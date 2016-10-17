10 красивых голландских домов

Особенная атмосфера голландской провинции завораживает любителей традиционной пригородной архитектуры. Голландские дома могут напомнить вам американские, так как в американской культуре большой вес имели именно голландские колонисты (особенно на Северо-Востоке страны). Так, голландский дом немного похож на дом американской мечты, он тоже построен из дерева по каркасной технологии и имеет мансардный этаж в качестве уровня для спален и ванных комнат.
Даже современные голландские дома имеют особенную энергетику традиционности, но они более комфортабельны и функциональны, имеют расширенный формат остекления, чем привлекают любителей модерна и минимализма.
Именно так можно описать основные визуальные параметры большинство голландских домов. Правда, если они особенно большие (поместья, landhaus’ы), то выглядят не такими вытянутыми вверх, как проект на фотографии выше. Дома в центре, например, на улице возле каналов в Амстердаме, также имеют вытянутую вверх форму.
Традиционный голландский дом с мансардой имеет один или два уровня под крышей и первый главный – с двумя гостиными, столовой и кухней. В доме всего от 3 до 6 спален, он имеет достаточно крупный формат с просторными комнатами.
Фасад дома выкрашен в нейтральные серые, белые, голубые оттенки, кровля серая, черная, бледно-коричневая, есть ставни на окнах в белых рамах, для отделки иногда используется сайдинг вместе со штукатуркой.
В современном варианте используется панорамное остекление в черных рамах, которое подчеркнуто строгими линиями террасы и геометричным ландшафтным дизайном. В отделке фасадов используется штукатурка и декоративные панели различных типов, но нейтральных цветов.
Ультра-современные голландские проекты отходят от мансардного типа поэтажного планирования. Такие дома сохраняют разве что нейтральную цветовую гамму в дизайне экстерьера и интерьеров, а в остальном похожи на многие немецкие или английские проекты.
В традиционном стиле есть еще одна разновидность с особенно резкими крышами, которые делают дома похожими на викторианские. Иногда в экстерьере используется отделка фахверк. Такие дома обычно находятся не в провинции, а в пригороде и имеют либо формат таунхауса, либо отдельно стоящего дома на узком участке.
Иногда бывает так, что старый кирпичный или каркасный дом получает новую пристройку, которая повторяет главные архитектурные элементы.
В стиле модерн в Голландии всегда используется нейтральная цветовая гамма – с бледным деревом, бледно-серыми оттенками, множеством полутонов серо-черного, отчетливыми белыми гранями.
В минимализме мы чаще, чем в других проектах в данных климатических широтах видим панорамное остекление от пола до потолка.
Также в новых и старых, только что построенных и реконструированных голландских домах мы можем найти традиционную камышовую кровлю.
Даже те проекты, что заметно отходят от голландских традиций, все равно активно используют близость природы, атмосферу реки или моря, а также нейтральные цвета в оформлении. Так, панорамное остекление (и не только для гостиной, но и для всего первого этажа, спален, мансардных окон и коридоров) становится очень важной частью всего архитектурного замысла.
Голландский дом – это спокойствие прибрежного образа жизни и при этом ощутимая природная мощь. В таком стиле отлично бы смотрелся дом у моря, у реки или озера, в лесу, в дождливом климате.
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