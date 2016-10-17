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До и После: 8 редизайнов гостиной

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
RISTRUTTURAZIONE: alla ricerca di una diversa abitabilità e di un gusto rinnovato, STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL Гостиная в стиле модерн Дерево Коричневый
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Эти красивые и современные гостиные дадут фору многим в новостройках! Давайте посмотрим, как дома и квартиры обновляются с помощью талантливых архитекторов и дизайнеров homify!

До: в малогабаритке

RISTRUTTURAZIONE: alla ricerca di una diversa abitabilità e di un gusto rinnovato, STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

Подумали ли вы, увидев данную квартиру в объявлениях на продажу, что у нее будет блистательное будущее? Скорее всего, нет!

После: в бутик-апартаментах

RISTRUTTURAZIONE: alla ricerca di una diversa abitabilità e di un gusto rinnovato, STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL Гостиная в стиле модерн Дерево Коричневый
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

Ведь дом не может помолодеть, а квартира – стать больше. Но стиль, как в бутик-апартаментах, реализовать здесь очень просто!

​До: капелька неоклассики

Before Entry to Living/Dining/Kitchen Moda Interiors
Moda Interiors

Before Entry to Living/Dining/Kitchen

Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

Неоклассика и ретро сливаются в этом проекте, который был реализован в 90-х годах прошлого века.

​После: шоу из эклектики

Kitchen Moda Interiors
Moda Interiors

Kitchen

Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

Сейчас, 20 лет спустя, шоу из смеси минимализма, параметрики и модерна красиво сменяет былые тренды.

​До и После: в большом доме

Alphen Awakened, Jenny Mills Architects Jenny Mills Architects Гостиная в стиле модерн Коричневый
Jenny Mills Architects

Jenny Mills Architects
Jenny Mills Architects
Jenny Mills Architects

Эта реконструкция большого дома в стиле лофт наверняка вам понравится!

​До: в новом доме

INTERIOR DESIGN: Lifestyle contemporaneo, STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

А вот эта квартира под самоотделку в новом доме имеет шикарный вид на озеро и деревья и даже собственную террасу!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​После: шик и стиль

INTERIOR DESIGN: Lifestyle contemporaneo, STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL Гостиная в стиле модерн Дерево Серый
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

После здесь разместились очень атмосферные гостиная и столовая!

​До: ремонт конца 60-х

Realizzazioni, homeSbattistella homeSbattistella Гостиная в стиле модерн
homeSbattistella

Realizzazioni

homeSbattistella
homeSbattistella
homeSbattistella

Кто бы мог подумать, что обычным стейджингом (даже не настоящим ремонтом!) можно преобразить квартиру с ремонтом из 60-х!

​После: стейджинг может все

Realizzazioni, homeSbattistella homeSbattistella Гостиная в стиле модерн
homeSbattistella

Realizzazioni

homeSbattistella
homeSbattistella
homeSbattistella

Простая покраска стен и новая мебель сделали так, что эта старая гостиная выглядит… ну, почти как новая! Стейджинг – это предпродажная подготовка квартиры, позволяющая за сумму в 500-2000 евро продать квартиру в 10 раз быстрее! Речь зачастую не идет о накрутке стоимости, а просто о скорости продажи. Мебель после продажи не отдается новому владельцу. Она ставится в разных комнатах просто «как пример», а потом используется для следующих проектов по стейджингу.

​До: а как насчет 50-х?

Realizzazioni, homeSbattistella homeSbattistella Гостиная в стиле модерн
homeSbattistella

Realizzazioni

homeSbattistella
homeSbattistella
homeSbattistella

Эта квартира расположена в доме постройки 50-х годов, правда, в начале 2000-х у нее заменили отопление и поставили пластиковые окна. Тем не менее, наверняка найдется немало желающих купить ее после ремонта, а вот «До»… вряд ли!

​После: шик!

Realizzazioni, homeSbattistella homeSbattistella Гостиная в стиле модерн
homeSbattistella

Realizzazioni

homeSbattistella
homeSbattistella
homeSbattistella

После перепланировки и редизайна квартира стала просто потрясающе красивой! Удивительно, как даже маленькая квартира в гетто может преобразиться за небольшую сумму, если работает с ней настоящий профессионал!

​До: просто старая квартира

homify ГостинаяАксессуары и декорации
homify

homify
homify
homify

Эта маленькая, неудобная, старая квартира не пользовалась на рынке особым спросом.

​После: бутик-апартаменты

homify ГостинаяАксессуары и декорации Красный
homify

homify
homify
homify

Но сделав из нее бутик-апартаменты, ее можно сдавать туристам!

Сейчас тысячи квартир на курортах Испании продаются на символическую цену от 14 до 35 тысяч евро за 40-75 кв. метров! Все они покупаются в основном для обычных семей с достатком ниже среднего прямо у банков, ведь их забрали у предыдущих владельцев из-за неоплаты кредита. Некоторые из них ремонтируются под сдачу в аренду туристам. После ремонта, который будет стоить около 15 тысяч евро, такую квартиру можно попробовать сдавать за 300-600 евро в месяц или 15-30 евро в сутки.

​До: зал в старом поместье

ArcKid, ArcKid ArcKid Гостиная в стиле модерн
ArcKid

ArcKid

ArcKid
ArcKid
ArcKid

Казалось бы, метры есть – что еще нужно? Но не в старом интерьере, в котором никак не получится отдыхать!

Старые материалы отделки – пол, карнизы, окна, даже внутренние перегородки из дерева – все нужно демонтировать, чтобы вдохнуть в квартиру новую жизнь. Очень важно понимать, что в них сохраняются не только «эмоции прежних жильцов», но и реальные токсины, которые нужно убирать подальше от детей! Например, сигаретный дым.

​После: атмосферная вилла

ArcKid, ArcKid ArcKid Гостиная в стиле модерн
ArcKid

ArcKid

ArcKid
ArcKid
ArcKid

После реконструкции и редизайна эта гостиная стала потрясающим образцом современного средиземноморского стиля!

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