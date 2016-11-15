17 маленьких идей для вашего сада

Этот шикарный комплект можно как купить, так и построить самому. Для домика и качелей нужен столбчатый фундамент и каркас из бруса. Затем домик строится почти по принципу беседки, но имеет полноценные стены. Лучше всего, если домик будет иметь два выхода, чтобы дети могли бегать кругами, им так будет намного интереснее.