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​13 идей для создания самых красивых садовых дорожек

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Chelsea Creek: High End Roof Terraces, Aralia Aralia Сад в стиле модерн Стекло Синий
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Ухоженный и красивый сад от весны до осени — работа хлопотная, но очень приятная. Ведь в результате вы не только приведете в порядок приусадебную территорию, но и воплотите собственные идеи в жизнь. Чтобы минимизировать усилия по облагораживанию загородного участка, стоит в первую очередь грамотно спланировать ландшафт и подобрать растения, требующие минимум ухода. Однако помимо вопроса, связанного с растительностью, вам придется также подумать и над тем, как попасть из дома в гараж, а из террасы — к беседке. Одним словом, без тропинок и дорожек, по которым вы будете передвигаться на приусадебном участке, не обойтись. Чаще всего они появляются там, где земля утрамбовывается ногами людей или садовой техникой, соединяя при этом важнейшие точки участка.

Прежде чем приступить к проектированию и составлению списка идей, рекомендуем изучить нашу сегодняшнюю подборку фотографий. Уверены, что она не оставит читателя равнодушным.

1. Смелые эксперименты

Hausgarten Wagner - "Sylter Garten", SUD[D]EN Gärten und Landschaften SUD[D]EN Gärten und Landschaften Сад в стиле модерн
SUD[D]EN Gärten und Landschaften

SUD[D]EN Gärten und Landschaften
SUD[D]EN Gärten und Landschaften
SUD[D]EN Gärten und Landschaften

Ландшафтные дизайнеры делятся секретом: настил из деревянных досок прекрасно сочетается с тротуарной плиткой. Садовые дорожки из дерева создают гармоничный переход от площадок около дома с более твердым и надежным покрытием к прекрасным лужайкам сада.

2. Временное решение

Mote Avenue, Maidstone Cowen Garden Design Сад в стиле кантри
Cowen Garden Design

Mote Avenue, Maidstone

Cowen Garden Design
Cowen Garden Design
Cowen Garden Design

Временную дорожку можно очень быстро сделать из битума. По обе стороны будущей тропинки вкапываются бортики из деревянных брусков, бетонных полос или же обычные доски.

3. Никаких сорняков!

Hausgarten Peek - Cube Garden, SUD[D]EN Gärten und Landschaften SUD[D]EN Gärten und Landschaften Сад в стиле модерн
SUD[D]EN Gärten und Landschaften

SUD[D]EN Gärten und Landschaften
SUD[D]EN Gärten und Landschaften
SUD[D]EN Gärten und Landschaften

Такой вариант оформления сада идеально подходит тем, у кого не хватает времени на уход за газоном и цветами. Варианты укладки природного камня могут быть самыми разными, вплоть до игры с цветом камня и его размером.

4. Зелень, камень и бетон

Night time in the Garden GK Architects Ltd Сад Освещение
GK Architects Ltd

Night time in the Garden

GK Architects Ltd
GK Architects Ltd
GK Architects Ltd

Современный рынок стройматериалов готов предложить покупателям для мощения дорожек на участке довольно большой перечень материалов. Одним из наиболее востребованных и имеющих оптимальное соотношение цены и качества, является бетон. Тандем таких плит с щебнем смотрится оригинально и стильно.

5. Палубные доски

Chelsea Creek - copyright St George Plc Aralia Сад в стиле модерн Стекло Синий roof terrace,rooftop garden,roof garden,garden design,landscape architecture,landscape architect,landscape design,garden designer,architecture
Aralia

Chelsea Creek – copyright St George Plc

Aralia
Aralia
Aralia

Террасные доски прекрасно подходят как для внутренних, так и наружных отделочных работ. Они красивы и неприхотливы в уходе, однако ценят их в первую очередь за долговечность и износостойкость. Таким образом, террасные доски идеально подойдут и для настила в вашем саду.

6. Точные пропорции

Traditional Garden, Unique Landscapes Unique Landscapes Сад в стиле кантри
Unique Landscapes

Traditional Garden

Unique Landscapes
Unique Landscapes
Unique Landscapes

Плитка с прямыми краями поможет подчеркнуть геометрию участка, а также соблюсти масштаб тропинки.

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7. Оригинальный штрих

Serene Gravel Garden, Cornus Garden Design Cornus Garden Design Сад в стиле модерн
Cornus Garden Design

Serene Gravel Garden

Cornus Garden Design
Cornus Garden Design
Cornus Garden Design

Красный кирпич может стать завершающим штрихом в дизайне ваших садовых троп.

8. Светлое решение

Low Maintenance Garden, Cherry Mills Garden Design Cherry Mills Garden Design Сад в эклектичном стиле
Cherry Mills Garden Design

Low Maintenance Garden

Cherry Mills Garden Design
Cherry Mills Garden Design
Cherry Mills Garden Design

Комбинировать светлые материалы — одно удовольствие. Только посмотрите, как гармонично смотрится зона отдыха в этом саду. 

9. Бордюры и поребрики

Contemporary screening , fencing & wall panels, Paul Newman Landscapes Paul Newman Landscapes Сад в стиле модерн
Paul Newman Landscapes

Contemporary screening , fencing & wall panels

Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes

Каменные бордюры делают плиточную укладку идеальной. 

13. Традиционный кирпич

Eastbourne townhouse Capability chris
Capability chris

Eastbourne townhouse

Capability chris
Capability chris
Capability chris

10. Экологичность

Path leading to office. JULIAN HUNTER ARCHITECTS Сад в стиле модерн
JULIAN HUNTER ARCHITECTS

Path leading to office.

JULIAN HUNTER ARCHITECTS
JULIAN HUNTER ARCHITECTS
JULIAN HUNTER ARCHITECTS

11. Фантазии на тему

Sandstone & Aggregate Path Earth Designs Сад в стиле модерн Песчаник Бежевый
Earth Designs

Sandstone & Aggregate Path

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

12. Маленькие шалости

itv's Love Your Garden with Alan Titchmarsh Solardome Industries Limited Сад в стиле модерн
Solardome Industries Limited

itv's Love Your Garden with Alan Titchmarsh

Solardome Industries Limited
Solardome Industries Limited
Solardome Industries Limited
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