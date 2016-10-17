Плоская кровля: идеи для дизайна

Эти интересные идеи позволят вам увидеть, что плоские крыши – достаточно привлекательный вариант и для проекта вашего дома. Все ее минусы, как правило, кажутся нам таковыми лишь из-за незнания ее потенциальных возможностей.

В холодном климате, снежной зимой плоская крыша прекрасно справляется с осадками, просто задерживая их. Как только погода начинает улучшаться, по специальными водостокам вся вода сливается вниз, в канализацию.

Плоская крыша требует профессионального монтажа, ведь мало у кого есть опыт в подобных вещах. А тем, кто думает, что плоская крыша непрактична для некоторых регионов нашей страны (Сибирь, Дальний Восток), стоит просто вспомнить, что абсолютно все панельные дома и многие монолитные имеют как раз плоские крыши.