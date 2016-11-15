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17 маленьких идей для вашего сада

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Ahşap Oyun Evi Tarçın, Sakura Ahşap Sakura Ahşap Сад в стиле модерн
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В этой новой Книге Идей мы собрали для вас идеи дизайна небольшого сада на скромный бюджет. Все идеи позволяют разнообразить вашу жизнь в саду и при этом красиво оформить то, что вы уже имеете. Давайте посмотрим, о чем идет речь!

​Комби-дорожка

Greenline Peyzaj, GREENLİNE PEYZAJ GREENLİNE PEYZAJ Сад в стиле модерн
GREENLİNE PEYZAJ

GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ

Красивая комбинированная дорожка из плиток и газона отлично впишется в боковую часть участка – там, где обычно руки не доходят обустроить что-то красивое! На этой же фотографии мы найдем красивый фонтанчик для питья, стриженую изгородь по периметру сада и красивую отделку забора камнем (слева).

​Дизайнерские ворота

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje Сад в стиле модерн
Teknik Metal Ferforje

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

Эти шикарные ворота можно заказать у любого мастера, придя к нему с фотографией на планшете или ноутбуке. Он даже может добавить в нее птиц, декоративные элементы, или сделать ветви с розами. Идею можно реализовать как в металле, так и в дереве.

​Весенняя клумба

İrem Elektrik, İREM ELEKTRİK DIŞ TİC LTD ŞTİ İREM ELEKTRİK DIŞ TİC LTD ŞTİ Сад Освещение
İREM ELEKTRİK DIŞ TİC LTD ŞTİ

İREM ELEKTRİK DIŞ TİC LTD ŞTİ
İREM ELEKTRİK DIŞ TİC LTD ŞTİ
İREM ELEKTRİK DIŞ TİC LTD ŞTİ

Стильная весенняя клумба с тюльпанами часто не используется остальную часть года. Для этого рядом нужно посадить растения (вперемежку), которые не разрастаются (или разрастаются очень медленно) и красивы летом и осенью.

​Средиземноморское патио

Yu-Ga Otel-Alaçatı İZMİR, Tuncer Sezgin İç Mimarlık Tuncer Sezgin İç Mimarlık Сад Бассейны и водоемы
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Такое патио под силу создать любому мужчине! Посмотрите – здесь нужны лишь блоки, которые нужно правильно сложить и затем оформить декоративным камнем, плита для самого патио (небольшая, шириной 60-70 см и любой толщины (чем меньше, тем удобнее). Остальное следует доверить жене – матрас, подушки. Нужно лишь добавить деревяшки, прикрепленные к стене.

​Рай для детей

Ahşap Oyun Evi Tarçın, Sakura Ahşap Sakura Ahşap Сад в стиле модерн
Sakura Ahşap

Sakura Ahşap
Sakura Ahşap
Sakura Ahşap

Этот шикарный комплект можно как купить, так и построить самому. Для домика и качелей нужен столбчатый фундамент и каркас из бруса. Затем домик строится почти по принципу беседки, но имеет полноценные стены. Лучше всего, если домик будет иметь два выхода, чтобы дети могли бегать кругами, им так будет намного интереснее.

​Сад камней

黒川の家, 株式会社アトリエカレラ 株式会社アトリエカレラ Сад в классическом стиле
株式会社アトリエカレラ

株式会社アトリエカレラ
株式会社アトリエカレラ
株式会社アトリエカレラ

Красивый сад камней может реализовать любой! Вам понадобится россыпь мелкого щебня или красивой гальки, несколько крупных камней и несколько плоских для дорожки. Затем идет черед посадок – почвопокровных, мхов, тенелюбивых растений. Добавьте одну скульптуру в азиатском стиле – каменный фонарик или просто музыку ветра (от 150 рублей).

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​Угловая терраса

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Террадек

Терраса с кухней

Террадек
Террадек
Террадек

Эта шикарная угловая терраса способна сделать из любой дачи или коттеджа настоящее загородное поместье! Поставьте сюда гриль и столовую группу и вы удивитесь результату!

