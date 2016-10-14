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​До и После: 14 проектов редизайна домов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Realizzazioni, homeSbattistella homeSbattistella Балкон и терраса в стиле модерн
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Эти дома покажут вам, что в эффектных реконструкциях нет ничего невозможного!

Маленькие города во Франции, как и многие другие по всему миру, переживают не самые лучше времена. Вся высокооплачиваемая работа сосредоточена в крупных городах, а они остаются никому не нужными. Повезет, если маленький городок находится сразу за крайними округами Парижа или в автобусной доступности от Ниццы или его купит какой-нибудь местный адвокат, имеющий средства на реконструкцию.

​До: упадок империи

homify
homify

homify
homify
homify

Так случилось и с этим домиком-счастливчиком, который напоминает французский стиль в архитектуре лишь форматом кровли и планировкой.

​После: летний домик

homify
homify

homify
homify
homify

Из этого дома сделали прекрасную дачу – летний домик в стиле коастал с пристройкой, оформили сайдингом, обновили отделку и провели отопление. Красота!

​До и После: реконструкция коттеджа

Antes y después frente Radrizzani Rioja Arquitectos Дома в эклектичном стиле Бетон Бежевый gabled roof,bars,roof tiles
Radrizzani Rioja Arquitectos

Antes y después frente

Radrizzani Rioja Arquitectos
Radrizzani Rioja Arquitectos
Radrizzani Rioja Arquitectos

Многие коттеджи и старые виллы в Европе нуждаются в капитальном ремонте. В этом доме внешние изменения составляют лишь 3% от того, что случилось внутри. Мансарда стала жилой, комнаты – шикарными, планировка – более свободной.

​До: опустевший замок

Prima dopo, Ing. Vitale Grisostomi Travaglini Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

Многие поместья в Италии, например, в Тоскане, могут напоминать другим замки. Часть из них построена из камней, другие – уже из кирпичей, и все они выглядят довольно внушительно. Правда, их содержание обходилось прежним владельцам весьма недешево. Потому после того, как винодельня при поместье или ферма с полями закрывалась из-за крупных сетей-конкурентов, хозяину ничего не оставалось, как продать свой шикарный дом. Большинство из таких домов, выставленных на продажу, получены по наследству.

​После: вилла для туристов

Prima dopo, Ing. Vitale Grisostomi Travaglini Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

Удивительно, но каждый год в Италии и Испании реконструируются тысячи домов для сдачи внаем туристам. Некоторые из них такие же большие, как это потрясающее поместье.

​До: отголоски прошлого

Maison privée B69, Mont-Saint-Aignan 2015, STUDIO ELC DESIGN STUDIO ELC DESIGN
STUDIO ELC DESIGN

STUDIO ELC DESIGN
STUDIO ELC DESIGN
STUDIO ELC DESIGN

Этот дом был внушительным приобретением для его первого владельца, но по современным стандартам он заметно устарел.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​После: капитальный ремонт

Maison privée B69, Mont-Saint-Aignan 2015, STUDIO ELC DESIGN STUDIO ELC DESIGN
STUDIO ELC DESIGN

STUDIO ELC DESIGN
STUDIO ELC DESIGN
STUDIO ELC DESIGN

Так как фасад не был изменен, кажется, что этот ремонт был проще других, но это вовсе не так. Этот дом имеет площадь в 135 кв. метров, но находится в привлекательной близости от города. Сейчас, после шикарного ремонта, он продается уже за 450 тысяч евро, хотя мог быть куплен (как и похожие лоты, имеющиеся сейчас в продаже) за 50-150 тысяч евро. Ремонт стоил около 200-300 тысяч евро, он во Франции очень дорогой. Интерьеры после ремонта можно посмотреть здесь.

​До: сарай

Aménagement d'espaces et décoration d'intérieur pour une maison d'Hôtes, KREA Koncept KREA Koncept Дома в эклектичном стиле
KREA Koncept

KREA Koncept
KREA Koncept
KREA Koncept

Невероятно было бы думать, что в этом доме кто-то согласится жить и даже купить его за крупную сумму.

​После: дом

Aménagement d'espaces et décoration d'intérieur pour une maison d'Hôtes, KREA Koncept KREA Koncept Дома в эклектичном стиле
KREA Koncept

KREA Koncept
KREA Koncept
KREA Koncept

Но фанаты реконструкции знают, что каждый сарай или домик в деревне может стать сокровищем.

