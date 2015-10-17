До и После: Двухуровневая квартира после ремонта

Как полностью изменить облик дома? Над такой задачей работали итальянские специалисты ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA, к которым обратились новые хозяева, пожелавшие привнести в него новизну и свежесть.
Стоит сказать, что большинство представленных на продажу домов и квартир в Италии не видели перемен с 60-70 гг. прошлого столетия, поэтому многие из них так сильно нуждаются в глобальных ремонтных работах. Сегодня мы сделаем небольшой экскурс по одному из таких зданий.
Мы находимся в центре Милана. Здесь студии Arch. Mariantonietta Canepa пришлось столкнуться с реставрацией жилплощади, разделенной на два этажа. Начинаем свою экскурсию с кухни. Как видно по фото, в этом помещении было абсолютно нечего жалеть. Мебель пришлось выбросить, а стены и пол освободить от плитки.
Мы находимся все в том же помещении, но уже после отделки. Посмотрите, как просто получилось расширить кухню визуально, сделать её более светлой, увеличить количество рабочих поверхностей. Слева расположилась столешница, а справа – духовой шкаф, плита, раковина и шкафы для хранения посуды и прочей утвари.
Практически на одна современная кухня не обходится без кухонного острова. Он может быть весьма компактным или вовсе заменен на барный стол. Такое решение идеально подходит и для быстрых «перекусов». Главная особенность – отсутствие острых углов, что немало важно для семей с маленькими детьми.
Мрачно, не правда ли? Пожалуй, единственным преимуществом прежних интерьеров являлось наличие больших окон и естественного освещения. Ковровое покрытие пришлось убрать и постелить новый паркет, который выглядит намного респектабельнее, да и не позволяет пыли на века оседать в своей структуре.
А вот и новая гостиная! Ее преображение однозначно пошло на пользу. Мебель в белых чехлах намекает на прежние интерьеры, однако от них не осталось практически ничего. Что касается потолков, то такое решение стоит оставить на совести дизайнеров. В помещении гостиной несколько зон отдыха, в том числе и у камина. Пространство над ним было украшено картиной в массивной классической раме – это так по-итальянски!
Новые хозяева очень любят читать. Книги и книжные полки здесь практически везде. Вертикальные рейки служат отличным декором для навесных стеллажей . Интересный эффект создан благодаря использованию зеркал: комната выглядит как интеллектуальный лабиринт, в котором много света, воздуха, а книги будто бы находятся в невесомости.
В итальянских домах часто бывают террасы в которых создаются собственные растительные шедевры. Городские жители отдали бы многое, чтобы круглый год наслаждаться не только прекрасным видом, но и садом, в котором цветут и благоухают цветы практически круглый год.
Как мы уже упоминали ранее, жилплощадь разделена на две части – верхний и нижний уровни. Помещения связывает между собой небольшая лестница, которая, как и все остальное, нуждалась в серьезной переделке. Серый ковролин уже давно вышел из моды, а ограждение только лишь мешало проникновению солнечного света.
В результате старомодный деревянный парапет был заменен на легкое кованое ограждение белого цвета, его тонкие линии поддерживают современный стиль. Сами ступени слегка тонированы, акцент сделан на натуральной текстуре дерева – выглядит стильно и уютно. Пространство украшено несколькими картинами в аккуратных рамках. идеальным металл более прочный минимальным и.
Нижний уровень на порядок просторнее. В сравнении с ним, второй уровень выглядит немного игрушечным или слегка кукольным, однако, это не значит, что он непригоден для комфортной жизни в столице. Здесь использованы в основном более яркие цвета в отделке, они же и привносят глоток свежего воздуха.
Типичная эклектика и минимализм в одном флаконе. Белые стены, компактная мебель и яркие кресла, прозрачный журнальный столик – гостиная выглядит дружелюбно и празднично. Декором служат картины в совершенно разных стилях, что говорит о творческом характере проживающих. Ванная комната не менее интересная и загадочная, поэтому рекомендуем посмотреть этот проект полностью.