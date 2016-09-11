14 идей для деревянного пола в вашем дворе

Чтобы сделать ваш двор более аккуратным и красивым, позаботьтесь о хорошем покрытии. Это может быть бетон, плитка и даже древесина. Да-да, паркетная доска подходит не только для жилых комнат, но и для открытых пространств. Это очень стильное и практичное решение, о котором вы точно не пожалеете.
Эта идея все еще кажется вам дикой? В таком случае, свежая подборка от Homify развеет все ваши сомнения. Мы подготовили 14 оригинальных вариантов использования деревянного пола во дворе от лучших дизайнеров. Вдохновляйтесь!
Если вы хотите сделать свой двор более современным, не бойтесь играть с формами и материалами. Например, деревянная площадка с волнообразными краями, окруженная светло-серым гравием или галькой, выглядит очень необычно и красиво.
В качестве напольного покрытия для террас и патио деревянные доски просто идеальны. Правильно обработанная древесина достаточно неприхотлива в уходе и долговечна. А чтобы дополнить композицию другими деревянными элементами, вы можете установить массивные цветочные кадки, также выполненные из досок или брусьев.
Существует множество замечательных идей дляоформления крыльца, и одна из них – покрыть пол древесиной. В этом случае вы сможете пользоваться одним из важнейших преимуществ этого материала – возможностью легко и быстро перекрасить его в любой цвет.
Чудесная идея для дворика – плавающий пол. Технология его установки заключается в том, что конструкция не крепится к зданию, поэтому ее целостность и сохранность не зависит от усадки почвы и тому подобных факторов. Плавающий пол из древесины монтируется достаточно быстро. Стильное решение – сделать двойной шаг, что не только красиво, но и практично.
Белый цвет универсален и красив. Он всегда выглядит свежо и гармонирует с любым декором. Уместен он и для покраски деревянного пола в патио. Если вам приелся старый цвет или доски немного поизносились, белизна обновит композицию. Не волнуйтесь о том, что белый будет быстро загрязняться – подкрасить доски не составит труда, а современные краски быстро высыхают.
Превосходный вариант для крыльца – пол на трех уровнях, который не только красиво выглядит, но и дарит больший комфорт. Для воплощения этой идеи как нельзя лучше подойдет светлая древесина – например, сосна. Она выглядит элегантно, благородно, и в то же время просто. А окружающая ее газонная трава еще больше подчеркивает благородность названного материала.
Даже в небольшом и тесном дворике можно найти место для экспериментов. Например, для комбинации различных материалов. Дорожку, выложенную из деревянных досок, можно окаймить россыпью пепельно-серой гальки или гравия. Если древесины в таком виде вам мало, ею можно даже облицевать одну из стен. На общем фоне прекрасно будут выглядеть бетонные чаши с водой или цветочные горшки.
Сочетание дерева и камня считается классическим – оно уместно в любом дизайне. Для двора это прекрасная идея, которая поможет зонировать пространство. Сделав участки с деревянным и каменным полом, вы распределите площадь и создадите весьма оригинальный визуальный эффект.
Огромное преимущество деревянного пола состоит в том, что он подходит для любого стиля. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш внутренний дворик и, скажем, терраса, имели общую концепцию, это прекрасное решение чтобы объединить их дизайн.
Площадка из светлой древесины посреди двора прекрасно подойдет для дружеских чаепитий. В ее центре можно сделать углубление, посадив в нем неприхотливые растения и усыпав почву светло-серыми мелкими камнями. Это будет ваш собственный Дзен-сад!
Как уже было сказано выше, деревянный пол во дворе – прекрасный вариант для зонирования пространства. С его помощью вы можете отделить от остальной площади террасу или другую площадку, ничем ее не загораживая.
Деревянный пол необязательно должен укладываться из досок – это может быть и плитка из древесины. Она выглядит массивно и эффектно, а при правильно подобранном декоре создает ощущение уюта и безопасности.
Если вас не пугают хлопоты по уходу за паркетом, вы можете положить на террасе глянцевую доску, которая будет красиво сверкать как днем, в лучах солнца, так и вечером, в мягком янтарном свете ламп. Лучше всего выбирать темную древесину – в таком оформлении она будет выглядеть особенно эффектно.
Гораздо более экономичным будет вариант с пластиковым покрытием, имитирующим деревянные доски. Такой материал намного дешевле и менее капризен в уходе, однако и менее долговечен. Но если вы не терпите одного и того же дизайна на протяжении длительного времени и делаете ремонт раз в несколько лет, этот вариант для вас просто идеален.