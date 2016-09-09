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16 вдохновляющих идей для создания террасы на крыше

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Cobertura - Pinheiros, MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES Балкон и терраса в стиле модерн
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Крыша дома – площадь, которая очень часто пустует, хотя не заслуживает такой участи. Хозяйки используют ее для развешивания белья, дети – для того, чтобы курить тайком от родителей. Хватит относиться к такому чудесному месту столь неуважительно! На крыше дома – частного или многоквартирного – можно оборудовать восхитительную террасу. Вам эта перспектива кажется заманчивой? Тогда именно для вас Homify подготовил 16 великолепных идей для обустройства террасы на крыше.

1. Закрытая терраса

Casa Alassio, Francesca Cirilli Francesca Cirilli Балкон и терраса в стиле модерн
Francesca Cirilli

Francesca Cirilli
Francesca Cirilli
Francesca Cirilli

Вас пугает дождь или палящее солнце? Не проблема – вам никто не запретит сделать свою террасу закрытой. Как вариант, вы можете сделать прозрачный стеклянный навес, который при необходимости закрывается роллетами.

2. Максимальный комфорт

Wohnung mit Terrasse über den Dächern Berlins, loomilux loomilux Балкон и терраса в классическом стиле
loomilux

loomilux
loomilux
loomilux

На просторной крыше можно обустроить чудесную площадку для отдыха, оборудовав ее всем необходимым. Большие диваны, мягкие пуфы, удобные кофейные столики – все это пригодится вам для замечательных посиделок в кругу семьи и друзей.

3. Просто и современно

homify Плоские крыши
homify

homify
homify
homify

Небольшое пространство, напротив, ограничивает ваши возможности, но это не значит, что вы не сможете обустроиться на крыше с комфортом. Предпочтите минималистичный стиль, отсекающий все лишнее, и вы оборудуете чудесную террасу.

4. Водная стихия

COBERTURA DA _ Barra da Tijuca, Studio Eloy e Freitas Arquitetura e Interiores Studio Eloy e Freitas Arquitetura e Interiores Бассейн в стиле модерн
Studio Eloy e Freitas Arquitetura e Interiores

Studio Eloy e Freitas Arquitetura e Interiores
Studio Eloy e Freitas Arquitetura e Interiores
Studio Eloy e Freitas Arquitetura e Interiores

Мечта многих людей – оборудовать на крыше бассейн и, нежась в воде, любоваться роскошными видами. Вы можете воплотить эту мечту в реальность! А для того, чтобы обстановка не выглядела банально, оформите террасу в необычном для летней площадке стиле – например, сделав в нескольких местах облицовку древесиной золотисто-коричневого цвета.

5. Джакузи

Una terrazza tutta da vivere, Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani Плоские крыши
Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani

Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani
Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani
Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani

Если отдыхать на террасе вы хотите круглый год, отличной альтернативой бассейну станет джакузи. Так вы сможете легко регулировать температуру воды и чувствовать себя комфортно всегда. Не забудьте установить вешалки для теплых халатов, которые понадобятся вам и вашим друзьям, когда вы будете покидать теплую воду и возвращаться в суровую ноябрьскую реальность.

6. Больше зелени

Terrasses et Balcons, Scènes d'extérieur Scènes d'extérieur Балкон и терраса в стиле модерн
Scènes d&#39;extérieur

Scènes d'extérieur
Scènes d&#39;extérieur
Scènes d'extérieur

Для садоводов терраса на крыше станет настоящим раем, ведь это лучшее место, чтобы развести свой собственный садик. Зеленые насаждения создадут атмосферу легкости и позитива, украсив собой площадку, а уход за ними доставит невероятное удовольствие истинному ценителю растений.

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7. Идеально для отдыха

homify Терраса в средиземноморском стиле
homify

homify
homify
homify

Чтобы полностью отрешиться от всех своих забот, отдыхая на террасе, обустройте ее по высшему разряду. Мягкая мебель – must have. Кроме того, вы можете оборудовать на террасе уголок для приготовления еды, установив небольшую печь или мангал, мойку и удобный стол.

8. Идеальные условия

Cobertura - Pinheiros, MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES Балкон и терраса в стиле модерн
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

Спроектируйте террасу так, чтобы на ней уместилось все, что может вам понадобиться – мягкая мебель для отдыха, обеденный стол, необходимое оборудование для готовки. Позаботьтесь о хорошем освещении, которое позволит вам чувствовать себя комфортно в любое время суток.

