​До и После: 14 проектов редизайна домов

Эти дома покажут вам, что в эффектных реконструкциях нет ничего невозможного!
Маленькие города во Франции, как и многие другие по всему миру, переживают не самые лучше времена. Вся высокооплачиваемая работа сосредоточена в крупных городах, а они остаются никому не нужными. Повезет, если маленький городок находится сразу за крайними округами Парижа или в автобусной доступности от Ниццы или его купит какой-нибудь местный адвокат, имеющий средства на реконструкцию.
Так случилось и с этим домиком-счастливчиком, который напоминает французский стиль в архитектуре лишь форматом кровли и планировкой.
Из этого дома сделали прекрасную дачу – летний домик в стиле коастал с пристройкой, оформили сайдингом, обновили отделку и провели отопление. Красота!
Многие коттеджи и старые виллы в Европе нуждаются в капитальном ремонте. В этом доме внешние изменения составляют лишь 3% от того, что случилось внутри. Мансарда стала жилой, комнаты – шикарными, планировка – более свободной.
Многие поместья в Италии, например, в Тоскане, могут напоминать другим замки. Часть из них построена из камней, другие – уже из кирпичей, и все они выглядят довольно внушительно. Правда, их содержание обходилось прежним владельцам весьма недешево. Потому после того, как винодельня при поместье или ферма с полями закрывалась из-за крупных сетей-конкурентов, хозяину ничего не оставалось, как продать свой шикарный дом. Большинство из таких домов, выставленных на продажу, получены по наследству.
Удивительно, но каждый год в Италии и Испании реконструируются тысячи домов для сдачи внаем туристам. Некоторые из них такие же большие, как это потрясающее поместье.
Этот дом был внушительным приобретением для его первого владельца, но по современным стандартам он заметно устарел.
Так как фасад не был изменен, кажется, что этот ремонт был проще других, но это вовсе не так. Этот дом имеет площадь в 135 кв. метров, но находится в привлекательной близости от города. Сейчас, после шикарного ремонта, он продается уже за 450 тысяч евро, хотя мог быть куплен (как и похожие лоты, имеющиеся сейчас в продаже) за 50-150 тысяч евро. Ремонт стоил около 200-300 тысяч евро, он во Франции очень дорогой. Интерьеры после ремонта можно посмотреть здесь.
Невероятно было бы думать, что в этом доме кто-то согласится жить и даже купить его за крупную сумму.
Но фанаты реконструкции знают, что каждый сарай или домик в деревне может стать сокровищем.
Кажется, уже давно не находилось того, кто бы захотел скрасить ее одиночество.
А вот здесь уже точно хочется жить!
Бывший ж/д вокзал стал виллой для туристического отдыха!
В этом проекте редизайну подвергся только дворик.
Стало очень весело и красиво!
Эта вилла переживала свои лучшие деньки очень давно…
После работы архитекторов виллу стало не узнать!
Эта шикарная вилла и сейчас кажется потрясающей, но она все же слегка отстает от модных тенденций.
Дизайнер сделала так, что этот дом стал невероятно красивым и модным местом для жизни.
Из старого дома в новый за полгода!
Этот коттедж слегка вышел из моды.
А этот, наоборот, уже даже слегка опередили свое время.
Многие здания в стиле модернизм выглядят не очень красиво.
А вот неоклассика всегда была в цене!
Такие домики вдалеке от города можно купить за 30-60 тысяч евро в Италии, Франции или Испании.
А вот продать виллу после ремонта можно уже за 200-400 тысяч евро. На этом зарабатывают от 30 до 100 тысяч на доме. В среднем около 40 тысяч евро.
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