится еда на кухне, и как шеф-повар дает указания своим помощникам. Здесь царит индустриальный дизайн с покрытыми бетоном стенами, книжными стеллажами и модным освещением. Разглядывая интерьер, можно подумать, что у ресторана еще не сформирован собственный характер, и он готов в любой момент адаптироваться к запросам быстроразвивающегося финансового центра.
Этот ресторан находится во флагманском торговом центре на Оксфорд-стрит в Лондоне. Посетителям заведений общественного питания в торговых моллах обычно нравится яркий и приветливый дизайн. Такие смелые цвета создают семейную атмосферу, а расстановка обеденных столов мало чем отличается от обычных столовых. Такая непринужденная обстановка позволяет засидеться во время перерыва между покупками.
Уютный рыбный ресторан «Quattro Quarti» с винным баром находится в Марина-ди-Рагуза на итальянском острове Сицилия. Его большие панорамные окна позволяют посетителям насладиться бризом и прекрасным видом на море. Зал оформлен в светлых пастельных тонах, деревянная мебель и крыша украшены текстильными полотнами. Соленый воздух, раскаты волн, закат солнца – это и есть романтическая идиллия…
Этот бар ресторана «Geales» в отеле Le Royal Meridien в Дубае привносит едва уловимый привкус английской изысканности в атмосферу Объединенных Арабских Эмиратов. Меню напитков в ресторане играет очень важную роль, поэтому для остановившихся здесь путешественников по Ближнему Востоку это место есть не что иное, как возможность почувствовать себя также комфортно как дома. Если присмотреться внимательно, вы увидите, что бар украшает выложенный черепицей знаменитый Юнион Джек.
В этом ливерпульском ресторане подается еда, которую обычно можно купить только на улице. Нам кажется, что дизайнеры студии R2 попали в самую точку, когда принялись работать с отделкой этого помещения. Вдохновение для создания интерьера «Mowgli Street Food» навеяно индийскими ресторанами, так как здесь мы видим деревянную мебель и длинные скамьи вдоль кирпичной стенной кладки, полы будто бы не доделаны, а в качестве светильников выбраны люстры с абажурами-клетками. Совершенно очевидно, что для заведения с подобным меню, изысканность и утонченность в интерьере не позволит посетителю чувствовать себя расслаблено и комфортно. Такой дизайн идеально подходит для заведения, где каждый гость может получить совершенно непривычный гастрономический опыт.