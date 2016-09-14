Реконструкция 5 ванных комнат

Многие стремятся изменить дизайн гостиной или кухни, забывая иногда при этом о ванной комнате. Когда вы просыпаетесь утром, ванная с хорошим дизайном может подбодрить вас и настроить на день. Поэтому представляем возможные дизайны для ванных комнат.
Эта ванная выглядит так, что не хочется в нее заходить, только на случай крайней необходимости. Видно, что помещение нуждается в реконструкции. Давайте посмотрим, что произошло дальше в этой ванной.
Эта ванная комната изменилась до неузнаваемости. Мебель хорошо распределена, а отделка просто феноменальная. Все приобрело теперь современный вид. В таком помещении поистине можно получить релаксацию.
Эта ванная комната чересчур старомодна, ей нужно полностью изменить свой стиль. Профессионалы homify могут преобразить вашу комнату, как на следующем фото.
Матовый черный, зеркало, осветительные приборы, ультра-современная белая сантехника. Это роскошное изменение, современное, прямо как из журнала. Вы думаете, что на такой ремонт нужны большие расходы? Нет, это инвестиции в ваш дом.
Здесь видна ужасная комбинация – коричневая плитка, шторки с голубым цветом, деревянные двери. Но все это можно исправить при помощи реконструкции. Нет ничего невозможного. Это место станет более современное, уютное и функциональное.
Белые стены, ванна, туалет, раковина – все это выглядит эффектно и грандиозно! Зеркало на стене помогает визуально увеличить помещение, стекло не допускает перерывов в пространстве, это практичное и очень успешное решение.
Что вы думаете об этой комбинации цветов – фиолетовый, светло-коричневый и серый. Пример дизайна, который совершенно не подходит для такого помещения. Посмотрите, что получилось ниже и дайте свою оценку.
Как мы видим, белый цвет делает ванную комнату чистой, прозрачной, визуально увеличенной. В этой новой ванной комнате раковина выглядит очень современно. В целом дизайн элегантный.
Мы видим скучное помещение, в котором явно не хватает света. Вы можете взять себе представленную ниже идею преображения ванной комнаты. Надеемся, что она вас вдохновит.
Теперь ванная стала гораздо интереснее. Есть 2 раковины, хорошая мебель. Все имеет приятные пастельные тона. Самое главное всегда – найти подходящий тон для украшения вашей ванной комнаты.