17 маленьких идей для вашего сада

В этой новой Книге Идей мы собрали для вас идеи дизайна небольшого сада на скромный бюджет. Все идеи позволяют разнообразить вашу жизнь в саду и при этом красиво оформить то, что вы уже имеете. Давайте посмотрим, о чем идет речь!
Красивая комбинированная дорожка из плиток и газона отлично впишется в боковую часть участка – там, где обычно руки не доходят обустроить что-то красивое! На этой же фотографии мы найдем красивый фонтанчик для питья, стриженую изгородь по периметру сада и красивую отделку забора камнем (слева).
Эти шикарные ворота можно заказать у любого мастера, придя к нему с фотографией на планшете или ноутбуке. Он даже может добавить в нее птиц, декоративные элементы, или сделать ветви с розами. Идею можно реализовать как в металле, так и в дереве.
Стильная весенняя клумба с тюльпанами часто не используется остальную часть года. Для этого рядом нужно посадить растения (вперемежку), которые не разрастаются (или разрастаются очень медленно) и красивы летом и осенью.
Такое патио под силу создать любому мужчине! Посмотрите – здесь нужны лишь блоки, которые нужно правильно сложить и затем оформить декоративным камнем, плита для самого патио (небольшая, шириной 60-70 см и любой толщины (чем меньше, тем удобнее). Остальное следует доверить жене – матрас, подушки. Нужно лишь добавить деревяшки, прикрепленные к стене.
Этот шикарный комплект можно как купить, так и построить самому. Для домика и качелей нужен столбчатый фундамент и каркас из бруса. Затем домик строится почти по принципу беседки, но имеет полноценные стены. Лучше всего, если домик будет иметь два выхода, чтобы дети могли бегать кругами, им так будет намного интереснее.
Красивый сад камней может реализовать любой! Вам понадобится россыпь мелкого щебня или красивой гальки, несколько крупных камней и несколько плоских для дорожки. Затем идет черед посадок – почвопокровных, мхов, тенелюбивых растений. Добавьте одну скульптуру в азиатском стиле – каменный фонарик или просто музыку ветра (от 150 рублей).
Эта шикарная угловая терраса способна сделать из любой дачи или коттеджа настоящее загородное поместье! Поставьте сюда гриль и столовую группу и вы удивитесь результату!
Красивая терраса с лавочкой способна заставить кого угодно подышать свежим воздухом! Расположите ее вровень с дверью из дома, а лучше – со стеклянной дверью или дверью-слайдером (от 20 тыс. рублей) и вы сможете наслаждаться ею еще чаще!
Стильная терраса вдоль дверей-слайдеров из двух комнат (гостиной и столовой или гостиной и спальни) сделает ваш дом по-настоящему атмосферным местом для жизни! Свобода передвижений как по обычному коридору, так и по террасе, очень сильно влияет на ощущение простора в доме!
Эта стильная терраса из плитки со ступенями и комбинированного дворика из бетона и плиточек может сослужить вам прекрасную службу! И коты будут рады!
Такая терраса просто незаменима для семей с детьми! Шикарный вариант для жизни в пригороде!
Такой садик делается так же, как и предыдущей, только для дорожки вы используете плитку из магазина.
Стильная беседка с бетонным (а не деревянным) полом и в черных тонах – шикарный способ сделать ваш сад особенным!
Такая мини-терраса может расширить ваш дом на 15 метров, добавляя простора на все 30!
Простые деревянные дорожки, переходящие в террасы, вам обязательно понравятся!
Эта шикарная лавочка вокруг дерева станет самой любимой у ваших детей!
Такой мини-бассейн для малышей создать очень просто! Вам нужен лишь покупной бассейн и ограждение!
Простые качели на простом каркасе – то, что обновит ваш сад наиболее легким способом!
Стильная будка для питомца поможет вам чувствовать гордость за свой мастерский труд!
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