​До: заброшенная вилла

AVANT / APRES.... .2ème ETAGE ..., BELON-DESIGN BELON-DESIGN
BELON-DESIGN

BELON-DESIGN
BELON-DESIGN
BELON-DESIGN

Кажется, уже давно не находилось того, кто бы захотел скрасить ее одиночество.

После: вилла мечты

AVANT / APRES.... .2ème ETAGE ..., BELON-DESIGN BELON-DESIGN
BELON-DESIGN

BELON-DESIGN
BELON-DESIGN
BELON-DESIGN

А вот здесь уже точно хочется жить!

​До и После: реконструкция вокзала

Restauro facciata ex-stazione ferroviaria a Limena, Eleni Decor Eleni Decor Коммерческие помещения Школы и учебные заведения
Eleni Decor

Eleni Decor
Eleni Decor
Eleni Decor

Бывший ж/д вокзал стал виллой для туристического отдыха!

До: пусто…

Realizzazioni, homeSbattistella homeSbattistella Дома в стиле модерн
homeSbattistella

Realizzazioni

homeSbattistella
homeSbattistella
homeSbattistella

В этом проекте редизайну подвергся только дворик.

​После: весело!

Realizzazioni, homeSbattistella homeSbattistella Балкон и терраса в стиле модерн
homeSbattistella

Realizzazioni

homeSbattistella
homeSbattistella
homeSbattistella

Стало очень весело и красиво!

​До: вилла в запустении

Restauro facciata Villa Candiani a Carmignano del Brenta, Eleni Decor Eleni Decor
Eleni Decor

Eleni Decor
Eleni Decor
Eleni Decor

Эта вилла переживала свои лучшие деньки очень давно…

​После: вилла в блеске

Restauro facciata Villa Candiani a Carmignano del Brenta, Eleni Decor Eleni Decor
Eleni Decor

Eleni Decor
Eleni Decor
Eleni Decor

После работы архитекторов виллу стало не узнать!

​До: ретро-стандарт

Before Exterior of Home Moda Interiors
Moda Interiors

Before Exterior of Home

Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

Эта шикарная вилла и сейчас кажется потрясающей, но она все же слегка отстает от модных тенденций.

​После: передовой дизайн

Exterior of Home Moda Interiors
Moda Interiors

Exterior of Home

Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

Дизайнер сделала так, что этот дом стал невероятно красивым и модным местом для жизни.

​До и После: реконструкция трехоконника

Recupero edificio centro Bolzano, Eleni Decor Eleni Decor
Eleni Decor

Eleni Decor
Eleni Decor
Eleni Decor

Из старого дома в новый за полгода!

​До: коттедж

ristrutturazione casa privata - Ivrea, fabio licciardi architetto fabio licciardi architetto Дома в стиле модерн
fabio licciardi architetto

fabio licciardi architetto
fabio licciardi architetto
fabio licciardi architetto

Этот коттедж слегка вышел из моды.

​После: ультра-коттедж

ristrutturazione casa privata - Ivrea, fabio licciardi architetto fabio licciardi architetto Балкон и терраса в стиле модерн
fabio licciardi architetto

fabio licciardi architetto
fabio licciardi architetto
fabio licciardi architetto

А этот, наоборот, уже даже слегка опередили свое время.

​До: из модернизма…

Restauro palazzo in Centro a Milano, Eleni Decor Eleni Decor Дома в классическом стиле
Eleni Decor

Eleni Decor
Eleni Decor
Eleni Decor

Многие здания в стиле модернизм выглядят не очень красиво.

​После:… в неоклассику!

Restauro palazzo in Centro a Milano, Eleni Decor Eleni Decor Дома в классическом стиле
Eleni Decor

Eleni Decor
Eleni Decor
Eleni Decor

А вот неоклассика всегда была в цене!

​До: старый домик

Prima dopo, Ing. Vitale Grisostomi Travaglini Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

Такие домики вдалеке от города можно купить за 30-60 тысяч евро в Италии, Франции или Испании.

​После: вилла

Prima dopo, Ing. Vitale Grisostomi Travaglini Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

А вот продать виллу после ремонта можно уже за 200-400 тысяч евро. На этом зарабатывают от 30 до 100 тысяч на доме. В среднем около 40 тысяч евро.

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