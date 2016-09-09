16 вдохновляющих идей для создания террасы на крыше

Крыша дома – площадь, которая очень часто пустует, хотя не заслуживает такой участи. Хозяйки используют ее для развешивания белья, дети – для того, чтобы курить тайком от родителей. Хватит относиться к такому чудесному месту столь неуважительно! На крыше дома – частного или многоквартирного – можно оборудовать восхитительную террасу. Вам эта перспектива кажется заманчивой? Тогда именно для вас Homify подготовил 16 великолепных идей для обустройства террасы на крыше.