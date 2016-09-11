До и После: Из домика в деревне в коттедж!

Общая площадь здания – 70 кв. метров с двумя спальнями наверху, кухней и гостиной. Общая площадь дома с террасами – более 160 кв. метров. Проект реализован еще в 2007 году, а выглядит, как передовая современная реконструкция. Бюджет на реконструкцию составил 150 тысяч евро.

Для дома пришлось проводить все заново – ставить бак для горячей воды, насос для скважины, электричество. Технический сарай вместил все, что нужно. Отопление электрическое, на основе «теплого пола».