10 реконструкций домиков в деревне

Как домик в деревне может стать коттеджем или идеальной дачей? Какой будет его внешний вид после ремонта и сколько все это потребует средств?
Архитекторы homify не лишний раз напоминают там, что такие ремонты возможны и легко осуществляются по всему миру. Если у вас в собственности есть только домик в деревне, подумайте о том, чтобы сделать жизнь в нем хоть капельку лучше!
А начать можно с нового ламината для пола, обоев и новых окон, штукатурки в некоторых местах, чтобы постепенно можно было перейти к мебели и другим деталям. А пока давайте посмотрим на уже отремонтированные домики в деревне!
Этот дом раньше был одноэтажным, с большим нежилым чердаком и выглядел вовсе не так свежо, как сейчас. После ремонта, который в общей сложности занял около 1 млн рублей (включая новое отопление, кровлю с утеплением, ремонт по всем доме, новые коммуникации, новую отделку), владельцы получили гостиную, кухню, столовую и комнату на первом этаже и три спальни с ванной комнатой – на втором.
Этот деревенский домик не имеет отопления и переделан под дачу. Главное, что здесь было сделано – это новая кровля, множество новых окон, пристройка веранды и оборудование мансарды под две спальни.
В данном случае были объединены два дома на одном участке, которые и раньше были поместьем, но могли принадлежать разным ветвям семьи. Теперь это один большой дом с утепленной мансардой, новыми окнами и отделкой.
В этом домике мансарда была достроена на старом кирпичном основании. Фронтоны оформлены деревом, а новая кровля выбрана характерного красного цвета. Кирпичную часть тоже отремонтировали, новые окна и отделка ей явно к лицу.
Старые голландские дома обычно построены из дерева, имеют маленькие окна и низкие потолки, а также холодные мансарды. Даже сейчас здесь есть мастера, полностью восстанавливающие традиционные камышовые крыши и ремонтирующие такие дома.
Так, с помощью новой кровли и оборудования мансарды можно увеличить самый обычный деревенский домик. Его утеплили снаружи, а затем оштукатурили так, что теперь и не видно, что он построен давным-давно. Внутри этот дом выглядит еще более потрясающе.
Этот дом – самый обычный пятистенок с пристройкой-верандой, который превратился в очень привлекательную дачу. На втором этаже оборудована мансарда со спальнями. Внутри вы найдете завораживающе красивые интерьеры!
По всей РФ, на Украине, в Прибалтике, на юге РФ, везде можно найти заброшенные поместья, которые можно выкупить и превратить в потрясающий исторический особняк с особенной атмосферой.
Данный дом на фотографии выше новый, но он может быть прекрасной иллюстрацией к реконструкции сруба в его оригинальном виде. Новые яркие окна в голубом цвете, оборудованная мансарда, эффектное крыльцо – то, что нужно любому старому дому!
Этот дом будто пришел к нам из сказки! Он построен более 50 лет назад, имеет уже в который раз обновленную камышовую крышу, три уровня и при этом он рассчитан… на двух хозяев! Дом делится пополам там же, где участок – симпатичной изгородью, а совсем недавно полностью отреставрирован. Интерьеры здесь.
Еще один похожий голландский дом также недавно отреставрирован. Как вы можете видеть, архитектура в них достаточно похожа. Интерьеры вы можете посмотреть здесь.
Этот старый кирпичный дом был полностью отремонтирован. К нему добавлена мансарда, пристройка, в результате чего он превратился из 50-метрового домика в 160-метровый.
Последний домик в нашей подборке находится в Альпах и построен более 100 лет назад! Его реконструкция в интерьерах просто поражает глянцем!
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