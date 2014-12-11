Новогодние подарки | Что подарить лучшему другу?

Game boy поступил на прилавки в 1989 году и пленил умы и сердца людей всех возрастов. До нас, правда, он дошел значительно позднее. Зато все мы помним увлекательные игры отечественного производства, такие как Ну, погоди и Микки маус , в которых герои мультфильмов ловили сосики, яйца и прочие, кстати, дефицитные в те времена продукты питания.

Если лучший друг настальгирует по интерфейсам игровых приставок того времени, почему бы не подарить ему подушку с изображением игр того времени. Каждый раз перед сном любимый друг будет возвращаться в счастливое дество.

Книгу идей, посвященною дизайну интерьера в стиле 90-х, вы можете прочесть здесь.