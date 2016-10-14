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Лучшие из лучших – проекты в стиле рустик

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
RISTRUTTURAZIONE: una casa da monte affacciata sul lago , STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL Спальня в рустикальном стиле Изделия из древесины Белый
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В наше время очень удобно любить рустик. Эффектная мебель, будто сделанная своими руками, уже не показывает недостаток средств. Часто она стоит так дорого, что говорит совершенно обратное. Обработка экологичными материалами дерева, камня, кирпичной кладки позволяет сделать интерьер удобным в уборке, несмотря на фактурные шероховатости и брутальные сколы. 

А при добавлении современной техники для кухни, проектировании профессиональной системы кондиционирования и актуальном оборудовании ванной комнаты пространство в стиле рустик ничем не отличается от других. Ну, кроме особенной атмосферы близости к чему-то природному и непреходяще-вечному.

​Эталонная кухня в стиле рустик

SULLE COLLINE REGGIANE, ADS Studio di Architettura ADS Studio di Architettura Кухня в рустикальном стиле
ADS Studio di Architettura

ADS Studio di Architettura
ADS Studio di Architettura
ADS Studio di Architettura

Эту кухню легко было оформить столь аутентично. Она находится в очень старом доме, потому присущие ей арочные своды, потолочные балки и особенной формы окна не пришлось делать специально. Средиземноморский стиль и с меньшим количеством рустикальных элементов смотрится невероятно, но когда все настолько соответствует эталону, можно любоваться бесконечно.

​Очаровательная брутальность

Casa Leopardi, Ing. Vitale Grisostomi Travaglini Ing. Vitale Grisostomi Travaglini Кухня в рустикальном стиле
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

Массивные потолочные балки, каменные плиты на полу, открытая кирпичная кладка вовсе не мешают присутствию роскошного стального холодильника со льдогенератором и прочих атрибутов современного мира. А эффектное дополнение в виде хрустальной люстры и подсвечников вовсе не разрушает очарование образа.

​Белоснежный рустик

RISTRUTTURAZIONE: una casa da monte affacciata sul lago , STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL Спальня в рустикальном стиле Изделия из древесины Белый
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

Чаще всего интерьеры в стиле рустик создают при исторических реконструкциях, что смотрится более органично. Осовременить его можно, сделав многие элементы белыми. Тогда резьба по дереву кажется почти параметрическим кружевом.

​Русский рустик

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ-ДАЧА, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2014 ГОД, Lavka-design дизайн бюро Lavka-design дизайн бюро Кухня в рустикальном стиле
Lavka-design дизайн бюро

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ-ДАЧА, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2014 ГОД

Lavka-design дизайн бюро
Lavka-design дизайн бюро
Lavka-design дизайн бюро

Наш родной рустик представляет собой дома из сруба и интерьеры с открытым бревном. Профессиональная эко-обработка уменьшает возможные сложности такого использования дерева, а сказочный антураж остается. Взяв остальные элементы в модной цветовой гамме (например, черно-графитовый, как на фото выше), вы получите просто потрясающую картинку.

​Рустикальный экстерьер

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Дома в рустикальном стиле
Amazing Studio Светланы Панариной

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

Дом, построенный на основе сруба, вовсе не обязан быть избой-пятистенкой. Сложные конструкции с выступающими эркерами, вторым светом для зоны гостиной, панорамным остеклением и комнатами на мансардном этаже дает второе рождение рустикальным избушкам, позволяя истинным ценителям воплотить сказку из детских книжек.

​Классический винный погреб

Mélange entre tradition et modernité, Jeux de Lumière Jeux de Lumière Винный погреб в рустикальном стиле
Jeux de Lumière

Jeux de Lumière
Jeux de Lumière
Jeux de Lumière

Такую роскошь может позволить себе не каждый, но если вы невероятным образом входите в числе избранных счастливчиков, то знайте, нет лучшего варианта для оформления винного погреба, чем средиземноморский рустик. Ведь в этом регионе и делают лучшие в мире вина, потому и пространство там оформлено наиболее соответствующее.

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​Невероятная аутентичность

Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios Гостиная в рустикальном стиле
Uptic Studios

Lucky 4 Ranch

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Создать пространство в рустикальном стиле можно не только в исторической постройке. Проектируя новый дом, вы можете подарить ему роскошь просторных комнат, огромных окон и рациональной планировки, оставив в интерьере максимум открытых деревянных конструкций и украсив все это мебелью и декором в стиле рустик.

​Эволюция стиля рустик

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Террадек

Дом с двумя террасами

Террадек
Террадек
Террадек

Развиваясь, рустик с фактурными брутальными поверхностями становится милым кантри с окрашенным деревом. Огромные окна с расстекловкой, просторные террасы с уютными уголками для отдыха приносят еще больше красоты и комфорта в нашу жизнь.

Гостиная в стиле шале

Chalet Gstaad, Ardesia Design Ardesia Design Гостиная в рустикальном стиле
Ardesia Design

Chalet Gstaad

Ardesia Design
Ardesia Design
Ardesia Design

В стиле шале стены представлены не аккуратными округлыми бревнами, они выложены плотно пригнанными досточками. Потому мебель сюда вы можете поставить хоть в стиле модерн. Обратите особое внимание на гармоничное соответствие оттенков стен и потолка, что при использовании дерева разных пород не так уж легко.

Рустик без потолка

Les Jenemies JAMIE FALLA Кухня в рустикальном стиле
JAMIE FALLA

Les Jenemies

JAMIE FALLA
JAMIE FALLA
JAMIE FALLA

При реставрации старых зданий первое неудобство, с которым вы столкнетесь – недостаточная высота потолков. Это решается разборкой потолочных перекрытий и новой подшивкой кровли в интерьере.

​Открытая планировка в стиле рустик

Fletcher's Cottage Living Area Aitken Turnbull Architects Спа в рустикальном стиле
Aitken Turnbull Architects

Fletcher's Cottage Living Area

Aitken Turnbull Architects
Aitken Turnbull Architects
Aitken Turnbull Architects

Один из важнейших недостатков старых домов – маленькие комнаты и неудобная планировка. Выбрав старое здание, многие сносят все не несущие стены, убирают перекрытия и расширяют оконные проемы. А чтобы рустик внутри не был излишне брутальным, отделку стараются сделать максимально светлую и подбирают такой же текстиль.

​Эталон современного

homify Кухня в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

Белый и натуральное дерево на полу и в конструктивных элементах типа потолочных балок и перекрытиях дверных проемов – идеальная конфигурация осовремененного рустика.

​Рустик в природном окружении

Einfamilienhaus, Thoma Holz GmbH Thoma Holz GmbH Дома в рустикальном стиле
Thoma Holz GmbH

Thoma Holz GmbH
Thoma Holz GmbH
Thoma Holz GmbH

Хотя в стиле рустик можно оформить и квартиру в новостройке, более органично он смотрится все же на фоне природного антуража.

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