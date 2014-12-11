Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Новогодние подарки | Что подарить лучшему другу?

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
MEDIOpiccolo, acquacalda acquacalda КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
Loading admin actions …

Подарки, подарки, подарки – пришло время покупать подарки. Если вы до сих пор не знаете, чем порадовать друзьей, близких и детей, срочно обратитесь к советам и подсказкам, которые мы опубликовали здесьздесь и здесь.

Сегодняшняя рубрика Новогодние подарки будет посвящена поиску подарков для лучшего друга. Чем удивить хорошего парня при ограниченном бюджете? Давайте посмотрим на несколько привлекательных и полезных вещиц, которые могут оказаться одинаково полезными для представителей мужского пола любого возраста.

Настенный держатель для велосипедов

SLÎT – weiß, MIKILI – Bicycle Furniture MIKILI – Bicycle Furniture ГостинаяПолки
MIKILI – Bicycle Furniture

MIKILI – Bicycle Furniture
MIKILI – Bicycle Furniture
MIKILI – Bicycle Furniture

Любовь представителей Западной Европы разъезжать по городу на велосипедах постепенно приходит и к нам. В крупных городах появляется все больше велосипедных дорожек и парков, в которых любители двухколесного транспорта могут беспрепятственно посвятить время своему хобби. Если у вашего лучшего друга дорогой велосипед, то скорее всего он хранит его дома. Подарите ему стильный настенный держатель, и друг будет благодарен вам за сэкономленное в квартире место.

Игрушки для поколения 90-х

Techno, Ak-Lh Ak-Lh
Ak-Lh

Ak-Lh
Ak-Lh
Ak-Lh

Game boy поступил на прилавки в 1989 году и пленил умы и сердца людей всех возрастов. До нас, правда, он дошел значительно позднее. Зато все мы помним увлекательные игры отечественного производства, такие как Ну, погоди и Микки маус, в которых герои мультфильмов ловили сосики, яйца и прочие, кстати, дефицитные в те времена продукты питания. 

Если лучший друг настальгирует по интерфейсам игровых приставок того времени, почему бы не подарить ему подушку с изображением игр того времени. Каждый раз перед сном любимый друг будет возвращаться в счастливое дество. 

Книгу идей, посвященною дизайну интерьера в стиле 90-х, вы можете прочесть здесь.

Подушка для Бетмена

Batman in the jungle, Raúl Lázaro Raúl Lázaro ГостинаяАксессуары и декорации
Raúl Lázaro

Raúl Lázaro
Raúl Lázaro
Raúl Lázaro

Продолжаем тему подушек и представляем идеальный подарок для любителей фильмов и комиксов про супергероев. Возможно, ваш лучший друг тайно мечтает выглядеть как Бетмен, Человек-паук или Супермен. Помогите ему пополнить коллекцию аксессуаров с изображением любимых героев.

Открывашка с изображением любимого спортсмена

homify
homify

homify
homify
homify

Лучший друг увлекается спортом? Поверьте, это значительно облегчает выбор. Подарите ему майку, кепку, сумку или любую другую атрибутику с эмблемой любимого спортивного клуба или изображением игрока, за которого болеет. Если речь идет о маленьком презенте, почему бы не вручить спортивную открывашку.

Пивной стакан для ведущих здоровый образ жизни

MEDIOpiccolo, acquacalda acquacalda КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
acquacalda

acquacalda
acquacalda
acquacalda

Спиртные напитки в больших объемах оказывают неисправимый вред здоровью. Поэтому вместо привычной бутылки дорогой водки или вина, проявите заботу о лучшем друге и подарите ему пивной стакан, который может быть заполнен лишь на четверть.

Подставка для наушников

Stand on the headphones "IT 1" Meble Autorskie Jurkowski Медиа комнатаЭлектронные приборы
Meble Autorskie Jurkowski

Stand on the headphones IT 1

Meble Autorskie Jurkowski
Meble Autorskie Jurkowski
Meble Autorskie Jurkowski

Ваш друг никогда не покидает дом без больших наушников? Подарите ему деревянную подставку, которая обеспечит их сохранность и не позволит длинному проводу запутаться и приказать долго жить под натиском наехавшего на него стула.

Наклейка на холодильник

homify КухняЭлектроника
homify

homify
homify
homify

Еще одна идея для забавного подарка – наклейка на холодильник. Правда, если друг решил сбросить вес, то дарить изображения с едой не стоит.  В остальных случаях советуем вспомнить, какие блюда друг в последнее время употреблял в пищу с особым удовольствием и заказать у дизайнеров соответствующую наклейку.

Ледяной отель в Швеции - сказка наяву

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо