Ледяной отель в Швеции – сказка наяву

В среднем на изготовление отеля ежегодно уходит порядка 10 000 тонн прозрачного очищенного льда, изготовленного на специализированном заводе у реки Турне-Эльва, расположенной недалеко от гостиницы. Кстати, всем посетителям ICEHOTEL предлагаются экскурсии на фабрику льда, а также путешествие по реке на рыбацких лодках с последующим пикником в настоящих чумах, где гостям предложат самим развести костер и пожарить оленину.

В ледяном отеле имеются чуть более 100 спальных мест, каждое из которых абсолютно уникально. У ICEHOTEL имеется немало постоянных клиентов – семей, которые каждый год хотя бы на одну ночь останавливаются в гостинице. Воссоздавая гостиницу заново, художники никогда не повторяют прошлогодний дизайн. Новый сезон – это всегда новый и неповторимый интерьер. К работе над ICEHOTEL eжегодно привлекаются новые специалисты. На фото выше представлено творение французских художников Матье Бризона (Mathieu Brison) и Люка Вазена (Luc Voisin) под названием Открытка из Парижа , воспроизводящее силуэт Базилики Сакре-Кер, расположенной на вершине холма Монмартр.