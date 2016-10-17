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Плоская кровля: идеи для дизайна

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Террасы на крыше
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Эти интересные идеи позволят вам увидеть, что плоские крыши – достаточно привлекательный вариант и для проекта вашего дома. Все ее минусы, как правило, кажутся нам таковыми лишь из-за незнания ее потенциальных возможностей.

В холодном климате, снежной зимой плоская крыша прекрасно справляется с осадками, просто задерживая их. Как только погода начинает улучшаться, по специальными водостокам вся вода сливается вниз, в канализацию.

Плоская крыша требует профессионального монтажа, ведь мало у кого есть опыт в подобных вещах. А тем, кто думает, что плоская крыша непрактична для некоторых регионов нашей страны (Сибирь, Дальний Восток), стоит просто вспомнить, что абсолютно все панельные дома и многие монолитные имеют как раз плоские крыши.

​Террасный сад

Deck piscine et cuisine d'extérieur, INSIDE Création INSIDE Création Балкон и терраса в стиле модерн
INSIDE Création

INSIDE Création
INSIDE Création
INSIDE Création

Красивый сад с клумбами и террасами, с летней кухней и патио, можно устроить практически на любой плоской кровле, например, даже на гаражной. Вам потребуется навес, немного мебели и мастер по монтажу террас, который подберет лучшее покрытие.

​Бассейн на крыше

Maison Piscine, St Cyr sur Mer, MOA architecture MOA architecture Переливные бассейны
MOA architecture

MOA architecture
MOA architecture
MOA architecture

Гораздо сложнее реализовать идею бассейна на крыше. Обратите внимание, что сами воды бассейна будут занимать целый этаж, который придется «достроить».

Бассейн на крыше, конечно же, удовольствие дорогое и подходит лишь для эксклюзивных проектов. Тем не менее, если у вас есть средства, эта идея может показаться вам особенно заманчивой.

​Уголок для завтраков

homify Конференц-центры в средиземноморском стиле Гостиницы
homify

homify
homify
homify

Если вам идея плоской кровли кажется не эстетичной, выделите лишь маленький уголок для мансардной спальни и добавьте к ее атмосфере еще и террасу по-каталонски! Такой уголок для завтраков вам обязательно понравится!

Уголок для завтраков лучше всего реализовать с помощью мебели из техноротанга – она самая практичная, не боится влаги и осадков, зимы и снега.

​Терраса с шезлонгами и душем

Terrasse avec vue sur la baie de Cannes, Exterior Design Exterior Design Терраса в средиземноморском стиле
Exterior Design

Exterior Design
Exterior Design
Exterior Design

Если сложные и большие по площади варианты вам не нравятся, подумайте о террасе площадью всего лишь 10-15 кв. метров, с двумя шезлонгами и летним душем! Если вода будет достаточно холодная, то вам обеспечен отдых «как на курорте»!

​Летняя кухня

homify Террасы на крыше
homify

homify
homify
homify

Эта шикарная скандинавская летняя кухня тоже реализована на крыше. У нее есть ограждения для приватности, стильная мозаика на кухонном фартуке и даже навес из натурального дерева! В дизайне стульев был использован модный сейчас стиль параметрика, да и высокие глянцево-черные кашпо – тоже тренд сезона!

​Парк для прогулок

PEC 494, RECON Arquitectura RECON Arquitectura Дома в стиле модерн
RECON Arquitectura

RECON Arquitectura
RECON Arquitectura
RECON Arquitectura

На общественных крышах (например, при школе или торговом центре) в США и других развитых странах устраиваются зеленые сады с помощью настоящей газонной травы (а иногда даже деревьев в кадках) дорожек и садовой мебели. Такой парк требует площадь от 100 кв. метров, но является настоящим садом для игр! Главное – предусмотреть ограждения.

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​Мини-терраса

Casa Pitahayas 87, Zibatá, El Marqués, Querétaro, JF ARQUITECTOS JF ARQUITECTOS Балкон и терраса в стиле минимализм
JF ARQUITECTOS

JF ARQUITECTOS
JF ARQUITECTOS
JF ARQUITECTOS

Самая обычная терраса в 10 кв. метров может увеличить вам полезную площадь в доме так, как вы даже и не догадывались! Поэтому смело решайте обустраивать плоскую кровлю!

​Бассейн

Infinity swimming pools, arrdevpools arrdevpools Терраса в колониальном стиле Керамика Синий
arrdevpools

arrdevpools
arrdevpools
arrdevpools

Для бассейна и террасы вам понадобится около 50 кв. метров площади, правда, можно поставить и стационарный бассейн, тогда хватит и 30 кв. метров.

​Патио для друзей

Coachella Party, Happy Souls Garden Happy Souls Garden Сад в эклектичном стиле
Happy Souls Garden

Happy Souls Garden
Happy Souls Garden
Happy Souls Garden

Такое шикарное патио можно реализовать с помощью простой самодельной мебели, аксессуаров, мини-бара и музыки! Здесь можно отлично провести выходные с друзьями или даже собрать детскую вечеринку по случаю дня рождения!

​Элегантное патио в стиле кафе

Small courtyard garden, Paul Newman Landscapes Paul Newman Landscapes Сад в стиле модерн
Paul Newman Landscapes

Small courtyard garden

Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes

Более элегантное и современное патио подойдет для утонченных натур. Купите мебель в нужном стиле, добавьте реечные экраны, террасную доску и несколько геометричных растений в кашпо.

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