​Терраса с лавочкой

神木本町の家, 向山建築設計事務所 向山建築設計事務所 Сад в стиле модерн Дерево
向山建築設計事務所

向山建築設計事務所
向山建築設計事務所
向山建築設計事務所

Красивая терраса с лавочкой способна заставить кого угодно подышать свежим воздухом! Расположите ее вровень с дверью из дома, а лучше – со стеклянной дверью или дверью-слайдером (от 20 тыс. рублей) и вы сможете наслаждаться ею еще чаще!

​Терраса вдоль окон

瀬戸田の離れ／古民家再生工事, 株式会社濱田昌範建築設計事務所 株式会社濱田昌範建築設計事務所 Сад в азиатском стиле
株式会社濱田昌範建築設計事務所

株式会社濱田昌範建築設計事務所
株式会社濱田昌範建築設計事務所
株式会社濱田昌範建築設計事務所

Стильная терраса вдоль дверей-слайдеров из двух комнат (гостиной и столовой или гостиной и спальни) сделает ваш дом по-настоящему атмосферным местом для жизни! Свобода передвижений как по обычному коридору, так и по террасе, очень сильно влияет на ощущение простора в доме!

​Мини-терраса с двориком

猫のいる庭, ヒグラシ園藝店 ヒグラシ園藝店 Сад в эклектичном стиле
ヒグラシ園藝店

ヒグラシ園藝店
ヒグラシ園藝店
ヒグラシ園藝店

Эта стильная терраса из плитки со ступенями и комбинированного дворика из бетона и плиточек может сослужить вам прекрасную службу! И коты будут рады!

​Террасы вдоль окон со ступенями

借景を望むせがいの家, TEKTON | テクトン建築設計事務所 TEKTON | テクトン建築設計事務所 Сад в стиле модерн
TEKTON | テクトン建築設計事務所

TEKTON | テクトン建築設計事務所
TEKTON | テクトン建築設計事務所
TEKTON | テクトン建築設計事務所

Такая терраса просто незаменима для семей с детьми! Шикарный вариант для жизни в пригороде!

​Сад камней с плитами

和みの庭, 空間工房 欅 空間工房 欅 Сад в классическом стиле
空間工房　欅

空間工房　欅
空間工房　欅
空間工房　欅

Такой садик делается так же, как и предыдущей, только для дорожки вы используете плитку из магазина.

​Беседка

老人ホーム ホスピスの庭, 秦造園 秦造園 Сад в эклектичном стиле
秦造園

秦造園
秦造園
秦造園

Стильная беседка с бетонным (а не деревянным) полом и в черных тонах – шикарный способ сделать ваш сад особенным!

​Мини-терраса

子育てをコンセプトにした住まい「育みの家」, JUST JUST Сад в эклектичном стиле Эффект древесины
JUST

JUST
JUST
JUST

Такая мини-терраса может расширить ваш дом на 15 метров, добавляя простора на все 30!

​Деревянные дорожки

Ssangdalri House, hyunjoonyoo architects hyunjoonyoo architects Сад в стиле модерн
hyunjoonyoo architects

hyunjoonyoo architects
hyunjoonyoo architects
hyunjoonyoo architects

Простые деревянные дорожки, переходящие в террасы, вам обязательно понравятся!

Лавочка вокруг дерева

푸른 숲 속, 나만의 미술관 (양평 문호리), 윤성하우징 윤성하우징 Сад в классическом стиле
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

Эта шикарная лавочка вокруг дерева станет самой любимой у ваших детей!

​Мини-бассейн

homify Сад в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Такой мини-бассейн для малышей создать очень просто! Вам нужен лишь покупной бассейн и ограждение!

​Качели

Moradia Privada, OpenGreen OpenGreen Сад в рустикальном стиле
OpenGreen

OpenGreen
OpenGreen
OpenGreen

Простые качели на простом каркасе – то, что обновит ваш сад наиболее легким способом!

​Будка

homify Сад в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Стильная будка для питомца поможет вам чувствовать гордость за свой мастерский труд!

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