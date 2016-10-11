Новый эталон сборного дома в деревне

Представляем вам прекрасный образец сборного дома, панели которого были соединены уже на месте и смонтированы на участке всего за пару недель. Студия LPAA реализовала данный проект с любовью к современным технологиям, стилю модерн и натуральной древесине.

Каждый этаж этого очень интересного проекта имеет площадью по 80 кв. метров. На первом расположена кухня-гостиная площадью около 40 кв. метров, терраса, не учтенная в общей площади, прихожая и гардеробная, ванная комната для гостей. На втором этаже нас ждут четыре спальни и две ванные комнаты.