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Как утеплить квартиру самостоятельно

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto Гостиная в стиле модерн
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Зимние холода в нашей стране иногда наступают раньше отопительного сезона. На дворе уже минус, а батареи все еще холодные. Заставить себя покинуть теплую кровать после звонка будильника стоит невероятных волевых усилий, но и возвращаться вечером в холодный дом особого желания нет. 

Строчить вместе с соседями жалобы на компанию-застройщика и коммунальные службы – это, конечно, дело нужное и правильное, но, чтобы как можно скорее перестать мерзнуть в квартире, лучше начать решать проблему самостоятельно.

Устраняем источники холода в квартире

A J villa. Sardinia, Italy, Diff.Studio Diff.Studio Гостиная в стиле минимализм
Diff.Studio

A J villa. Sardinia, Italy

Diff.Studio
Diff.Studio
Diff.Studio

Что нужно делать в первую очередь? Разумеется, проверить основные источники проникновения в квартиру холодного уличного воздуха – оконные проемы и двери. 

Определили источник, откуда дует? Теперь придется познакомиться с герметиком и уплотнителями. Итак, оконный герметик – это очень эффективная замена поролону и жестким замазкам, и с его помощью вы за пару минут заделаете щель между оконными профилями и несущими конструкциями. Внешне герметик похож на большой тюбик с клеем, и найти его можно в любом строительном магазине.  

Дверные уплотнители представляют собой свернутые в катушку резиновые прокладки и являются очень надежной и долговечной защитой от сквозняков. Они также препятствуют проникновению в дом пыли и влаги.

Проверяем стены

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto Гостиная в стиле модерн
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

Как ни странно, окна и двери являются далеко не единственными источниками снижения температуры в квартире. В некоторых случаях врагом Nr. 1 могут являться и стены. 

Главным индикаторам того, что со стенами придется поработать, является плесень. Обнаружили небольшие темно-зеленые пятна? Значит в стенах есть пустоты. 

Что делать? Сбивайте штукатурку и заполняйте пустоты монтажной пеной, чтобы устранить мостики, по которым проходит холод. 

Утепляем потолок

homify Гостиная в стиле модерн Серый
homify

homify
homify
homify

Возможно ли утеплить потолок изнутри? Сложно, но можно. Самый простой вариант, с которым справится даже неподготовленный к подобным работам хозяин квартиры, это – декоративные плиты из пенопласта. Приклеить к потолку их можно с помощью обычного клея ПВХ. 

Но если повышение температуры на 1-2 градуса вас не устраивает, придется прибегнуть к более радикальным методам и использовать плитный или базальтовый материал, установка которых требует немалых усилий, посему придется прибегнуть к услугам специалистов

Проверяем радиаторы

homify
homify

homify
homify
homify

Что делать, если застройщики сэкономили на системе внутреннего отопления, а зимние холода уже наступили? Срочно соберитесь вместе с соседями и обсудите возможные рычаги давления на управляющую компанию. 

Ожидать ответа от нерадивых застройщиков можно долго, но спасение утопающих, как известно, дело рук самих утопающих. 

Если отопительный сезон уже начался, то перекрываем отопление и с помощью специального ключа (такие ключи, как правило, можно легко выпросить у соседей) снимаем имеющийся радиатор, относим его в ванну и направляем в него воду. Проводить процедуру нужно пока вода не выйдет чистой и незамутненной. Избавив отопительное устройство от засорения, вы значительно увеличите эффективность его работы. 

Если этот несложный способ не помог, придется устанавливать дополнительные секции. Процедура это не простая, но профессионал своего дела справится с ней за несколько часов. 

Генеральная уборка

Réhabilitation d'une usine à Argenteuil, Alice Bizien Alice Bizien
Alice Bizien

Alice Bizien
Alice Bizien
Alice Bizien

Хотите верьте, хотите нет, но поддержание порядка имеет прямое влияние на удержание тепла в доме. Сделать генеральную уборку лучше всего до наступления холодов. В первую очередь, вымыть окна (особенно если вы собираетесь их утеплять). А во-вторых, очистить ковер, который является основным аккумулятором загрязнения свежего воздуха. . 

Переход на индивидуальное отопление

Reforma de vivienda de Conde Aranda Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

Если борьба с коммунальными службами проиграна, а вы продолжаете замерзать в собственной квартире, придется пойти на крайние меры и перейти на индивидуальное отопление. Сделать это не так уж и сложно – рынок предлагает огромный выбор электрических конвекторов, инфракрасных обогревателей и прочих электрических отопительных приборов. 

Переход на индивидуальное отопление позволит вам самостоятельно распоряжаться микроклиматом в квартире, а затраты на переоборудование системы отопления не так уж и велики. 

Несколько полезных советов по подготовке квартиры к зимнему периоду вы сможете подчерпнуть из статей ’Как подготовить квартиру к приходу осени и Пришло время, когда стоит делать перепланировку, что необходимо учесть’. 

Стеклянные перегородки в квартире
Поделитесь своими способами утепления жилища!

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