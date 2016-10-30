12 стилей садов по Знаку Зодиака

Гармония азиатского сада камней или сада в стиле азиатского минимализма понравится многим людям, рожденным под знаком Весов. Вам подойдет все – от традиционного сада камней до инновационного минимализма.

В реальности такой сад камней помогает вам добиться уравновешенности. Если вы человек слишком «буйный» и хотите дома быть в окружении тотального спокойствия, сад камней может показаться вам слегка скучным, но будет при этом особенно нужным!