Как утеплить квартиру самостоятельно

Зимние холода в нашей стране иногда наступают раньше отопительного сезона. На дворе уже минус , а батареи все еще холодные. Заставить себя покинуть теплую кровать после звонка будильника стоит невероятных волевых усилий, но и возвращаться вечером в холодный дом особого желания нет.

Строчить вместе с соседями жалобы на компанию-застройщика и коммунальные службы – это, конечно, дело нужное и правильное, но, чтобы как можно скорее перестать мерзнуть в квартире, лучше начать решать проблему самостоятельно.