Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Реконструкция 5 ванных комнат

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Loading admin actions …

Многие стремятся изменить дизайн гостиной или кухни, забывая иногда при этом о ванной комнате. Когда вы просыпаетесь утром, ванная с хорошим дизайном может подбодрить вас и настроить на день. Поэтому представляем возможные дизайны для ванных комнат.

1.До: Помогите! Что здесь произошло?

Before - Bathroom homify
homify

Before – Bathroom

homify
homify
homify

Эта ванная выглядит так, что не хочется в нее заходить, только на случай крайней необходимости. Видно, что помещение нуждается в реконструкции. Давайте посмотрим, что произошло дальше в этой ванной.

После: вот это преображение!

Эта ванная комната изменилась до неузнаваемости. Мебель хорошо распределена, а отделка просто феноменальная. Все приобрело теперь современный вид. В таком помещении поистине можно получить релаксацию.

2.До: старомодная ванная

homify
homify

homify
homify
homify

Эта ванная комната чересчур старомодна, ей нужно полностью изменить свой стиль. Профессионалы homify могут преобразить вашу комнату, как на следующем фото.

После: Современный вид

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Матовый черный, зеркало, осветительные приборы, ультра-современная белая сантехника. Это роскошное изменение, современное, прямо как из журнала. Вы думаете, что на такой ремонт нужны большие расходы? Нет, это инвестиции в ваш дом.

3.До: непривлекательный дизайн

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda Ванная комната в стиле модерн
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Здесь видна ужасная комбинация – коричневая плитка, шторки с голубым цветом, деревянные двери. Но все это можно исправить при помощи реконструкции. Нет ничего невозможного. Это место станет более современное, уютное и функциональное.

После: Все идеально

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda Ванная комната в стиле модерн
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Белые стены, ванна, туалет, раковина – все это выглядит эффектно и грандиозно! Зеркало на стене помогает визуально увеличить помещение, стекло не допускает перерывов в пространстве, это практичное и очень успешное решение.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

4.До: несочетаемость

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

Что вы думаете об этой комбинации цветов – фиолетовый, светло-коричневый и серый. Пример дизайна, который совершенно не подходит для такого помещения. Посмотрите, что получилось ниже и дайте свою оценку.

После: ванная комната полностью современная

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design Белый
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

Как мы видим, белый цвет делает ванную комнату чистой, прозрачной, визуально увеличенной. В этой новой ванной комнате раковина выглядит очень современно. В целом дизайн элегантный.

5.До: темная ванная

REFORMA INTEGRAL EN CALLE RAFAEL SALGADO (ZONA BERNABÉU) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

Мы видим скучное помещение, в котором явно не хватает света. Вы можете взять себе представленную ниже идею преображения ванной комнаты. Надеемся, что она вас вдохновит.

После: стильная ванная комната

REFORMA INTEGRAL EN CALLE RAFAEL SALGADO (ZONA BERNABÉU) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

Теперь ванная стала гораздо интереснее. Есть 2 раковины, хорошая мебель. Все имеет приятные пастельные тона. Самое главное всегда – найти подходящий тон для украшения вашей ванной комнаты.

10 умных идей из бразильских малогабариток

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо