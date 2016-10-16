До и После: 6 свежих редизайнов кухонь

Идеи дизайна кухни, представленные в этой статье, понравятся абсолютно всем. Ведь мы учли планировки по 5, 10, 11, 12, 16 и даже 20-22 кв. метра и показали большинство вариантов в современном стиле.
Гламурные, строгие, современные, нейтральные – все кухни здесь просто как на подбор! Кроме того, у нас есть и фотографии «До ремонта», любезно предоставленные архитекторами и дизайнерами homify, авторами каждого конкретного проекта.
Эти кухни – настоящее воплощение мечты! Находятся они в разных местах – в загородном доме, в маленькой студии и даже в городском пентхаусе, созданном на основе исторического здания в центре. Давайте посмотрим, какая лучше всего подойдет вам!
В старой квартире мало кто согласится жить, если есть другой выбор. Но новые владельцы не испугались возможного капитального ремонта и решились на покупку с целью редизайна.
Квартира находится в центре города, на шикарной оживленной улице и располагается в доме постройки начала прошлого века. Теперь здесь – шикарный пентхаус в историческом здании, который еще долго будет в цене!
До ремонта этот загородный дом и так был прекрасным местом для жизни, но ему не хватало ощущения новизны, современности, модных контрастов. Это и воплотили для новых владельцев архитектор с дизайнером.
Шикарная новая кухня теперь выглядит, будто стоит на голливудской вилле, полированный керамогранит сверкает, будто гладь воды. Использованные в этом проекте стулья в стиле параметрика, этническое зеркало и ковер с плюшевым ворсом – трендовые детали, которые невозможно не заметить!
Реализовав перепланировку в этом доме, дизайнеры старались добиться антуража современного лофта, а не домика в провинции 60-х годов, и у них это явно получилось!
Неоклассика в традиционном варианте – прекрасная возможность сделать кухню красивой, но далеко не все любят данный стиль в стандартной вариации. Владелица этой квартиры, например, всегда мечтала о белой кухне в глянце и получила ее!
Для того, чтобы 11-метровая кухня была по-просторнее, часть стены у коридора снесли, добавив к ней стеклянные раздвижные двери, позволяющие свету из окон проникать и в коридор.
Квартиры на цоколе имеют огромный спрос у молодых семей, эмигрантов, студентов, молодых людей без семей. Они стоят в 2 раза дешевле, чем аналогичные с шикарным видом, правда, очень часто нуждаются в существенной реконструкции. Например, подобную студию в Афинах можно купить за 7-9 тысяч евро, но вложить в нее нужно будет еще как минимум 2 тысячи на коммуникации, 2 – на отделку и 1 – на мебель.
После этого она может превратиться в невероятно прекрасное место для жизни!
Маленькие кухни – это всегда война мелких зон, которые никак не хотят работать дружно! Давайте посмотрим, как справляется с такой квадратурой стиль минимализм!
Вполне приличный результат в стиле минимализм получился на этих 5 квадратных метрах. А плитку на стенах просто покрасили специальной краской!
Эта пустая комната явно ждала перемен!
И дождалась!
В этом загородном доме «До» были только блоки и неубранный строительный мусор. Дизайнер же сделала так, что от этого хаоса не осталось и следа. Кухня в новом доме получилась стильная, современная, выполненная в стиле модерн в черно-белой цветовой гамме.
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