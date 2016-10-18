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10 реконструкций домиков в деревне

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Woning te Midlaren, ScanaBouw BV ScanaBouw BV Дома в стиле кантри
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Как домик в деревне может стать коттеджем или идеальной дачей? Какой будет его внешний вид после ремонта и сколько все это потребует средств?

Архитекторы homify не лишний раз напоминают там, что такие ремонты возможны и  легко осуществляются по всему миру. Если у вас в собственности есть только домик в деревне, подумайте о том, чтобы сделать жизнь в нем хоть капельку лучше!

А начать можно с нового ламината для пола, обоев и новых окон, штукатурки в некоторых местах, чтобы постепенно можно было перейти к мебели и другим деталям. А пока давайте посмотрим на уже отремонтированные домики в деревне!

​Польская сказка

Nasz dom, Nowak i Nowak Architekci Nowak i Nowak Architekci Дома в стиле модерн
Nowak i Nowak Architekci

Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci

Этот дом раньше был одноэтажным, с большим нежилым чердаком и выглядел вовсе не так свежо, как сейчас. После ремонта, который в общей сложности занял около 1 млн рублей (включая новое отопление, кровлю с утеплением, ремонт по всем доме, новые коммуникации, новую отделку), владельцы получили гостиную, кухню, столовую и комнату на первом этаже и три спальни с ванной комнатой – на втором.

​Традиционный домик

Woning te Midlaren, ScanaBouw BV ScanaBouw BV Дома в стиле кантри
ScanaBouw BV

ScanaBouw BV
ScanaBouw BV
ScanaBouw BV

Этот деревенский домик не имеет отопления и переделан под дачу. Главное, что здесь было сделано – это новая кровля, множество новых окон, пристройка веранды и оборудование мансарды под две спальни.

​Поместье

Landelijke woning MiCasa, Brand I BBA Architecten Brand I BBA Architecten Дома в стиле кантри
Brand I BBA Architecten

Brand I BBA Architecten
Brand I BBA Architecten
Brand I BBA Architecten

В данном случае были объединены два дома на одном участке, которые и раньше были поместьем, но могли принадлежать разным ветвям семьи. Теперь это один большой дом с утепленной мансардой, новыми окнами и отделкой.

​Реконструкция кирпичного домика

homify Дома в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

В этом домике мансарда была достроена на старом кирпичном основании. Фронтоны оформлены деревом, а новая кровля выбрана характерного красного цвета. Кирпичную часть тоже отремонтировали, новые окна и отделка ей явно к лицу.

​Тем временем в Голландии

Woonvilla Blaricum, Kabaz Kabaz Дома в стиле модерн
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

Старые голландские дома обычно построены из дерева, имеют маленькие окна и низкие потолки, а также холодные мансарды. Даже сейчас здесь есть мастера, полностью восстанавливающие традиционные камышовые крыши и ремонтирующие такие дома.

​Обычный дом в деревне

Klimatyczne mieszkanie w Bielsku-Białej, in2home in2home Дома в эклектичном стиле Серый
in2home

in2home
in2home
in2home

Так, с помощью новой кровли и оборудования мансарды можно увеличить самый обычный деревенский домик. Его утеплили снаружи, а затем оштукатурили так, что теперь и не видно, что он построен давным-давно. Внутри этот дом выглядит еще более потрясающе.

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​Из избушки – в коттедж

Metamorfoza domu w Bieszczadach, deco chata deco chata Дома в стиле кантри
deco chata

deco chata
deco chata
deco chata

Этот дом – самый обычный пятистенок с пристройкой-верандой, который превратился в очень привлекательную дачу. На втором этаже оборудована мансарда со спальнями.  Внутри вы найдете завораживающе красивые интерьеры!

​Реконструкция поместья

Dom w Bielicach, Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz Дома в классическом стиле
Gzowska&amp;Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz

Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz
Gzowska&amp;Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz
Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz

По всей РФ, на Украине, в Прибалтике, на юге РФ, везде можно найти заброшенные поместья, которые можно выкупить и превратить в потрясающий исторический особняк с особенной атмосферой.

​Пример реконструкции сруба

LK&909, LK & Projekt Sp. z o.o. LK & Projekt Sp. z o.o. Деревянные дома
LK &amp; Projekt Sp. z o.o.

LK & Projekt Sp. z o.o.
LK &amp; Projekt Sp. z o.o.
LK & Projekt Sp. z o.o.

Данный дом на фотографии выше новый, но он может быть прекрасной иллюстрацией к реконструкции сруба в его оригинальном виде. Новые яркие окна в голубом цвете, оборудованная мансарда, эффектное крыльцо – то, что нужно любому старому дому!

​Реконструкция кирпичного дома

Fotoarbeiten Reetdachhaus in List auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH Дома в стиле кантри
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Этот дом будто пришел к нам из сказки! Он построен более 50 лет назад, имеет уже в который раз обновленную камышовую крышу, три уровня и при этом он рассчитан… на двух хозяев! Дом делится пополам там же, где участок – симпатичной изгородью, а совсем недавно полностью отреставрирован. Интерьеры здесь.

​Домик в глуши

Home Staging Reetdachhaus auf Sylt, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt Дома в стиле кантри
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

Еще один похожий голландский дом также недавно отреставрирован. Как вы можете видеть, архитектура в них достаточно похожа. Интерьеры вы можете посмотреть здесь.

​Из домика – в коттедж

Das VITA Haacke-Haus - Erfülltes Leben ohne Barrieren, Haacke Haus GmbH Co. KG Haacke Haus GmbH Co. KG Дома в стиле кантри
Haacke Haus GmbH Co. KG

Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG

Этот старый кирпичный дом был полностью отремонтирован. К нему добавлена мансарда, пристройка, в результате чего он превратился из 50-метрового домика в 160-метровый.

​Из избушки – в шале

Objekt 322, meier architekten zürich meier architekten zürich Дома в стиле кантри
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Последний домик в нашей подборке находится в Альпах и построен более 100 лет назад! Его реконструкция в интерьерах просто поражает глянцем!

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