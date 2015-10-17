До и После: Двухуровневая квартира после ремонта

Как полностью изменить облик дома? Над такой задачей работали итальянские специалисты ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA, к которым обратились новые хозяева, пожелавшие привнести в него новизну и свежесть.

Стоит сказать, что большинство представленных на продажу домов и квартир в Италии не видели перемен с 60-70 гг. прошлого столетия, поэтому многие из них так сильно нуждаются в глобальных ремонтных работах. Сегодня мы сделаем небольшой экскурс по одному из таких зданий.