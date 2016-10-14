Лучшие из лучших – проекты в стиле рустик

В наше время очень удобно любить рустик. Эффектная мебель, будто сделанная своими руками, уже не показывает недостаток средств. Часто она стоит так дорого, что говорит совершенно обратное. Обработка экологичными материалами дерева, камня, кирпичной кладки позволяет сделать интерьер удобным в уборке, несмотря на фактурные шероховатости и брутальные сколы.

А при добавлении современной техники для кухни, проектировании профессиональной системы кондиционирования и актуальном оборудовании ванной комнаты пространство в стиле рустик ничем не отличается от других. Ну, кроме особенной атмосферы близости к чему-то природному и непреходяще-вечному.