9. Уютно и элегантно

una casa classica, archbcstudio archbcstudio Балкон и терраса в классическом стиле
archbcstudio

archbcstudio
archbcstudio
archbcstudio

Чтобы защититься от любопытных глаз, жаркого солнца и бесцеремонного ветра, террасу по периметру можно занавесить шторами. Это придаст обстановке особый античный шик и сделает атмосферу неповторимой.

10. Просто и со вкусом

CASA LL, Manuel Ocaña Architecture and Thought Production Office Manuel Ocaña Architecture and Thought Production Office Балкон в скандинавском стиле
Manuel Ocaña Architecture and Thought Production Office

Manuel Ocaña Architecture and Thought Production Office
Manuel Ocaña Architecture and Thought Production Office
Manuel Ocaña Architecture and Thought Production Office

Если вы не хотите лишних хлопот с обустройством террасы, этот вариант вам понравится. Ведь нет ничего проще, чем просто натянуть небольшой тент над тем местом, где вы поставите столик. Таким образом, главный стратегический объект будет защищен от солнца, а в другом месте вы сможете позагорать.

11. Великолепная пергола

Apartamento Oliver, SAO Arquitetura SAO Arquitetura Балкон и терраса в стиле модерн
SAO Arquitetura

SAO Arquitetura
SAO Arquitetura
SAO Arquitetura

Пергола на террасе – классическое решение, которое и для крыши будет весьма удачным. Оборудуйте решетчатый навес над площадкой и посадите вьющиеся растения – уже очень скоро они оплетут решетку и создадут фантастический зеленый уголок, где вы сможете спрятаться от забот и палящего солнца, и отдохнуть.

12. Благородная древесина

London garden roof-top terace Decorum . London Сад в стиле модерн Твердая древесина
Decorum . London

London garden roof-top terace

Decorum . London
Decorum . London
Decorum . London

Дерево – универсальный материал, который уместен в любом помещении и в любой стилевой концепции. Терраса на крыше – не исключение. Дощатый пол, цветочные кадки, облицованные брусом, деревянная мебель – древесины не бывает много! Вы можете выбирать материал одного цвета или комбинировать различные оттенки.

13. Уютный уголок

PISO TORRENT MATARÓ, Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño Терраса в средиземноморском стиле
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño

Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño

Оборудовать маленькую, но уютную террасу можно в пространстве между двумя домами, если там есть небольшая площадка. Да, вечеринку в таком месте провести не получится, но поставить кресло, лампу и маленький столик – запросто. Это будет ваш секретный уголок, где вы будете прятаться от повседневной суеты.

14. Правильное освещение

Терраса с зоной BBQ lab21studio Балкон и веранда в стиле лофт
lab21studio

Терраса с зоной BBQ

lab21studio
lab21studio
lab21studio

Мы уже говорили о том, как важно оборудовать на крыше правильное освещение, и не устанем об этом повторять. Условия открытой площадки сильно отличаются от закрытого помещения, поэтому вам даже может понадобиться помощь дизайнера. Правильно подобрать светильники и расставить их по своим местам – ответственная задача, ведь даже ночью на своей террасе вы должны чувствовать себя комфортно и уютно.

15. Очарование рустики

Umbau/Sanierung Hof Horst in Hüllhorst-Büttendorf, Dipl.-Ing. Michael Schöllhammer, freier Architekt Dipl.-Ing. Michael Schöllhammer, freier Architekt Балкон и терраса в классическом стиле
Dipl.-Ing. Michael Schöllhammer, freier Architekt

Dipl.-Ing. Michael Schöllhammer, freier Architekt
Dipl.-Ing. Michael Schöllhammer, freier Architekt
Dipl.-Ing. Michael Schöllhammer, freier Architekt

Рустикальный стиль для террасы на крыше подойдет просто прекрасно. Искусственно состаренная деревянная мебель, большие глиняные горшки с цветами – все это создаст особый уют. Но гвоздем программы может стать камин. Не беспокойтесь – современные модели очень просты в установке и не требуют существенных хлопот по уходу, а специальные сухие горючие смеси практически не выделяют дыма.

16. Соломенная крыша

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Балкон и терраса в стиле модерн
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Для летней террасы вариант с соломенной крышей очень удачен. Такая конструкция легка, а секции стоят недорого, поэтому вы всегда сможете при необходимости их заменить. Но самый большой плюс – непередаваемая атмосфера тропического бунгало, благодаря которой вы даже в мегаполисе будете чувствовать себя так, словно уехали отдыхать куда-то далеко от цивилизации.

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