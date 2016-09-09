16 вдохновляющих идей для создания террасы на крыше

Крыша дома – площадь, которая очень часто пустует, хотя не заслуживает такой участи. Хозяйки используют ее для развешивания белья, дети – для того, чтобы курить тайком от родителей. Хватит относиться к такому чудесному месту столь неуважительно! На крыше дома – частного или многоквартирного – можно оборудовать восхитительную террасу. Вам эта перспектива кажется заманчивой? Тогда именно для вас Homify подготовил 16 великолепных идей для обустройства террасы на крыше.
Вас пугает дождь или палящее солнце? Не проблема – вам никто не запретит сделать свою террасу закрытой. Как вариант, вы можете сделать прозрачный стеклянный навес, который при необходимости закрывается роллетами.
На просторной крыше можно обустроить чудесную площадку для отдыха, оборудовав ее всем необходимым. Большие диваны, мягкие пуфы, удобные кофейные столики – все это пригодится вам для замечательных посиделок в кругу семьи и друзей.
Небольшое пространство, напротив, ограничивает ваши возможности, но это не значит, что вы не сможете обустроиться на крыше с комфортом. Предпочтите минималистичный стиль, отсекающий все лишнее, и вы оборудуете чудесную террасу.
Мечта многих людей – оборудовать на крыше бассейн и, нежась в воде, любоваться роскошными видами. Вы можете воплотить эту мечту в реальность! А для того, чтобы обстановка не выглядела банально, оформите террасу в необычном для летней площадке стиле – например, сделав в нескольких местах облицовку древесиной золотисто-коричневого цвета.
Если отдыхать на террасе вы хотите круглый год, отличной альтернативой бассейну станет джакузи. Так вы сможете легко регулировать температуру воды и чувствовать себя комфортно всегда. Не забудьте установить вешалки для теплых халатов, которые понадобятся вам и вашим друзьям, когда вы будете покидать теплую воду и возвращаться в суровую ноябрьскую реальность.
Для садоводов терраса на крыше станет настоящим раем, ведь это лучшее место, чтобы развести свой собственный садик. Зеленые насаждения создадут атмосферу легкости и позитива, украсив собой площадку, а уход за ними доставит невероятное удовольствие истинному ценителю растений.
Чтобы полностью отрешиться от всех своих забот, отдыхая на террасе, обустройте ее по высшему разряду. Мягкая мебель – must have. Кроме того, вы можете оборудовать на террасе уголок для приготовления еды, установив небольшую печь или мангал, мойку и удобный стол.
Спроектируйте террасу так, чтобы на ней уместилось все, что может вам понадобиться – мягкая мебель для отдыха, обеденный стол, необходимое оборудование для готовки. Позаботьтесь о хорошем освещении, которое позволит вам чувствовать себя комфортно в любое время суток.
Чтобы защититься от любопытных глаз, жаркого солнца и бесцеремонного ветра, террасу по периметру можно занавесить шторами. Это придаст обстановке особый античный шик и сделает атмосферу неповторимой.
Если вы не хотите лишних хлопот с обустройством террасы, этот вариант вам понравится. Ведь нет ничего проще, чем просто натянуть небольшой тент над тем местом, где вы поставите столик. Таким образом, главный стратегический объект будет защищен от солнца, а в другом месте вы сможете позагорать.
Пергола на террасе – классическое решение, которое и для крыши будет весьма удачным. Оборудуйте решетчатый навес над площадкой и посадите вьющиеся растения – уже очень скоро они оплетут решетку и создадут фантастический зеленый уголок, где вы сможете спрятаться от забот и палящего солнца, и отдохнуть.
Дерево – универсальный материал, который уместен в любом помещении и в любой стилевой концепции. Терраса на крыше – не исключение. Дощатый пол, цветочные кадки, облицованные брусом, деревянная мебель – древесины не бывает много! Вы можете выбирать материал одного цвета или комбинировать различные оттенки.
Оборудовать маленькую, но уютную террасу можно в пространстве между двумя домами, если там есть небольшая площадка. Да, вечеринку в таком месте провести не получится, но поставить кресло, лампу и маленький столик – запросто. Это будет ваш секретный уголок, где вы будете прятаться от повседневной суеты.
Мы уже говорили о том, как важно оборудовать на крыше правильное освещение, и не устанем об этом повторять. Условия открытой площадки сильно отличаются от закрытого помещения, поэтому вам даже может понадобиться помощь дизайнера. Правильно подобрать светильники и расставить их по своим местам – ответственная задача, ведь даже ночью на своей террасе вы должны чувствовать себя комфортно и уютно.
Рустикальный стиль для террасы на крыше подойдет просто прекрасно. Искусственно состаренная деревянная мебель, большие глиняные горшки с цветами – все это создаст особый уют. Но гвоздем программы может стать камин. Не беспокойтесь – современные модели очень просты в установке и не требуют существенных хлопот по уходу, а специальные сухие горючие смеси практически не выделяют дыма.
Для летней террасы вариант с соломенной крышей очень удачен. Такая конструкция легка, а секции стоят недорого, поэтому вы всегда сможете при необходимости их заменить. Но самый большой плюс – непередаваемая атмосфера тропического бунгало, благодаря которой вы даже в мегаполисе будете чувствовать себя так, словно уехали отдыхать куда-то далеко от цивилизации.