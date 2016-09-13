13 идей для маленького сада во дворе или на террасе

Какой бы стиль вы ни предпочитали, живые растения украсят любой интерьер и ландшафт. Они могут оживить террасу, балкон, внутренний дворик, а также идеально подходят для зонирования пространства. На сегодняшний день существует не только множество видов растений, искусственно выведенных селекционерами для домашнего выращивания, но и огромное количество различных конструкций для этих целей. О них мы сегодня и поговорим. Homify подготовил для вас 13 идей, которые помогут обустроить маленький и уютный сад, даже если у вас нет возможности сажать растения в открытый грунт.