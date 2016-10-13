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Полный редизайн обычного коттеджа

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Réhabilitation moderne complète, Archionline Archionline Дома в стиле модерн
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Редизайн этого дома показывает возможности загородной недвижимости. Любой редизайн и реконструкцию нужно тщательно спланировать, проконсультировавшись с профессионалом или произведя найм архитекторов. Работа это сложная и кропотливая, но просторы для преобразований действительно практически безграничны. Авторы данного проекта из студии ARCHIONLINE это прекрасно знают.

Для начала вам нужно определиться с общей концепцией реконструкции. Нужны ли вам дополнительные пристройки или домики, хотите ли вы сделать жилой мансарду и т.п. Если реконструкция ограничивается имеющимися строениями, то стоит начать планировать капитальный ремонт.

Если же вы хотите добавить пристройку (веранду, комнату, мансарду), то стоит узаконить все ваши преобразования с помощью проекта от профессионального архитектора, который будет отдан на одобрение в государственные органы.

​Определяем бюджет и возможности

Réhabilitation moderne complète, Archionline Archionline Дома в стиле модерн
Archionline

Archionline
Archionline
Archionline

Стоит реально оценивать ваш бюджет и возможности. Все преобразования до 200 тысяч рублей скорее всего коснутся лишь косметической отделки. Правда, при покупке дешевых материалов вы сможете заменить окна, пол и обои в каждой комнате дома, а также плитку в ванной комнате и сантехнику. Преобразования с бюджетом до 400 тысяч рублей могут затронуть уже ряд коммуникаций – улучшенная система отопления, новые трубы и т.п. Преобразования от 600 тысяч рублей могут добавить вам мансарду или комнату-пристройку. Около 200-300 тысяч рублей будет стоить новая кровля.

Где жить

Réhabilitation moderne complète, Archionline Archionline Дома в стиле модерн
Archionline

Archionline
Archionline
Archionline

Определив свой бюджет, стоит заранее подумать, где вы будете жить, пока жилье ремонтируется. Жить в ремонте – не вариант, даже если ваш дом очень большой (исключения составляют разве что поместья от 500 кв. метров). Стоит на время снять дешевую квартиру (1- или 2-комнатную, что в регионах стоит до 15 тысяч рублей в месяц), но здесь вы рискуете с затянувшимся ремонтом (а он, поверьте, всегда затягивается) потратить лишние 50-100 тысяч на аренду.

Легче всего бывает пожить у родственников или же отправить жену с детьми в 3-х месячный отдых на море в частный сектор или в дешевый хостел, пока отец семейства будет проводить ремонт и жить в самом доме, в маленькой комнате, управляя строителями. Если вы наняли архитектора, то можете уехать в 3-х месячный отпуск всей семьей!

​Сроки и качество

Réhabilitation moderne complète, Archionline Archionline Дома в стиле модерн
Archionline

Archionline
Archionline
Archionline

Не стоит ждать, что рабочие будут выполнять все в срок так, как они вам обещали. Надеяться на это – значит признать, что вы ничего не знаете о ремонте. Если вам сказали «неделя» –  значит «две», если вам сказали «полгода» – значит «год». И это нормально! Дело вовсе не в отсутствии профессионализма, а в реалиях жизни. Что-то оказывается сложнее, каких-то поставок приходится ждать, некоторые вещи переделывать, третьи даже научиться делать по ходу работ.

Приготовьтесь ждать

Réhabilitation moderne complète, Archionline Archionline Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Archionline

Archionline
Archionline
Archionline

Так, строительство дома в среднем (!) занимает 4 полных года, а проектов, построенных «под ключ» за сезон – около 5% и все они построены крупными застройщиками. Чаще всего первый год уходит на коробку с кровлей, второй и третий – на коммуникации и отделку, четвертый – на приведение всего в жилой вид и только на пятое лето вы въезжаете сюда, хотя уже на четвертое используете дом как дачу.

Реконструкция с пристройками занимает около двух сезонов, без – может уложиться в сезон, но только при наличии архитектора. Самостоятельный ремонт редко укладывается даже в два сезона, средний срок – те же четыре года.

Экономим бюджет

Réhabilitation moderne complète, Archionline Archionline Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Archionline

Archionline
Archionline
Archionline

Качество работ зависит от квалификации рабочих. Экономить на качестве можно, но весьма не желательно. Качество работ по проекту зависит от того, сами ли вы решаете, что и как нужно сделать, или доверяете опытному архитектору. Второй вариант, как показывает практика, экономит до 60% на ремонт, переделки и ошибки и при этом позволяет получить более качественный проект в два раза дешевле. 

Многие люди тратят миллион, два или даже три рублей на собственные «гениальные» и «истинные» идеи, когда архитектор мог бы на те же деньги сотворить чудо! Если вам нравится эко-направление, просто скажите архитектору. За проект дома или реконструкцию редко кто возьмет более 10% от общего бюджета, а сэкономит – все 50%!

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