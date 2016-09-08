​13 идей для создания самых красивых садовых дорожек

Ухоженный и красивый сад от весны до осени — работа хлопотная, но очень приятная. Ведь в результате вы не только приведете в порядок приусадебную территорию, но и воплотите собственные идеи в жизнь. Чтобы минимизировать усилия по облагораживанию загородного участка, стоит в первую очередь грамотно спланировать ландшафт и подобрать растения, требующие минимум ухода. Однако помимо вопроса, связанного с растительностью, вам придется также подумать и над тем, как попасть из дома в гараж, а из террасы — к беседке. Одним словом, без тропинок и дорожек, по которым вы будете передвигаться на приусадебном участке, не обойтись. Чаще всего они появляются там, где земля утрамбовывается ногами людей или садовой техникой, соединяя при этом важнейшие точки участка.

Прежде чем приступить к проектированию и составлению списка идей, рекомендуем изучить нашу сегодняшнюю подборку фотографий. Уверены, что она не оставит читателя равнодушным.