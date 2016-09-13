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Традиции и современность

Перла Вереника Перла Вереника
安島の新屋, 丸山晴之建築事務所 丸山晴之建築事務所 Медиа комната в рустикальном стиле
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Чем скоротечнее ритм нашей жизни, тем больше душа просит покоя и отдыха в ностальгической атмосфере размеренных традиций и уюта. Использование в архитектуре дома элементов исторического наследия Японии, легкое настроение деревенского быта придает этому современному жилью колорит и оригинальность. 

Традиционные формы фасада

安島の新屋, 丸山晴之建築事務所 丸山晴之建築事務所 Дома в рустикальном стиле
丸山晴之建築事務所

丸山晴之建築事務所
丸山晴之建築事務所
丸山晴之建築事務所

Дома в прибрежных японских селениях издревле строились прочными и простыми, основная задача – надежная защита от дождей и ветра, холода и непогоды. Отделка фасада рейками древесины делает дом теплым, а далеко выступающие скаты крыши защищают стены от влажности. Деревянные дома – наиболее подходящий вариант в условиях частых подземных толчков в Японии и издревле именно этот материал использовался для строительства. 

Двухуровневая гостиная

安島の新屋, 丸山晴之建築事務所 丸山晴之建築事務所 Окна и двери в рустикальном стиле
丸山晴之建築事務所

丸山晴之建築事務所
丸山晴之建築事務所
丸山晴之建築事務所

Сердце дома и визуальный центр архитектуры – великолепное пространство светлой гостиной, которая занимает сразу два этажа и окружена панорамными окнами и террасой. Таким образом дизайнеры подчеркнули тесную связь интерьеров с природной средой и впустили солнечный свет в каждый уголок дома.

Фьюжн современности и традиций

安島の新屋, 丸山晴之建築事務所 丸山晴之建築事務所 Дома в рустикальном стиле
丸山晴之建築事務所

丸山晴之建築事務所
丸山晴之建築事務所
丸山晴之建築事務所

В этом доме технологии hi-tech благополучно соседствуют с традиционными для японских строений простотой форм, современные материалы с натуральными, что помогает взять лучшее из каждого решения и сделать дом в меру уютным и  в меру функциональным. 

Динамичные интерьеры

安島の新屋, 丸山晴之建築事務所 丸山晴之建築事務所 Гостиная в рустикальном стиле
丸山晴之建築事務所

丸山晴之建築事務所
丸山晴之建築事務所
丸山晴之建築事務所

Оформление внутреннего пространства этого дома делает его отличным образчиком комбинирования традиционных и ультрасовременных решений. Высокие своды крыши и панорамные окна формируют великолепное пространство помещение, светлое и воздушное. А деревянная отделка стен и потолка, декоративные своды окон на стене, дровяная печь с живым огнем придают этому объемному помещению чувство домашнего уюта.

Сочетание больших и малых форм

安島の新屋, 丸山晴之建築事務所 丸山晴之建築事務所 Столовая комната в рустикальном стиле
丸山晴之建築事務所

丸山晴之建築事務所
丸山晴之建築事務所
丸山晴之建築事務所

Из  просторной двухуровневой гостиной мы попадаем в более компактные помещения внутри дома. Кухня укомплектована функциональной техникой, но для отделки и мебели также используется светлая натуральная древесина. Панорамное окно открывает вид в сад, наполняя атмосферу столовой солнечным теплом и светом.

Чердак как продолжение гостиной

安島の新屋, 丸山晴之建築事務所 丸山晴之建築事務所 Медиа комната в рустикальном стиле
丸山晴之建築事務所

丸山晴之建築事務所
丸山晴之建築事務所
丸山晴之建築事務所

Под сводом крыши сформировано еще одно уютное пространство, где можно разместиться и в уединении, и с гостями. Высокий стеллаж с книгами, музыкальные инструменты – вся атмосфера этого чердака располагает к творчеству и комфортному отдыху. 

Секреты планировки

安島の新屋, 丸山晴之建築事務所 丸山晴之建築事務所 Кухня в рустикальном стиле
丸山晴之建築事務所

丸山晴之建築事務所
丸山晴之建築事務所
丸山晴之建築事務所

Внутреннее пространство дома подчинено четкой схеме, что позволило сделать каждую отдельную комнату связанной с общим объемом дома, придав ей как можно больше света и ощущения легкости. По вертикали дом пронизывает ось двухуровневой гостиной. Помещения на этажах выстроены вдоль горизонтальных лучей, что придает интерьерам глубину  и стройность. В доме нет маленьких темных комнаток и сложных, запутанных коридоров.

Преображение маленького внутреннего дворика
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