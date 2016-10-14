​До и После: 14 проектов редизайна домов

Эти дома покажут вам, что в эффектных реконструкциях нет ничего невозможного!

Маленькие города во Франции, как и многие другие по всему миру, переживают не самые лучше времена. Вся высокооплачиваемая работа сосредоточена в крупных городах, а они остаются никому не нужными. Повезет, если маленький городок находится сразу за крайними округами Парижа или в автобусной доступности от Ниццы или его купит какой-нибудь местный адвокат, имеющий средства на реконструкцию.