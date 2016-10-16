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До и После: 6 свежих редизайнов кухонь

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
APART. AP , Guillaume Jean Architect & Designer Guillaume Jean Architect & Designer
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Идеи дизайна кухни, представленные в этой статье, понравятся абсолютно всем. Ведь мы учли планировки по 5, 10, 11, 12, 16 и даже 20-22 кв. метра и показали большинство вариантов в современном стиле.

Гламурные, строгие, современные, нейтральные – все кухни здесь просто как на подбор! Кроме того, у нас есть и фотографии «До ремонта», любезно предоставленные архитекторами и дизайнерами homify, авторами каждого конкретного проекта.

Эти кухни – настоящее воплощение мечты! Находятся они в разных местах – в загородном доме, в маленькой студии и даже в городском пентхаусе, созданном на основе исторического здания в центре. Давайте посмотрим, какая лучше всего подойдет вам!

​До: очень старая квартира

APART. AP , Guillaume Jean Architect & Designer Guillaume Jean Architect & Designer
Guillaume Jean Architect &amp; Designer

Guillaume Jean Architect & Designer
Guillaume Jean Architect &amp; Designer
Guillaume Jean Architect & Designer

В старой квартире мало кто согласится жить, если есть другой выбор. Но новые владельцы не испугались возможного капитального ремонта и решились на покупку с целью редизайна.

​После: WOW-эффект

APART. AP , Guillaume Jean Architect & Designer Guillaume Jean Architect & Designer
Guillaume Jean Architect &amp; Designer

Guillaume Jean Architect & Designer
Guillaume Jean Architect &amp; Designer
Guillaume Jean Architect & Designer

Квартира находится в центре города, на шикарной оживленной улице и располагается в доме постройки начала прошлого века. Теперь здесь – шикарный пентхаус в историческом здании, который еще долго будет в цене!

​До: загородный дом с ретро-настроением

Before Entry Moda Interiors
Moda Interiors

Before Entry

Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

До ремонта этот загородный дом и так был прекрасным местом для жизни, но ему не хватало ощущения новизны, современности, модных контрастов. Это и воплотили для новых владельцев архитектор с дизайнером.

​После: параметрика и стиль 21-ого века

Entry to Kitchen/Dining/Living Moda Interiors
Moda Interiors

Entry to Kitchen/Dining/Living

Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

Шикарная новая кухня теперь выглядит, будто стоит на голливудской вилле, полированный керамогранит сверкает, будто гладь воды. Использованные в этом проекте стулья в стиле параметрика, этническое зеркало и ковер с плюшевым ворсом – трендовые детали, которые невозможно не заметить!

​До и После: перепланировка

Alphen Awakened, Jenny Mills Architects Jenny Mills Architects Гостиная в стиле модерн Янтарный / Золотой
Jenny Mills Architects

Jenny Mills Architects
Jenny Mills Architects
Jenny Mills Architects

Реализовав перепланировку в этом доме, дизайнеры старались добиться антуража современного лофта, а не домика в провинции 60-х годов, и у них это явно получилось!

​До: неоклассика старого образца

RISTRUTTURAZIONE: alla ricerca di una diversa abitabilità e di un gusto rinnovato, STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

Неоклассика в традиционном варианте – прекрасная возможность сделать кухню красивой, но далеко не все любят данный стиль в стандартной вариации. Владелица этой квартиры, например, всегда мечтала о белой кухне в глянце и получила ее!

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​После: минимализм

RISTRUTTURAZIONE: alla ricerca di una diversa abitabilità e di un gusto rinnovato, STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL Кухня в стиле модерн Дерево Белый
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

Для того, чтобы 11-метровая кухня была по-просторнее, часть стены у коридора снесли, добавив к ней стеклянные раздвижные двери, позволяющие свету из окон проникать и в коридор.

​До: квартира на цоколе

Prima dopo, Ing. Vitale Grisostomi Travaglini Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

Квартиры на цоколе имеют огромный спрос у молодых семей, эмигрантов, студентов, молодых людей без семей. Они стоят в 2 раза дешевле, чем аналогичные с шикарным видом, правда, очень часто нуждаются в существенной реконструкции. Например, подобную студию в Афинах можно купить за 7-9 тысяч евро, но вложить в нее нужно будет еще как минимум 2 тысячи на коммуникации, 2 – на отделку и 1 – на мебель.

​После: бутик-апартаменты

Prima dopo, Ing. Vitale Grisostomi Travaglini Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

После этого она может превратиться в невероятно прекрасное место для жизни!

​До: кухня 5 метров

Realizzazioni, homeSbattistella homeSbattistella Кухня в стиле модерн
homeSbattistella

Realizzazioni

homeSbattistella
homeSbattistella
homeSbattistella

Маленькие кухни – это всегда война мелких зон, которые никак не хотят работать дружно! Давайте посмотрим, как справляется с такой квадратурой стиль минимализм!

​После: супер-кухня 5 метров

Realizzazioni, homeSbattistella homeSbattistella Кухня в стиле модерн
homeSbattistella

Realizzazioni

homeSbattistella
homeSbattistella
homeSbattistella

Вполне приличный результат в стиле минимализм получился на этих 5 квадратных метрах. А плитку на стенах просто покрасили специальной краской!

​До: пустая комната

Come valorizzare un appartamento vuoto, Tanja Lorenzon Tanja Lorenzon
Tanja Lorenzon

Tanja Lorenzon
Tanja Lorenzon
Tanja Lorenzon

Эта пустая комната явно ждала перемен!

​После: стильная кухня

Come valorizzare un appartamento vuoto, Tanja Lorenzon Tanja Lorenzon
Tanja Lorenzon

Tanja Lorenzon
Tanja Lorenzon
Tanja Lorenzon

И дождалась!

​После: кухня в новом доме

Casa nuova, vita nuova!, Tanja Lorenzon Tanja Lorenzon КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
Tanja Lorenzon

Tanja Lorenzon
Tanja Lorenzon
Tanja Lorenzon

В этом загородном доме «До» были только блоки и неубранный строительный мусор. Дизайнер же сделала так, что от этого хаоса не осталось и следа. Кухня в новом доме получилась стильная, современная, выполненная в стиле модерн в черно-белой цветовой гамме.

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