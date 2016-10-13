Полный редизайн обычного коттеджа

Редизайн этого дома показывает возможности загородной недвижимости. Любой редизайн и реконструкцию нужно тщательно спланировать, проконсультировавшись с профессионалом или произведя найм архитекторов. Работа это сложная и кропотливая, но просторы для преобразований действительно практически безграничны. Авторы данного проекта из студии ARCHIONLINE это прекрасно знают.
Для начала вам нужно определиться с общей концепцией реконструкции. Нужны ли вам дополнительные пристройки или домики, хотите ли вы сделать жилой мансарду и т.п. Если реконструкция ограничивается имеющимися строениями, то стоит начать планировать капитальный ремонт.
Если же вы хотите добавить пристройку (веранду, комнату, мансарду), то стоит узаконить все ваши преобразования с помощью проекта от профессионального архитектора, который будет отдан на одобрение в государственные органы.
Стоит реально оценивать ваш бюджет и возможности. Все преобразования до 200 тысяч рублей скорее всего коснутся лишь косметической отделки. Правда, при покупке дешевых материалов вы сможете заменить окна, пол и обои в каждой комнате дома, а также плитку в ванной комнате и сантехнику. Преобразования с бюджетом до 400 тысяч рублей могут затронуть уже ряд коммуникаций – улучшенная система отопления, новые трубы и т.п. Преобразования от 600 тысяч рублей могут добавить вам мансарду или комнату-пристройку. Около 200-300 тысяч рублей будет стоить новая кровля.
Определив свой бюджет, стоит заранее подумать, где вы будете жить, пока жилье ремонтируется. Жить в ремонте – не вариант, даже если ваш дом очень большой (исключения составляют разве что поместья от 500 кв. метров). Стоит на время снять дешевую квартиру (1- или 2-комнатную, что в регионах стоит до 15 тысяч рублей в месяц), но здесь вы рискуете с затянувшимся ремонтом (а он, поверьте, всегда затягивается) потратить лишние 50-100 тысяч на аренду.
Легче всего бывает пожить у родственников или же отправить жену с детьми в 3-х месячный отдых на море в частный сектор или в дешевый хостел, пока отец семейства будет проводить ремонт и жить в самом доме, в маленькой комнате, управляя строителями. Если вы наняли архитектора, то можете уехать в 3-х месячный отпуск всей семьей!
Не стоит ждать, что рабочие будут выполнять все в срок так, как они вам обещали. Надеяться на это – значит признать, что вы ничего не знаете о ремонте. Если вам сказали «неделя» – значит «две», если вам сказали «полгода» – значит «год». И это нормально! Дело вовсе не в отсутствии профессионализма, а в реалиях жизни. Что-то оказывается сложнее, каких-то поставок приходится ждать, некоторые вещи переделывать, третьи даже научиться делать по ходу работ.
Так, строительство дома в среднем (!) занимает 4 полных года, а проектов, построенных «под ключ» за сезон – около 5% и все они построены крупными застройщиками. Чаще всего первый год уходит на коробку с кровлей, второй и третий – на коммуникации и отделку, четвертый – на приведение всего в жилой вид и только на пятое лето вы въезжаете сюда, хотя уже на четвертое используете дом как дачу.
Реконструкция с пристройками занимает около двух сезонов, без – может уложиться в сезон, но только при наличии архитектора. Самостоятельный ремонт редко укладывается даже в два сезона, средний срок – те же четыре года.
Качество работ зависит от квалификации рабочих. Экономить на качестве можно, но весьма не желательно. Качество работ по проекту зависит от того, сами ли вы решаете, что и как нужно сделать, или доверяете опытному архитектору. Второй вариант, как показывает практика, экономит до 60% на ремонт, переделки и ошибки и при этом позволяет получить более качественный проект в два раза дешевле.
Многие люди тратят миллион, два или даже три рублей на собственные «гениальные» и «истинные» идеи, когда архитектор мог бы на те же деньги сотворить чудо! Если вам нравится эко-направление, просто скажите архитектору. За проект дома или реконструкцию редко кто возьмет более 10% от общего бюджета, а сэкономит – все 50%!
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