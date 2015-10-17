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До и После: Двухуровневая квартира после ремонта

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DUE ALLOGGI IN UNO IN CENTRO A MILANO, ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA Гостиная в стиле модерн
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Как полностью изменить облик дома? Над такой задачей работали итальянские специалисты ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA, к которым обратились новые хозяева, пожелавшие привнести в него новизну и свежесть.

Стоит сказать, что большинство представленных на продажу домов и квартир в Италии не видели перемен с 60-70 гг. прошлого столетия, поэтому многие из них так сильно нуждаются в глобальных ремонтных работах. Сегодня мы сделаем небольшой экскурс по одному из таких зданий.

Старая кухня

DUE ALLOGGI IN UNO IN CENTRO A MILANO, ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA Кухня в стиле модерн
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

Мы находимся в центре Милана. Здесь студии  Arch. Mariantonietta Canepa пришлось столкнуться с реставрацией жилплощади, разделенной на два этажа. Начинаем свою экскурсию с кухни. Как видно по фото, в этом помещении было абсолютно нечего жалеть. Мебель пришлось выбросить, а стены и пол освободить от плитки.

Новая добрая кухня

DUE ALLOGGI IN UNO IN CENTRO A MILANO, ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA Кухня в стиле модерн
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

Мы находимся все в том же помещении, но уже после отделки. Посмотрите, как просто получилось расширить кухню визуально, сделать её более светлой, увеличить количество рабочих поверхностей. Слева расположилась столешница, а справа – духовой шкаф, плита, раковина и шкафы для хранения посуды и прочей утвари.

Функционально и лаконично

DUE ALLOGGI IN UNO IN CENTRO A MILANO, ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA Кухня в стиле модерн
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

Практически на одна современная кухня не обходится без кухонного острова. Он может быть весьма компактным или вовсе заменен на барный стол. Такое решение идеально подходит и для быстрых «перекусов». Главная особенность – отсутствие острых углов, что немало важно для семей с маленькими детьми.

Гостиная с привидениями

DUE ALLOGGI IN UNO IN CENTRO A MILANO, ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA Гостиная в стиле модерн
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

Мрачно, не правда ли? Пожалуй, единственным преимуществом прежних интерьеров являлось наличие больших окон и естественного освещения. Ковровое покрытие пришлось убрать и постелить новый паркет, который выглядит намного респектабельнее, да и не позволяет пыли на века оседать в своей структуре.

Гостиная превратилась…

DUE ALLOGGI IN UNO IN CENTRO A MILANO, ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA Гостиная в стиле модерн
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

А вот и новая гостиная! Ее преображение однозначно пошло на пользу. Мебель в белых чехлах намекает на прежние интерьеры, однако от них не осталось практически ничего. Что касается потолков, то такое решение стоит оставить на совести дизайнеров. В помещении гостиной несколько зон отдыха, в том числе и у камина. Пространство над ним было украшено картиной в массивной классической раме – это так по-итальянски!

Книги в невесомости

DUE ALLOGGI IN UNO IN CENTRO A MILANO, ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA Гостиная в стиле модерн
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

Новые хозяева очень любят читать. Книги и книжные полки здесь практически везде. Вертикальные рейки служат отличным декором для навесных стеллажей . Интересный эффект создан благодаря использованию зеркал: комната выглядит как интеллектуальный лабиринт, в котором много света, воздуха, а книги будто бы находятся в невесомости.

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Зимний сад

DUE ALLOGGI IN UNO IN CENTRO A MILANO, ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA Балкон и терраса в стиле модерн
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

В итальянских домах часто бывают террасы в которых создаются собственные растительные шедевры. Городские жители отдали бы многое, чтобы круглый год наслаждаться не только прекрасным видом, но и садом, в котором цветут и благоухают цветы практически круглый год.

Тайная лестница

DUE ALLOGGI IN UNO IN CENTRO A MILANO, ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

Как мы уже упоминали ранее, жилплощадь разделена на две части – верхний и нижний уровни. Помещения связывает между собой небольшая лестница, которая, как и все остальное, нуждалась в серьезной переделке. Серый ковролин уже давно вышел из моды, а ограждение только лишь мешало проникновению солнечного света.

Перемены – это всегда хорошо

DUE ALLOGGI IN UNO IN CENTRO A MILANO, ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

В результате старомодный деревянный парапет был заменен на легкое кованое ограждение белого цвета, его тонкие линии поддерживают современный стиль. Сами ступени слегка тонированы, акцент сделан на натуральной текстуре дерева – выглядит стильно и уютно. Пространство украшено несколькими картинами в аккуратных рамках.  идеальным металл более прочный минимальным и.

Кузня на втором этаже

DUE ALLOGGI IN UNO IN CENTRO A MILANO, ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA Кухня в стиле модерн
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

Нижний уровень на порядок просторнее. В сравнении с ним, второй уровень выглядит немного игрушечным или слегка кукольным, однако, это не значит, что он непригоден для комфортной жизни в столице. Здесь использованы в основном более яркие цвета в отделке, они же и привносят глоток свежего воздуха.

Творческая гостиная

DUE ALLOGGI IN UNO IN CENTRO A MILANO, ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA Гостиная в стиле модерн
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

Типичная эклектика и минимализм в одном флаконе. Белые стены, компактная мебель и яркие кресла, прозрачный журнальный столик – гостиная выглядит дружелюбно и празднично. Декором служат картины в совершенно разных стилях, что говорит о творческом характере проживающих. Ванная комната не менее интересная и загадочная, поэтому рекомендуем посмотреть этот проект полностью.

Свет и цвет: как можно оформить окна
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