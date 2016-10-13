Полный редизайн обычного коттеджа

Редизайн этого дома показывает возможности загородной недвижимости. Любой редизайн и реконструкцию нужно тщательно спланировать, проконсультировавшись с профессионалом или произведя найм архитекторов. Работа это сложная и кропотливая, но просторы для преобразований действительно практически безграничны. Авторы данного проекта из студии ARCHIONLINE это прекрасно знают.

Для начала вам нужно определиться с общей концепцией реконструкции. Нужны ли вам дополнительные пристройки или домики, хотите ли вы сделать жилой мансарду и т.п. Если реконструкция ограничивается имеющимися строениями, то стоит начать планировать капитальный ремонт.

Если же вы хотите добавить пристройку (веранду, комнату, мансарду), то стоит узаконить все ваши преобразования с помощью проекта от профессионального архитектора, который будет отдан на одобрение в государственные органы.