​13 идей для создания самых красивых садовых дорожек

Ухоженный и красивый сад от весны до осени — работа хлопотная, но очень приятная. Ведь в результате вы не только приведете в порядок приусадебную территорию, но и воплотите собственные идеи в жизнь. Чтобы минимизировать усилия по облагораживанию загородного участка, стоит в первую очередь грамотно спланировать ландшафт и подобрать растения, требующие минимум ухода. Однако помимо вопроса, связанного с растительностью, вам придется также подумать и над тем, как попасть из дома в гараж, а из террасы — к беседке. Одним словом, без тропинок и дорожек, по которым вы будете передвигаться на приусадебном участке, не обойтись. Чаще всего они появляются там, где земля утрамбовывается ногами людей или садовой техникой, соединяя при этом важнейшие точки участка.
Прежде чем приступить к проектированию и составлению списка идей, рекомендуем изучить нашу сегодняшнюю подборку фотографий. Уверены, что она не оставит читателя равнодушным.
Ландшафтные дизайнеры делятся секретом: настил из деревянных досок прекрасно сочетается с тротуарной плиткой. Садовые дорожки из дерева создают гармоничный переход от площадок около дома с более твердым и надежным покрытием к прекрасным лужайкам сада.
Временную дорожку можно очень быстро сделать из битума. По обе стороны будущей тропинки вкапываются бортики из деревянных брусков, бетонных полос или же обычные доски.
Такой вариант оформления сада идеально подходит тем, у кого не хватает времени на уход за газоном и цветами. Варианты укладки природного камня могут быть самыми разными, вплоть до игры с цветом камня и его размером.
Современный рынок стройматериалов готов предложить покупателям для мощения дорожек на участке довольно большой перечень материалов. Одним из наиболее востребованных и имеющих оптимальное соотношение цены и качества, является бетон. Тандем таких плит с щебнем смотрится оригинально и стильно.
Террасные доски прекрасно подходят как для внутренних, так и наружных отделочных работ. Они красивы и неприхотливы в уходе, однако ценят их в первую очередь за долговечность и износостойкость. Таким образом, террасные доски идеально подойдут и для настила в вашем саду.
Плитка с прямыми краями поможет подчеркнуть геометрию участка, а также соблюсти масштаб тропинки.
Красный кирпич может стать завершающим штрихом в дизайне ваших садовых троп.
Комбинировать светлые материалы — одно удовольствие. Только посмотрите, как гармонично смотрится зона отдыха в этом саду.
Каменные бордюры делают плиточную укладку идеальной.