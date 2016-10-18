10 реконструкций домиков в деревне

Как домик в деревне может стать коттеджем или идеальной дачей? Какой будет его внешний вид после ремонта и сколько все это потребует средств?

Архитекторы homify не лишний раз напоминают там, что такие ремонты возможны и легко осуществляются по всему миру. Если у вас в собственности есть только домик в деревне, подумайте о том, чтобы сделать жизнь в нем хоть капельку лучше!

А начать можно с нового ламината для пола, обоев и новых окон, штукатурки в некоторых местах, чтобы постепенно можно было перейти к мебели и другим деталям. А пока давайте посмотрим на уже отремонтированные домики в деревне!