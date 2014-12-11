Ледяной отель в Швеции – сказка наяву

В маленьком городке Юккасъярви, в 200 км к северу от полярного круга, находится один из самых необычных в мире отелей – Ледяной отель или ICEHOTEL, как назвали его создатели. Гостиница из льда также является уникальным арт-объектом из кусков льда и снега, который команда художников, скульпторов и строителей ежегодно воссоздает заново. С декабря по апрель ICEHOTEL принимает постояльцев, в мае ледяные постройки начинают таять и с наступлением первых холодов работа над дизайном начинается с чистого листа.
В среднем на изготовление отеля ежегодно уходит порядка 10 000 тонн прозрачного очищенного льда, изготовленного на специализированном заводе у реки Турне-Эльва, расположенной недалеко от гостиницы. Кстати, всем посетителям ICEHOTEL предлагаются экскурсии на фабрику льда, а также путешествие по реке на рыбацких лодках с последующим пикником в настоящих чумах, где гостям предложат самим развести костер и пожарить оленину.
В ледяном отеле имеются чуть более 100 спальных мест, каждое из которых абсолютно уникально. У ICEHOTEL имеется немало постоянных клиентов – семей, которые каждый год хотя бы на одну ночь останавливаются в гостинице. Воссоздавая гостиницу заново, художники никогда не повторяют прошлогодний дизайн. Новый сезон – это всегда новый и неповторимый интерьер.
К работе над ICEHOTEL eжегодно привлекаются новые специалисты. На фото выше представлено творение французских художников Матье Бризона (Mathieu Brison) и Люка Вазена (Luc Voisin) под названием
Открытка из Парижа, воспроизводящее силуэт Базилики Сакре-Кер, расположенной на вершине холма Монмартр.
Площадь отеля составляет порядка 5500 м². В нем имеются два номера категории люкс, занимающих площадь 47 м² и оформленных в стиле барокко. Для гостей с чуть более скромным бюджетом предлагается размещение в обычных одноэтажных коттеджах со всем удобствами или в номерах
для экстремалов со средней температурой воздуха – 5 °C.
Отель неслучайно имеет всего 2 звезды, все же любителям
ленивого отдыха со всеми удобствами не стоит надолго задерживаться в царстве льда. Даже если вы забронировали недешевый отапливаемый номер, зима в Юккасъярви очень холодная, поэтому нужно беречь себя и близких от простуд. Несмотря на ощутимую нехватку комфорта, ICEHOTEL подарит вам незабываемые впечатления от встречи с уникальными скульптурами из льда. Кстати, постояльцы отеля нередко проводят вечера в ледяном баре, наслаждаясь горячими напитками и любуясь ледяной мебелью.
Хоть условия проживания в стандартных номерах гостиницы из льда можно назвать слегка спартанскими, от желающих пожить среди ледяных колонн, поспать на ледяной кровати и почитать газету на ледяном кресле, нет отбоя. Бронировать места в ICEHOTEL туроператоры рекомендуют как минимум за год.
Администраторы гостиницы щедро обеспечивают номера пледами и одеялами из открытой шерсти, а также толстыми шкурами крупных животных. В отеле также имеется ресторан, где, судя по отзывам постояльцев, кормят очень вкусно.
Работники ICEHOTEL делают все возможное, чтобы от отдыха в стенах отеля у гостей оставались исключительно приятные воспоминания. Поэтому всем новичкам предлагается пройти курс молодого бойца, в рамках которого вас обучат основным принципам выживания при низких температурах. В ICEHOTEL вам придется спать на кроватях, сделанных из огромных глыб льда. Несмотря на то, что матрасы для кроватей изготовлены из оленьих шкур, перед сном необходимо завернуться в специальные спальные мешки с прикрепленным к ним капюшонам. После пробуждения все гости получают стакан горячего чая и тарелку фруктов.