Плоская кровля: идеи для дизайна

Эти интересные идеи позволят вам увидеть, что плоские крыши – достаточно привлекательный вариант и для проекта вашего дома. Все ее минусы, как правило, кажутся нам таковыми лишь из-за незнания ее потенциальных возможностей.
В холодном климате, снежной зимой плоская крыша прекрасно справляется с осадками, просто задерживая их. Как только погода начинает улучшаться, по специальными водостокам вся вода сливается вниз, в канализацию.
Плоская крыша требует профессионального монтажа, ведь мало у кого есть опыт в подобных вещах. А тем, кто думает, что плоская крыша непрактична для некоторых регионов нашей страны (Сибирь, Дальний Восток), стоит просто вспомнить, что абсолютно все панельные дома и многие монолитные имеют как раз плоские крыши.
Красивый сад с клумбами и террасами, с летней кухней и патио, можно устроить практически на любой плоской кровле, например, даже на гаражной. Вам потребуется навес, немного мебели и мастер по монтажу террас, который подберет лучшее покрытие.
Гораздо сложнее реализовать идею бассейна на крыше. Обратите внимание, что сами воды бассейна будут занимать целый этаж, который придется «достроить».
Бассейн на крыше, конечно же, удовольствие дорогое и подходит лишь для эксклюзивных проектов. Тем не менее, если у вас есть средства, эта идея может показаться вам особенно заманчивой.
Если вам идея плоской кровли кажется не эстетичной, выделите лишь маленький уголок для мансардной спальни и добавьте к ее атмосфере еще и террасу по-каталонски! Такой уголок для завтраков вам обязательно понравится!
Уголок для завтраков лучше всего реализовать с помощью мебели из техноротанга – она самая практичная, не боится влаги и осадков, зимы и снега.
Если сложные и большие по площади варианты вам не нравятся, подумайте о террасе площадью всего лишь 10-15 кв. метров, с двумя шезлонгами и летним душем! Если вода будет достаточно холодная, то вам обеспечен отдых «как на курорте»!
Эта шикарная скандинавская летняя кухня тоже реализована на крыше. У нее есть ограждения для приватности, стильная мозаика на кухонном фартуке и даже навес из натурального дерева! В дизайне стульев был использован модный сейчас стиль параметрика, да и высокие глянцево-черные кашпо – тоже тренд сезона!
На общественных крышах (например, при школе или торговом центре) в США и других развитых странах устраиваются зеленые сады с помощью настоящей газонной травы (а иногда даже деревьев в кадках) дорожек и садовой мебели. Такой парк требует площадь от 100 кв. метров, но является настоящим садом для игр! Главное – предусмотреть ограждения.
Самая обычная терраса в 10 кв. метров может увеличить вам полезную площадь в доме так, как вы даже и не догадывались! Поэтому смело решайте обустраивать плоскую кровлю!
Для бассейна и террасы вам понадобится около 50 кв. метров площади, правда, можно поставить и стационарный бассейн, тогда хватит и 30 кв. метров.
Такое шикарное патио можно реализовать с помощью простой самодельной мебели, аксессуаров, мини-бара и музыки! Здесь можно отлично провести выходные с друзьями или даже собрать детскую вечеринку по случаю дня рождения!
Более элегантное и современное патио подойдет для утонченных натур. Купите мебель в нужном стиле, добавьте реечные экраны, террасную доску и несколько геометричных растений в кашпо.
Далее на homify:
— Лучшие проекты домов на homify;
— 10 проектов домов с панорамным остеклением;