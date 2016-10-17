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10 красивых голландских домов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Woonhuis Nijverdal, Beltman Architecten Beltman Architecten Дома в стиле модерн
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Особенная атмосфера голландской провинции завораживает любителей традиционной пригородной архитектуры. Голландские дома могут напомнить вам американские, так как в американской культуре большой вес имели именно голландские колонисты (особенно на Северо-Востоке страны). Так, голландский дом немного похож на дом американской мечты, он тоже построен из дерева по каркасной технологии и имеет мансардный этаж в качестве уровня для спален и ванных комнат.

Даже современные голландские дома имеют особенную энергетику традиционности, но они более комфортабельны и функциональны, имеют расширенный формат остекления, чем привлекают любителей модерна и минимализма.

​Высокие потолки, узкие окна, вытянутая форма

LANDELIJKE RIETGEDEKTE VILLA NAARDEN, DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates Дома в стиле кантри
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates

DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates

Именно так можно описать основные визуальные параметры большинство голландских домов. Правда, если они особенно большие (поместья, landhaus’ы), то выглядят не такими вытянутыми вверх, как проект на фотографии выше. Дома в центре, например, на улице возле каналов в Амстердаме, также имеют вытянутую вверх форму.

​Традиционный стиль

Landelijke woning (twee onder één kap), Brand I BBA Architecten Brand I BBA Architecten Дома в стиле кантри
Brand I BBA Architecten

Brand I BBA Architecten
Brand I BBA Architecten
Brand I BBA Architecten

Традиционный голландский дом с мансардой имеет один или два уровня под крышей и первый главный – с двумя гостиными, столовой и кухней. В доме всего от 3 до 6 спален, он имеет достаточно крупный формат с просторными комнатами.

Фасад дома выкрашен в нейтральные серые, белые, голубые оттенки, кровля серая, черная, бледно-коричневая, есть ставни на окнах в белых рамах, для отделки иногда используется сайдинг вместе со штукатуркой.

Современный стиль

Woonhuis Nijverdal, Beltman Architecten Beltman Architecten Дома в стиле модерн
Beltman Architecten

Beltman Architecten
Beltman Architecten
Beltman Architecten

В современном варианте используется панорамное остекление в черных рамах, которое подчеркнуто строгими линиями террасы и геометричным ландшафтным дизайном. В отделке фасадов используется штукатурка и декоративные панели различных типов, но нейтральных цветов.

​Ультра-современный стиль

Woonhuis PMTJ Eindhoven , 2architecten 2architecten Дома в стиле модерн
2architecten

2architecten
2architecten
2architecten

Ультра-современные голландские проекты отходят от мансардного типа поэтажного планирования. Такие дома сохраняют разве что нейтральную цветовую гамму в дизайне экстерьера и интерьеров, а в остальном похожи на многие немецкие или английские проекты.

​Капелька готики

Villa in Voorburg, Architektenburo J.J. van Vliet bv Architektenburo J.J. van Vliet bv Дома в классическом стиле
Architektenburo J.J. van Vliet bv

Architektenburo J.J. van Vliet bv
Architektenburo J.J. van Vliet bv
Architektenburo J.J. van Vliet bv

В традиционном стиле есть еще одна разновидность с особенно резкими крышами, которые делают дома похожими на викторианские. Иногда в экстерьере используется отделка фахверк. Такие дома обычно находятся не в провинции, а в пригороде и имеют либо формат таунхауса, либо отдельно стоящего дома на узком участке.

​Реконструкции

Woonhuis Laren, Maas Architecten Maas Architecten Дома в стиле модерн
Maas Architecten

Maas Architecten
Maas Architecten
Maas Architecten

Иногда бывает так, что старый кирпичный или каркасный дом получает новую пристройку, которая повторяет главные архитектурные элементы.

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​Стильный модерн

Villa te Voerendaal, FWP architectuur BV FWP architectuur BV Дома в стиле минимализм Бетон Белый
FWP architectuur BV

FWP architectuur BV
FWP architectuur BV
FWP architectuur BV

В стиле модерн в Голландии всегда используется нейтральная цветовая гамма – с бледным деревом, бледно-серыми оттенками, множеством полутонов серо-черного, отчетливыми белыми гранями.

​Минимализм и функционализм

Villa DA, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Дома в стиле модерн
reitsema &amp; partners architecten bna

reitsema & partners architecten bna
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

В минимализме мы чаще, чем в других проектах в данных климатических широтах видим панорамное остекление от пола до потолка.

​Традиционная кровля

Woonvilla Blaricum, Kabaz Kabaz Дома в стиле модерн
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

Также в новых и старых, только что построенных и реконструированных голландских домах мы можем найти традиционную камышовую кровлю.

​Навстречу природе

Woonhuis Kralingseweg, De Kovel architecten De Kovel architecten Бунгало
De Kovel architecten

De Kovel architecten
De Kovel architecten
De Kovel architecten

Даже те проекты, что заметно отходят от голландских традиций, все равно активно используют близость природы, атмосферу реки или моря, а также нейтральные цвета в оформлении. Так, панорамное остекление (и не только для гостиной, но и для всего первого этажа, спален, мансардных окон и коридоров) становится очень важной частью всего архитектурного замысла.

Дом у моря

Villa Amsterdam Zuid, paul seuntjens architectuur en interieur paul seuntjens architectuur en interieur Дома в стиле модерн
paul seuntjens architectuur en interieur

paul seuntjens architectuur en interieur
paul seuntjens architectuur en interieur
paul seuntjens architectuur en interieur

Голландский дом – это спокойствие прибрежного образа жизни и при этом ощутимая природная мощь. В таком стиле отлично бы смотрелся дом у моря, у реки или озера, в лесу, в дождливом климате.

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