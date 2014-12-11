Новогодние подарки | Что подарить лучшему другу?

Подарки, подарки, подарки – пришло время покупать подарки. Если вы до сих пор не знаете, чем порадовать друзьей, близких и детей, срочно обратитесь к советам и подсказкам, которые мы опубликовали здесь, здесь и здесь.
Сегодняшняя рубрика Новогодние подарки будет посвящена поиску подарков для лучшего друга. Чем удивить хорошего парня при ограниченном бюджете? Давайте посмотрим на несколько привлекательных и полезных вещиц, которые могут оказаться одинаково полезными для представителей мужского пола любого возраста.
Любовь представителей Западной Европы разъезжать по городу на велосипедах постепенно приходит и к нам. В крупных городах появляется все больше велосипедных дорожек и парков, в которых любители двухколесного транспорта могут беспрепятственно посвятить время своему хобби. Если у вашего лучшего друга дорогой велосипед, то скорее всего он хранит его дома. Подарите ему стильный настенный держатель, и друг будет благодарен вам за сэкономленное в квартире место.
Game boy поступил на прилавки в 1989 году и пленил умы и сердца людей всех возрастов. До нас, правда, он дошел значительно позднее. Зато все мы помним увлекательные игры отечественного производства, такие как
Ну, погоди и
Микки маус, в которых герои мультфильмов ловили сосики, яйца и прочие, кстати, дефицитные в те времена продукты питания.
Если лучший друг настальгирует по интерфейсам игровых приставок того времени, почему бы не подарить ему подушку с изображением игр того времени. Каждый раз перед сном любимый друг будет возвращаться в счастливое дество.
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Продолжаем тему подушек и представляем идеальный подарок для любителей фильмов и комиксов про супергероев. Возможно, ваш лучший друг тайно мечтает выглядеть как Бетмен, Человек-паук или Супермен. Помогите ему пополнить коллекцию аксессуаров с изображением любимых героев.
Лучший друг увлекается спортом? Поверьте, это значительно облегчает выбор. Подарите ему майку, кепку, сумку или любую другую атрибутику с эмблемой любимого спортивного клуба или изображением игрока, за которого болеет. Если речь идет о маленьком презенте, почему бы не вручить
спортивную открывашку.
Спиртные напитки в больших объемах оказывают неисправимый вред здоровью. Поэтому вместо привычной бутылки дорогой водки или вина, проявите заботу о лучшем друге и подарите ему пивной стакан, который может быть заполнен лишь на четверть.
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Ваш друг никогда не покидает дом без больших наушников? Подарите ему деревянную подставку, которая обеспечит их сохранность и не позволит длинному проводу запутаться и приказать долго жить под натиском наехавшего на него стула.
Еще одна идея для забавного подарка – наклейка на холодильник. Правда, если друг решил сбросить вес, то дарить изображения с едой не стоит. В остальных случаях советуем вспомнить, какие блюда друг в последнее время употреблял в пищу с особым удовольствием и заказать у дизайнеров соответствующую наклейку.