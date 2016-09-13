13 идей для маленького сада во дворе или на террасе

Какой бы стиль вы ни предпочитали, живые растения украсят любой интерьер и ландшафт. Они могут оживить террасу, балкон, внутренний дворик, а также идеально подходят для зонирования пространства. На сегодняшний день существует не только множество видов растений, искусственно выведенных селекционерами для домашнего выращивания, но и огромное количество различных конструкций для этих целей. О них мы сегодня и поговорим. Homify подготовил для вас 13 идей, которые помогут обустроить маленький и уютный сад, даже если у вас нет возможности сажать растения в открытый грунт.
Кто сказал, что вы должны придерживаться консервативных догм при оформлении своего садика? Вовсе необязательно брать одинаковые кадки и высаживать в них одинаковые растения. Пусть вся прелесть композиции будет в ее богатстве – для этого вам и дана фантазия. Самое главное – гармонично объединить между собой различные элементы декора.
Расставив кадки с цветами по периметру патио, вы создадите потрясающую атмосферу, которая приведет в восторг всех гостей. Причем посадить в горшки можно даже те растения, которые, как кажется на первый взгляд, совершенно для этого не предназначены – например, бамбук. Добавьте точечных светильников – и волшебный уголок с необычным освещением в саду готов.
Развести небольшой садик на балконе или террасе – идея не новая, но всегда актуальная. Даже если вы не любите ухаживать за растениями, сегодня можно найти совершенно некапризные, неприхотливые цветы, которые требуют лишь адекватной температуры воздуха и полива раз в пару недель. А чтобы ваш мини-садик выглядел оригинально, пол можно усыпать гравием или галькой.
Недостаток неприхотливых растений состоит в том, что они практически никогда не цветут. А ведь так хочется добавить ярких красок! Выход – посадить растения в пестрые кадки сочных оттенков, которые гармонично впишутся в общую композицию. Это отличная идея для патио, где такие горшки будут сочетаться с цветом мебели.
Если у вас просторный двор, вы можете воплотить весьма оригинальную идею и создать конструкцию, в которой большие цветочные кадки перемежаются с садовыми скамейками. Это очень красиво, практично и уютно.
В последние пару лет вертикальные сады стали нашумевшим трендом, который пришелся по вкусу многим дизайнерам. Присоединитесь и вы к числу его любителей, установив такую конструкцию на своем балконе. Она не занимает много места, зато выглядит просто потрясающе.
Еще одна необычная, стильная и практичная идея – кадки, являющиеся по совместительству мебелью. Например, кофейный столик, из которого растет деревце, выглядит очень оригинально. К тому же, поставить его можно где угодно – в гостиной, на террасе, во дворе или в столовой.
Где бы вы ни обустраивали сад – на террасе, на балконе или во дворике – вы наверняка захотите, чтобы в нем было комфортно. Поэтому позаботьтесь о хорошей мебели. Чтобы композиция выглядела гармонично, отдавайте предпочтение натуральным материалам.
Если вы хотите наслаждаться красотой зеленых насаждений, но не имеете достаточно пространства для садика, воспользуйтесь нашей идеей. Посадить небольшие растения можно в маленьких кадках под стеной. Желательно выбирать те цветы, которые тянутся вертикально вверх. В результате у вас получится узкая зеленая полоса, не занимающая много места, но радующая глаз.
Что может быть проще обычных светлых цветочных горшков классической формы? При этом выглядят они очень благородно и элегантно, идеально вписываясь в непритязательный минималистичный интерьер. А оживляют общую композицию сами растения – лучи неудержимой жизни на фоне серого бетона.
Особенность сильных натур – их дом всегда отражает характер своего владельца. Терраса – не исключение. Вариант для людей творческих, импульсивных, энергичных – темный фон с яркими, броскими контрастами. Например, и мебель, и цветочные кадки могут быть темно-серого цвета. Яркими пятнами на этом фоне будут сами растения с их изумрудно-зелеными листьями, а также мягкие части мебели, которые могут быть, например, ярко-красными.
Наверняка вы прекрасно знаете, что освещение является определяющим фактором при оформлении не только внутренних помещений, но и открытых площадок. Поэтому, работая над дизайном своего дворика, обязательно учтите этот фактор. Ночью, при мягком свете ламп, поистине завораживающе будут выглядеть нежные белые цветы, растущие в красивых кадках.
Подитожив сегодняшнюю статью, можем сказать, что живые растения уместны везде и в любом виде. Последнее фото – яркая тому иллюстрация. Поэтому не бойтесь экспериментировать со стилями, сочетать различные типы декора и проявлять фантазию. Чем больше жизни будет в вашем доме, тем лучше.