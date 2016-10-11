Новый эталон сборного дома в деревне

Представляем вам прекрасный образец сборного дома, панели которого были соединены уже на месте и смонтированы на участке всего за пару недель. Студия LPAA реализовала данный проект с любовью к современным технологиям, стилю модерн и натуральной древесине.
Каждый этаж этого очень интересного проекта имеет площадью по 80 кв. метров. На первом расположена кухня-гостиная площадью около 40 кв. метров, терраса, не учтенная в общей площади, прихожая и гардеробная, ванная комната для гостей. На втором этаже нас ждут четыре спальни и две ванные комнаты.
Потрясающий городок Альткирш, где расположен данный проект, находится в провинции Эльзас, Франция, которая славится своей невероятной атмосферностью. В городке живет всего лишь 6 тысяч человек, а сам дом расположен на тихой узкой улочке, которая идет под живописным уклоном.
Стоимость реализации проекта – 268 700 €. Дом был построен еще в 2013 году. Общая площадь в 160 кв. метров идеально удовлетворяет потребности небольшой семьи, а 20-метровая терраса позволяет организовать в летнее время отдых на свежем воздухе.
Для реализации этого эко-проекта была использована местная древесина. Каркас дома выполнен из лиственницы (40 мм), утеплен различными материалами. Простой формат, южные окна, шикарная теплоизоляция и стильный интерьер сделали этот дом идеальным для умеренного климата.
Французский регион Эльзас известен слегка прохладным климатом. Днем в июле и августе здесь +24, и данные месяцы можно назвать единственными летними в году. В июне воздух еще на нагрет, а в сентябре земля уже остывает. В январе средняя температура региона около нуля, тогда как в основной части РФ около -10. Данная статистика вовсе не говорит о том, что этот проект не рассчитан на климат РФ. С минимальными дополнениями он прекрасно будет реагировать даже на сибирские зимы. Тем не менее, в Эльзасе погода -20 зимой вовсе не является сенсацией. Зима здесь очень влажная и ветреная, со множеством осадков, солнца очень мало, постоянно тучи.
В этом проекте четыре спальни, одна из них – особенно маленькая, предназначенная для игр ребенка в дневное время. Остальные три спальни расположены рядом. Отсюда открывается шикарный вид на холм со средневековым замком и другими поместьями, тоже не менее красивыми.
Кухня-гостиная имеет площадь около 40 кв. метров. Также на первом этаже есть холл, ванная комната с постирочной зоной. Шикарный глянцевый кухонный гарнитур задает тон всему дому и является брендовым. Его стоимость – около 15 тысяч евро вместе с техникой, островом и столовой группой.
Панорамное остекление в кухне-гостиной шикарно дополняет простой и компактный формат этого современного дома. Длина модулей – около 8-9 метров!
Стильная лестница позволяет сделать сам факт ее существования практически незаметным. Модное решение идеально вписывается в атмосферу дома, который стремится к минимализму.
Из-за расположения на холме данный дом имеет необычный подъезд для автомобиля. Для того, чтобы организовать такую стоянку, был специально перемещен большой пласт грунта, закрепленный бетонными плитами уже впоследствии. Паркинг рассчитан максимум на 4 машины, но подъезд очень удобен. Вход в дом реализован на втором этаже, в общем холле, где есть встроенный гардероб.
Далее на homify:
— Все о строительстве дома на homify;
— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;