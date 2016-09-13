Традиции и современность

Дома в прибрежных японских селениях издревле строились прочными и простыми, основная задача – надежная защита от дождей и ветра, холода и непогоды. Отделка фасада рейками древесины делает дом теплым, а далеко выступающие скаты крыши защищают стены от влажности. Деревянные дома – наиболее подходящий вариант в условиях частых подземных толчков в Японии и издревле именно этот материал использовался для строительства.