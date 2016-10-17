До и После: 8 редизайнов гостиной

Но сделав из нее бутик-апартаменты, ее можно сдавать туристам!

Сейчас тысячи квартир на курортах Испании продаются на символическую цену от 14 до 35 тысяч евро за 40-75 кв. метров! Все они покупаются в основном для обычных семей с достатком ниже среднего прямо у банков, ведь их забрали у предыдущих владельцев из-за неоплаты кредита. Некоторые из них ремонтируются под сдачу в аренду туристам. После ремонта, который будет стоить около 15 тысяч евро, такую квартиру можно попробовать сдавать за 300-600 евро в месяц или 15-30 евро в сутки.