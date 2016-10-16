До и После: 6 свежих редизайнов кухонь

Идеи дизайна кухни, представленные в этой статье, понравятся абсолютно всем. Ведь мы учли планировки по 5, 10, 11, 12, 16 и даже 20-22 кв. метра и показали большинство вариантов в современном стиле.

Гламурные, строгие, современные, нейтральные – все кухни здесь просто как на подбор! Кроме того, у нас есть и фотографии «До ремонта», любезно предоставленные архитекторами и дизайнерами homify, авторами каждого конкретного проекта.

Эти кухни – настоящее воплощение мечты! Находятся они в разных местах – в загородном доме, в маленькой студии и даже в городском пентхаусе, созданном на основе исторического здания в центре. Давайте посмотрим, какая лучше всего подойдет вам!