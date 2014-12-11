До & После: Как гараж превратился в настоящую кухню

Вы вряд ли бы смогли догадаться, что эта кухня расположена в гараже. Большинство предметов мебели были приобретены на вторичном рынке и отреставрированы дизайнерами. Центром композиции выступает черная стена, в которую встроены холодильник и искусственный камин. На ее поверхности можно писать и рисовать, как на школьной доске. Кто знает, быть может, владельцы этой уникальной кухни решили время от времени использовать ее как кафе, благо, войти в нее можно прямо с улицы.