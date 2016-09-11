14 идей для деревянного пола в вашем дворе

Чтобы сделать ваш двор более аккуратным и красивым, позаботьтесь о хорошем покрытии. Это может быть бетон, плитка и даже древесина. Да-да, паркетная доска подходит не только для жилых комнат, но и для открытых пространств. Это очень стильное и практичное решение, о котором вы точно не пожалеете.

Эта идея все еще кажется вам дикой? В таком случае, свежая подборка от Homify развеет все ваши сомнения. Мы подготовили 14 оригинальных вариантов использования деревянного пола во дворе от лучших дизайнеров. Вдохновляйтесь!