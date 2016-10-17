10 красивых голландских домов

Особенная атмосфера голландской провинции завораживает любителей традиционной пригородной архитектуры. Голландские дома могут напомнить вам американские, так как в американской культуре большой вес имели именно голландские колонисты (особенно на Северо-Востоке страны). Так, голландский дом немного похож на дом американской мечты, он тоже построен из дерева по каркасной технологии и имеет мансардный этаж в качестве уровня для спален и ванных комнат.

Даже современные голландские дома имеют особенную энергетику традиционности, но они более комфортабельны и функциональны, имеют расширенный формат остекления, чем привлекают любителей модерна и минимализма.