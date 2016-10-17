До и После: 8 редизайнов гостиной

Эти красивые и современные гостиные дадут фору многим в новостройках! Давайте посмотрим, как дома и квартиры обновляются с помощью талантливых архитекторов и дизайнеров homify!
Подумали ли вы, увидев данную квартиру в объявлениях на продажу, что у нее будет блистательное будущее? Скорее всего, нет!
Ведь дом не может помолодеть, а квартира – стать больше. Но стиль, как в бутик-апартаментах, реализовать здесь очень просто!
Неоклассика и ретро сливаются в этом проекте, который был реализован в 90-х годах прошлого века.
Сейчас, 20 лет спустя, шоу из смеси минимализма, параметрики и модерна красиво сменяет былые тренды.
Эта реконструкция большого дома в стиле лофт наверняка вам понравится!
А вот эта квартира под самоотделку в новом доме имеет шикарный вид на озеро и деревья и даже собственную террасу!
После здесь разместились очень атмосферные гостиная и столовая!
Кто бы мог подумать, что обычным стейджингом (даже не настоящим ремонтом!) можно преобразить квартиру с ремонтом из 60-х!
Простая покраска стен и новая мебель сделали так, что эта старая гостиная выглядит… ну, почти как новая! Стейджинг – это предпродажная подготовка квартиры, позволяющая за сумму в 500-2000 евро продать квартиру в 10 раз быстрее! Речь зачастую не идет о накрутке стоимости, а просто о скорости продажи. Мебель после продажи не отдается новому владельцу. Она ставится в разных комнатах просто «как пример», а потом используется для следующих проектов по стейджингу.
Эта квартира расположена в доме постройки 50-х годов, правда, в начале 2000-х у нее заменили отопление и поставили пластиковые окна. Тем не менее, наверняка найдется немало желающих купить ее после ремонта, а вот «До»… вряд ли!
После перепланировки и редизайна квартира стала просто потрясающе красивой! Удивительно, как даже маленькая квартира в гетто может преобразиться за небольшую сумму, если работает с ней настоящий профессионал!
Эта маленькая, неудобная, старая квартира не пользовалась на рынке особым спросом.
Но сделав из нее бутик-апартаменты, ее можно сдавать туристам!
Сейчас тысячи квартир на курортах Испании продаются на символическую цену от 14 до 35 тысяч евро за 40-75 кв. метров! Все они покупаются в основном для обычных семей с достатком ниже среднего прямо у банков, ведь их забрали у предыдущих владельцев из-за неоплаты кредита. Некоторые из них ремонтируются под сдачу в аренду туристам. После ремонта, который будет стоить около 15 тысяч евро, такую квартиру можно попробовать сдавать за 300-600 евро в месяц или 15-30 евро в сутки.
Казалось бы, метры есть – что еще нужно? Но не в старом интерьере, в котором никак не получится отдыхать!
Старые материалы отделки – пол, карнизы, окна, даже внутренние перегородки из дерева – все нужно демонтировать, чтобы вдохнуть в квартиру новую жизнь. Очень важно понимать, что в них сохраняются не только «эмоции прежних жильцов», но и реальные токсины, которые нужно убирать подальше от детей! Например, сигаретный дым.
После реконструкции и редизайна эта гостиная стала потрясающим образцом современного средиземноморского стиля!
Далее на homify:
— Всео натяжных потолках на homify;
— До и После: Дизайн двушки 52 кв. метра;