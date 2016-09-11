До и После: Из домика в деревне в коттедж!

Этот удивительный проект реконструкции старого дома в деревне был заказан самим мэром маленького городка с населением в 1000 человек. Это удивительное по красоте и живописности место на западе Франции расскажет много нового о стране, архитектуре и возможностях реконструкции.
Данный дом ранее был местом для жизни прислуги, а основной корпус главных зданий поместья и вовсе не сохранился. Такие дома во Франции имеют возраст от 100 до 500 лет, и многие из тех, что сохранились, уже реконструированы.
Общая площадь здания – 70 кв. метров с двумя спальнями наверху, кухней и гостиной. Общая площадь дома с террасами – более 160 кв. метров. Проект реализован еще в 2007 году, а выглядит, как передовая современная реконструкция. Бюджет на реконструкцию составил 150 тысяч евро.
Для дома пришлось проводить все заново – ставить бак для горячей воды, насос для скважины, электричество. Технический сарай вместил все, что нужно. Отопление электрическое, на основе «теплого пола».
Шикарный дизайн интерьера напоминает лучшие проекты маленьких модульных домов – здесь все лаконично, стильно, просто и удобно. На площади в 35 метров расположилась гостиная и кухня со столовой. Лестница на второй этаж – во дворе под козырьком.
Красивый вид сбоку на этот чудесный проект позволяет захватить кусочек моря и белую скалу – главную достопримечательность городка.
Данный проект имеет большое значение и заказан мэром города для получения дополнительной прибыли от сдачи этого дома туристам. Проект отвечает требованиям высокого качества защиты окружающей среды, особенно в отношении восстановления дождевой воды, использование солнечной энергии (гибридная система) и геотермальной энергии, а также снижения использования сырья за счет оптимизации структуры здания.
Домик расположен во Франции на склоне холма рядом с центром города Ипор, который расположен на берегу моря в Верхней Нормандии, провинции Сена Приморская. Здесь есть потрясающие белые скалы прямо возле моря, удивительной красоты сады и леса, эффектные природные пляжи с белоснежной мелкой галькой и, что самое главное, аквамариновые и изумрудные лагуны, даже местами более удивительные, чем на Средиземноморье. Население городка составляет около 1000 человек, но он является туристической меккой для знающих свою страну французов.
Сам городок Ипор застроен домами, которые очень похожи друг на друга. Двухэтажные с мансардой, они имеют идентичную отделку, как и у дома в этом проекте, синие крыши и строгие, ровные улицы. Сам городок может быть идеальным местом для бюджетного трехмесячного отдыха во Франции для тех, кто любит путешествовать по годовому шенгену.
В Ипоре можно снять домик такого же размера на длительный срок, минимум, за 300-400 евро в месяц. Поместья побольше (в три спальни с современной отделкой) обойдутся уже в 1000 евро. При этом, подобные городки есть по всей территории Нормандии. Точно такой же домик со стильным дизайном и тремя спальнями в маленьком городке St Hilaire du Harcouet можно снять примерно за 500 евро в месяц. Сюда можно добраться через аэропорт Шарль-Де-Голя в Париже (85-100 км отсюда). Удивительные пейзажи вы можете увидеть и в провинции Бретань.
Многим коттеджам в таком стиле более 200 лет, а некоторым особенно удивительным – более 400 лет!
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