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14 идей для деревянного пола в вашем дворе

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Taras z drewna Garapa. Realizacja w Wałbrzychu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
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Чтобы сделать ваш двор более аккуратным и красивым, позаботьтесь о хорошем покрытии. Это может быть бетон, плитка и даже древесина. Да-да, паркетная доска подходит не только для жилых комнат, но и для открытых пространств. Это очень стильное и практичное решение, о котором вы точно не пожалеете.

Эта идея все еще кажется вам дикой? В таком случае, свежая подборка от Homify развеет все ваши сомнения. Мы подготовили 14 оригинальных вариантов использования деревянного пола во дворе от лучших дизайнеров. Вдохновляйтесь!

1. По волнам

Taras drewniany. Realizacja w Wilkanowie koło Zielonej Góry., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Если вы хотите сделать свой двор более современным, не бойтесь играть с формами и материалами. Например, деревянная площадка с волнообразными краями, окруженная светло-серым гравием или галькой, выглядит очень необычно и красиво.

2. Пол и кадки

Marylebone Courtyard Fenton Roberts Garden Design Сад в стиле модерн
Fenton Roberts Garden Design

Marylebone Courtyard

Fenton Roberts Garden Design
Fenton Roberts Garden Design
Fenton Roberts Garden Design

В качестве напольного покрытия для террас и патио деревянные доски просто идеальны. Правильно обработанная древесина достаточно неприхотлива в уходе и долговечна. А чтобы дополнить композицию другими деревянными элементами, вы можете установить массивные цветочные кадки, также выполненные из досок или брусьев.

3. Деревянный пол на крыльце

TARAS DREWNIANY. REALIZACJA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Существует множество замечательных идей дляоформления крыльца, и одна из них – покрыть пол древесиной. В этом случае вы сможете пользоваться одним из важнейших преимуществ этого материала – возможностью легко и быстро перекрасить его в любой цвет.

4. Плавающий пол с двойным шагом

DWA TARASY DREWNIANE. REALIZACJA W ZBĄSZYNIU, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Чудесная идея для дворика – плавающий пол. Технология его установки заключается в том, что конструкция не крепится к зданию, поэтому ее целостность и сохранность не зависит от усадки почвы и тому подобных факторов. Плавающий пол из древесины монтируется достаточно быстро. Стильное решение – сделать двойной шаг, что не только красиво, но и практично.

5. Белый деревянный пол

Antes y después terraza Sant Antoni de Calonge , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Терраса в средиземноморском стиле
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

Белый цвет универсален и красив. Он всегда выглядит свежо и гармонирует с любым декором. Уместен он и для покраски деревянного пола в патио. Если вам приелся старый цвет или доски немного поизносились, белизна обновит композицию. Не волнуйтесь о том, что белый будет быстро загрязняться – подкрасить доски не составит труда, а современные краски быстро высыхают.

6. Пол из натуральной древесины на трех уровнях

TARAS DREWNIANY. REALIZACJA W WOLBORZU., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Превосходный вариант для крыльца – пол на трех уровнях, который не только красиво выглядит, но и дарит больший комфорт. Для воплощения этой идеи как нельзя лучше подойдет светлая древесина – например, сосна. Она выглядит элегантно, благородно, и в то же время просто. А окружающая ее газонная трава еще больше подчеркивает благородность названного материала. 

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7. Сочетание материалов

Projeto, feltrini feltrini Сад в стиле модерн
feltrini

feltrini
feltrini
feltrini

Даже в небольшом и тесном дворике можно найти место для экспериментов. Например, для комбинации различных материалов. Дорожку, выложенную из деревянных досок, можно окаймить россыпью пепельно-серой гальки или гравия. Если древесины в таком виде вам мало, ею можно даже облицевать одну из стен. На общем фоне прекрасно будут выглядеть бетонные чаши с водой или цветочные горшки.

8. Дерево и камень

Taras drewniany. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Сочетание дерева и камня считается классическим – оно уместно в любом дизайне. Для двора это прекрасная идея, которая поможет зонировать пространство. Сделав участки с деревянным и каменным полом, вы распределите площадь и создадите весьма оригинальный визуальный эффект.

9. Гармония и единство

CAMELIA, DCPP Arquitectos DCPP Arquitectos
DCPP Arquitectos

DCPP Arquitectos
DCPP Arquitectos
DCPP Arquitectos

Огромное преимущество деревянного пола состоит в том, что он подходит для любого стиля. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш внутренний дворик и, скажем, терраса, имели общую концепцию, это прекрасное решение чтобы объединить их дизайн.

10. Сад в стиле Дзен

Taras z drewna Garapa. Realizacja w Wałbrzychu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Площадка из светлой древесины посреди двора прекрасно подойдет для дружеских чаепитий. В ее центре можно сделать углубление, посадив в нем неприхотливые растения и усыпав почву светло-серыми мелкими камнями. Это будет ваш собственный Дзен-сад!

11. Разграничение пространства

Casa Garcia de Horta, Telmo Ferreira Photography Telmo Ferreira Photography Сад в стиле модерн Красный
Telmo Ferreira Photography

Telmo Ferreira Photography
Telmo Ferreira Photography
Telmo Ferreira Photography

Как уже было сказано выше, деревянный пол во дворе – прекрасный вариант для зонирования пространства. С его помощью вы можете отделить от остальной площади террасу или другую площадку, ничем ее не загораживая.

12. Деревянная плитка

Unicom Starker, Spadon Agenturen Spadon Agenturen Стены и полПлитка
Spadon Agenturen

Spadon Agenturen
Spadon Agenturen
Spadon Agenturen

Деревянный пол необязательно должен укладываться из досок – это может быть и плитка из древесины. Она выглядит массивно и эффектно, а при правильно подобранном декоре создает ощущение уюта и безопасности.

13. Восхитительный глянец

House of Lines & Courts, studio XS studio XS Балкон и терраса в стиле модерн
studio XS

studio XS
studio XS
studio XS

Если вас не пугают хлопоты по уходу за паркетом, вы можете положить на террасе глянцевую доску, которая будет красиво сверкать как днем, в лучах солнца, так и вечером, в мягком янтарном свете ламп. Лучше всего выбирать темную древесину – в таком оформлении она будет выглядеть особенно эффектно.

14. Эконом-вариант

Taras kompozytowy w Obornikach., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Гораздо более экономичным будет вариант с пластиковым покрытием, имитирующим деревянные доски. Такой материал намного дешевле и менее капризен в уходе, однако и менее долговечен. Но если вы не терпите одного и того же дизайна на протяжении длительного времени и делаете ремонт раз в несколько лет, этот вариант для вас просто идеален.

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