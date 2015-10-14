Как утеплить квартиру самостоятельно

Зимние холода в нашей стране иногда наступают раньше отопительного сезона. На дворе уже
минус, а батареи все еще холодные. Заставить себя покинуть теплую кровать после звонка будильника стоит невероятных волевых усилий, но и возвращаться вечером в холодный дом особого желания нет.
Строчить вместе с соседями жалобы на компанию-застройщика и коммунальные службы – это, конечно, дело нужное и правильное, но, чтобы как можно скорее перестать мерзнуть в квартире, лучше начать решать проблему самостоятельно.
Что нужно делать в первую очередь? Разумеется, проверить основные источники проникновения в квартиру холодного уличного воздуха – оконные проемы и двери.
Определили источник, откуда дует? Теперь придется познакомиться с герметиком и уплотнителями. Итак, оконный герметик – это очень эффективная замена поролону и жестким замазкам, и с его помощью вы за пару минут заделаете щель между оконными профилями и несущими конструкциями. Внешне герметик похож на большой тюбик с клеем, и найти его можно в любом строительном магазине.
Дверные уплотнители представляют собой свернутые в катушку резиновые прокладки и являются очень надежной и долговечной защитой от сквозняков. Они также препятствуют проникновению в дом пыли и влаги.
Как ни странно, окна и двери являются далеко не единственными источниками снижения температуры в квартире. В некоторых случаях врагом Nr. 1 могут являться и стены.
Главным индикаторам того, что со стенами придется поработать, является плесень. Обнаружили небольшие темно-зеленые пятна? Значит в стенах есть пустоты.
Что делать? Сбивайте штукатурку и заполняйте пустоты монтажной пеной, чтобы устранить
мостики, по которым проходит холод.
Возможно ли утеплить потолок изнутри? Сложно, но можно. Самый простой вариант, с которым справится даже неподготовленный к подобным работам хозяин квартиры, это – декоративные плиты из пенопласта. Приклеить к потолку их можно с помощью обычного клея ПВХ.
Но если повышение температуры на 1-2 градуса вас не устраивает, придется прибегнуть к более радикальным методам и использовать плитный или базальтовый материал, установка которых требует немалых усилий, посему придется прибегнуть к услугам специалистов.
Что делать, если застройщики сэкономили на системе внутреннего отопления, а зимние холода уже наступили? Срочно соберитесь вместе с соседями и обсудите возможные рычаги давления на управляющую компанию.
Ожидать ответа от нерадивых застройщиков можно долго, но спасение утопающих, как известно, дело рук самих утопающих.
Если отопительный сезон уже начался, то перекрываем отопление и с помощью специального ключа (такие ключи, как правило, можно легко выпросить у соседей) снимаем имеющийся радиатор, относим его в ванну и направляем в него воду. Проводить процедуру нужно пока вода не выйдет чистой и незамутненной. Избавив отопительное устройство от засорения, вы значительно увеличите эффективность его работы.
Если этот несложный способ не помог, придется устанавливать дополнительные секции. Процедура это не простая, но профессионал своего дела справится с ней за несколько часов.
Хотите верьте, хотите нет, но поддержание порядка имеет прямое влияние на удержание тепла в доме. Сделать генеральную уборку лучше всего до наступления холодов. В первую очередь, вымыть окна (особенно если вы собираетесь их утеплять). А во-вторых, очистить ковер, который является основным аккумулятором загрязнения свежего воздуха. .
Если борьба с коммунальными службами проиграна, а вы продолжаете замерзать в собственной квартире, придется пойти на крайние меры и перейти на индивидуальное отопление. Сделать это не так уж и сложно – рынок предлагает огромный выбор электрических конвекторов, инфракрасных обогревателей и прочих электрических отопительных приборов.
Переход на индивидуальное отопление позволит вам самостоятельно распоряжаться микроклиматом в квартире, а затраты на переоборудование системы отопления не так уж и велики.
Несколько полезных советов по подготовке квартиры к зимнему периоду вы сможете подчерпнуть из статей ’Как подготовить квартиру к приходу осени
и Пришло время, когда стоит делать перепланировку, что необходимо учесть’.