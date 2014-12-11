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До & После: Как гараж превратился в настоящую кухню

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Umbau Küche mit Essbereich, DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur - egal wo! DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur - egal wo!
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При слове гараж, первое, что приходит на ум, это автомобили, велосипеды, запасные шины и наборы инструментов. Можете ли вы представить гараж, в котором неожиданно появятся плита, широкий обеденный стол и традиционные кухонные шкафчики? На просторах homify возможно и такое. Отчаянные немецкие дизайнеры решили провести эксперимент по превращению гаража в кухню, увенчавшийся неоспоримым успехом. Не верите? Читайте дальше.

До: Гараж

Umbau Küche mit Essbereich, DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur - egal wo! DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur - egal wo!
DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur – egal wo!

DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur - egal wo!
DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur – egal wo!
DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur - egal wo!

Немецкий дизайнер Флориан Холленбах (Florian Hollenbach) и его команда выбрали вполне типичный гараж для проведения работ по реконструкции. Голые бетонные стены, маленькое окно и множество ненужных предметов, которые хозяевам жалко выбросить, хоть в глубине души они и знают, что весь этот мусор им никогда не пригодится.

План

Umbau Küche mit Essbereich, DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur - egal wo! DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur - egal wo!
DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur – egal wo!

DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur - egal wo!
DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur – egal wo!
DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur - egal wo!

Как и положено профессионалам, дизайнеры начали работу с составления плана. Красным помечены стены, подлежащие обновлению, пункты с 1-9 обозначают количество шагов, которые необходимо осуществить, чтобы привести план по реконструкции в действие – заказать обеденный стол, кухонные шкафы, комод, камин, работающий на биоэтаноле, холодильник, новые полки, новую раковину, сменить двери и окна.

После: Стильная современная кухня

Umbau Küche mit Essbereich, DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur - egal wo! DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur - egal wo!
DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur – egal wo!

DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur - egal wo!
DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur – egal wo!
DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur - egal wo!

Вы вряд ли бы смогли догадаться, что эта кухня расположена в гараже. Большинство предметов мебели были приобретены на вторичном рынке и отреставрированы дизайнерами. Центром композиции выступает черная стена, в которую встроены холодильник и искусственный камин. На ее поверхности можно писать и рисовать, как на школьной доске. Кто знает, быть может, владельцы этой уникальной кухни решили время от времени использовать ее как кафе, благо, войти в нее можно прямо с улицы.

Пространство кухни

Umbau Küche mit Essbereich, DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur - egal wo! DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur - egal wo!
DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur – egal wo!

DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur - egal wo!
DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur – egal wo!
DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur - egal wo!

Кухонная мебель организована в два ряда – один предназначен для приготовления пищи, другой – для мойки посуды. Как видим на изображении, стены были заново побелены, бетонный пол заменен на деревянный. Судя по количеству приспособлений для приготовления еды и баночек со специаями, хозяева быстро обжились на новой кухне.

Правильное освещение

Umbau Küche mit Essbereich, DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur - egal wo! DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur - egal wo!
DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur – egal wo!

DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur - egal wo!
DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur – egal wo!
DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur - egal wo!

Яркость в помещении бывшего гаража обеспечивается за счет сложно организованного освещения. Большое количество света – необходимое условие для комфортной работы на кухне. К тому же обильное освещение визуально увеличивает помещение и создает в нем атмосферу теплоты и уюта.

Обеденный стол и камин

Umbau Küche mit Essbereich, DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur - egal wo! DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur - egal wo!
DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur – egal wo!

DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur - egal wo!
DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur – egal wo!
DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur - egal wo!

Камин, работающий на биоэтаноле выглядит слегка футуристично. Такие камины идеальны для небольших закрытых помещений, посколько им не нужна естественная вытяжка. Сила пламени камина поддается регулировке, равно как и громкость искусственного треска огня и и интенсивность дыма.

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