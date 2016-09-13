Традиции и современность

Чем скоротечнее ритм нашей жизни, тем больше душа просит покоя и отдыха в ностальгической атмосфере размеренных традиций и уюта. Использование в архитектуре дома элементов исторического наследия Японии, легкое настроение деревенского быта придает этому современному жилью колорит и оригинальность.
Дома в прибрежных японских селениях издревле строились прочными и простыми, основная задача – надежная защита от дождей и ветра, холода и непогоды. Отделка фасада рейками древесины делает дом теплым, а далеко выступающие скаты крыши защищают стены от влажности. Деревянные дома – наиболее подходящий вариант в условиях частых подземных толчков в Японии и издревле именно этот материал использовался для строительства.
Сердце дома и визуальный центр архитектуры – великолепное пространство светлой гостиной, которая занимает сразу два этажа и окружена панорамными окнами и террасой. Таким образом дизайнеры подчеркнули тесную связь интерьеров с природной средой и впустили солнечный свет в каждый уголок дома.
В этом доме технологии hi-tech благополучно соседствуют с традиционными для японских строений простотой форм, современные материалы с натуральными, что помогает взять лучшее из каждого решения и сделать дом в меру уютным и в меру функциональным.
Оформление внутреннего пространства этого дома делает его отличным образчиком комбинирования традиционных и ультрасовременных решений. Высокие своды крыши и панорамные окна формируют великолепное пространство помещение, светлое и воздушное. А деревянная отделка стен и потолка, декоративные своды окон на стене, дровяная печь с живым огнем придают этому объемному помещению чувство домашнего уюта.
Из просторной двухуровневой гостиной мы попадаем в более компактные помещения внутри дома. Кухня укомплектована функциональной техникой, но для отделки и мебели также используется светлая натуральная древесина. Панорамное окно открывает вид в сад, наполняя атмосферу столовой солнечным теплом и светом.
Под сводом крыши сформировано еще одно уютное пространство, где можно разместиться и в уединении, и с гостями. Высокий стеллаж с книгами, музыкальные инструменты – вся атмосфера этого чердака располагает к творчеству и комфортному отдыху.
Внутреннее пространство дома подчинено четкой схеме, что позволило сделать каждую отдельную комнату связанной с общим объемом дома, придав ей как можно больше света и ощущения легкости. По вертикали дом пронизывает ось двухуровневой гостиной. Помещения на этажах выстроены вдоль горизонтальных лучей, что придает интерьерам глубину и стройность. В доме нет маленьких темных комнаток и сложных, запутанных коридоров.