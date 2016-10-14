Лучшие из лучших – проекты в стиле рустик

В наше время очень удобно любить рустик. Эффектная мебель, будто сделанная своими руками, уже не показывает недостаток средств. Часто она стоит так дорого, что говорит совершенно обратное. Обработка экологичными материалами дерева, камня, кирпичной кладки позволяет сделать интерьер удобным в уборке, несмотря на фактурные шероховатости и брутальные сколы.
А при добавлении современной техники для кухни, проектировании профессиональной системы кондиционирования и актуальном оборудовании ванной комнаты пространство в стиле рустик ничем не отличается от других. Ну, кроме особенной атмосферы близости к чему-то природному и непреходяще-вечному.
Эту кухню легко было оформить столь аутентично. Она находится в очень старом доме, потому присущие ей арочные своды, потолочные балки и особенной формы окна не пришлось делать специально. Средиземноморский стиль и с меньшим количеством рустикальных элементов смотрится невероятно, но когда все настолько соответствует эталону, можно любоваться бесконечно.
Массивные потолочные балки, каменные плиты на полу, открытая кирпичная кладка вовсе не мешают присутствию роскошного стального холодильника со льдогенератором и прочих атрибутов современного мира. А эффектное дополнение в виде хрустальной люстры и подсвечников вовсе не разрушает очарование образа.
Чаще всего интерьеры в стиле рустик создают при исторических реконструкциях, что смотрится более органично. Осовременить его можно, сделав многие элементы белыми. Тогда резьба по дереву кажется почти параметрическим кружевом.
Наш родной рустик представляет собой дома из сруба и интерьеры с открытым бревном. Профессиональная эко-обработка уменьшает возможные сложности такого использования дерева, а сказочный антураж остается. Взяв остальные элементы в модной цветовой гамме (например, черно-графитовый, как на фото выше), вы получите просто потрясающую картинку.
Дом, построенный на основе сруба, вовсе не обязан быть избой-пятистенкой. Сложные конструкции с выступающими эркерами, вторым светом для зоны гостиной, панорамным остеклением и комнатами на мансардном этаже дает второе рождение рустикальным избушкам, позволяя истинным ценителям воплотить сказку из детских книжек.
Такую роскошь может позволить себе не каждый, но если вы невероятным образом входите в числе избранных счастливчиков, то знайте, нет лучшего варианта для оформления винного погреба, чем средиземноморский рустик. Ведь в этом регионе и делают лучшие в мире вина, потому и пространство там оформлено наиболее соответствующее.
Создать пространство в рустикальном стиле можно не только в исторической постройке. Проектируя новый дом, вы можете подарить ему роскошь просторных комнат, огромных окон и рациональной планировки, оставив в интерьере максимум открытых деревянных конструкций и украсив все это мебелью и декором в стиле рустик.
Развиваясь, рустик с фактурными брутальными поверхностями становится милым кантри с окрашенным деревом. Огромные окна с расстекловкой, просторные террасы с уютными уголками для отдыха приносят еще больше красоты и комфорта в нашу жизнь.
В стиле шале стены представлены не аккуратными округлыми бревнами, они выложены плотно пригнанными досточками. Потому мебель сюда вы можете поставить хоть в стиле модерн. Обратите особое внимание на гармоничное соответствие оттенков стен и потолка, что при использовании дерева разных пород не так уж легко.
При реставрации старых зданий первое неудобство, с которым вы столкнетесь – недостаточная высота потолков. Это решается разборкой потолочных перекрытий и новой подшивкой кровли в интерьере.
Один из важнейших недостатков старых домов – маленькие комнаты и неудобная планировка. Выбрав старое здание, многие сносят все не несущие стены, убирают перекрытия и расширяют оконные проемы. А чтобы рустик внутри не был излишне брутальным, отделку стараются сделать максимально светлую и подбирают такой же текстиль.
Белый и натуральное дерево на полу и в конструктивных элементах типа потолочных балок и перекрытиях дверных проемов – идеальная конфигурация осовремененного рустика.
Хотя в стиле рустик можно оформить и квартиру в новостройке, более органично он смотрится все же на фоне природного антуража.
Далее на homify:
— Все о строительстве дома на homify;
— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;