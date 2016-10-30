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12 стилей садов по Знаку Зодиака

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
RESIDÊNCIA RMJ, Felipe Bueno Arquitetura Felipe Bueno Arquitetura Сад в стиле модерн
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Вы уже думали о том, каким должен быть ваш сад мечты? Где бы вам хотелось отдыхать летом, наслаждаясь лимонадом, слушая любимую музыку, купаясь в бассейне? Давайте вместе найдем тот, что вам подходит по характеру, а как отправную точку используем ваш Знак Зодиака.

Этнический – шик для Водолея

Escritório Jardim, CP Paisagismo CP Paisagismo Сад в стиле модерн
CP Paisagismo

CP Paisagismo
CP Paisagismo
CP Paisagismo

Для Водолеев настоящая отдушина – аппетитный и особенно эмоциональный этнический шик! Немного азиатских, африканских или мексиканских мотивов в дизайне вам точно не повредит!

​Рустик – для Козерогов

Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores Сад в тропическом стиле
Marina Linhares Decoração de Interiores

Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores

Рустик отлично подходит для Козерогов, которые стремятся к стабильности и имеют непоколебимую уверенность в своей правоте. Теплые тона позволяют поддерживать здесь позитивное настроение.

​Модерн – для Близнецов

RESIDÊNCIA RMJ, Felipe Bueno Arquitetura Felipe Bueno Arquitetura Сад в стиле модерн
Felipe Bueno Arquitetura

Felipe Bueno Arquitetura
Felipe Bueno Arquitetura
Felipe Bueno Arquitetura

Современный модерн Близнецам необходим, как воздух. Они не могут больше видеть неупорядоченность и желают хотя бы в своем доме все сделать идеально.

​Тропический – для Стрельца

Reforma Casa Ipiranga, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Сад в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Стрельцам срочно нужен праздник! Тропический стиль даст вам больше яркости, свежих красок и новых впечатлений в жизни! Бассейн здесь является обязательным элементом!

​Кантри – для Рыб

BEACH HOUSE - TRAMANDAÍ/RS, Arquitetando ideias Arquitetando ideias Сад в тропическом стиле
Arquitetando ideias

Arquitetando ideias
Arquitetando ideias
Arquitetando ideias

Привлекательный и простой кантри для Рыб легко реализовать своими руками на низкий бюджет. Он отлично будет смотреться как в провинциальной тематике или в доме с отделкой «под замок», так и в тропической, самой позитивной манере оформления.

​Арабский – для Скорпиона

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Сад в колониальном стиле
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Волшебная арабская сказка – то, о чем втайне мечтают Скорпионы. Потрясающая подсветка, мозаика, удивительного цвета вода в бассейне – то, что в итоге сделает их счастливыми и гордыми обладателями сада мечты!

Нужна помощь с проектом дома?
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​Английский – для Рака

Rear Garden Barnes Walker Ltd Сад в рустикальном стиле
Barnes Walker Ltd

Rear Garden

Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd

Консервативный английский стиль станет вашей второй гостиной и придаст вашему дому особенное очарование. Выбирайте из средневекового или кантри-стиля, которые различаются количеством окрашенного дерева и голландских цветов, в сторону увеличения.

​Минимализм – для Льва

A Stunning and Spacious House Project in Wimbledon, Gregory Phillips Architects Gregory Phillips Architects Сад в стиле модерн
Gregory Phillips Architects

A Stunning and Spacious House Project in Wimbledon

Gregory Phillips Architects
Gregory Phillips Architects
Gregory Phillips Architects

Лучшее из возможного? Это про Льва! Минимализм учтет все пожелания ваших домашних – он удобен, неприхотлив, идеально подходит для детей и в хорошем исполнении очень долговечен.

​Шале – для Девы

homify Сад в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Стильное шале для консервативных Дев будет отличным способом создать дом-крепость и окружить его чудесным садом! Здесь популярна отделка камнем, огромные деревянные террасы, бассейны и джакузи в стиле природных источников. Подобные дома вы легко можете найти, например, в горных районах США или в Техасе.

​Азиатский минимализм – для Весов

苔庭, 庭園空間ラボ teienkuukan Labo 庭園空間ラボ teienkuukan Labo Сад в азиатском стиле
庭園空間ラボ　teienkuukan Labo

庭園空間ラボ　teienkuukan Labo
庭園空間ラボ　teienkuukan Labo
庭園空間ラボ　teienkuukan Labo

Гармония азиатского сада камней или сада в стиле азиатского минимализма понравится многим людям, рожденным под знаком Весов. Вам подойдет все – от традиционного сада камней до инновационного минимализма.

В реальности такой сад камней помогает вам добиться уравновешенности. Если вы человек слишком «буйный» и хотите дома быть в окружении тотального спокойствия, сад камней может показаться вам слегка скучным, но будет при этом особенно нужным!

​Французский геометричный – для Овна

Volker Michael, Volker Michael Photography Volker Michael Photography Сад в стиле модерн
Volker Michael Photography

Volker Michael Photography
Volker Michael Photography
Volker Michael Photography

Удивительное соотношение эмоциональности, гармонии и эстетики во французском геометричном саду должно понравиться людям, которые похожи по характеру на Овнов. Здесь очень важна личная связь со своим садом, любовь к нему, он становится частью вас и вашей души. Это – ваш второй дом на лето, для прогулок, званых приемов и чтения книг!

​Коастал – для Тельца

Rum Point, Tye Architects Tye Architects Кухня в стиле модерн
Tye Architects

Rum Point

Tye Architects
Tye Architects
Tye Architects

Что может быть лучше, чем вместо сада иметь свой собственный оазис – кусочек приватного пляжа с пальмами? Так считают многие Тельцы, и не только они. Если ваша мечта – это прибрежный сад, в первую очередь стоит задуматься о том, какой именно пейзаж вы хотите видеть за окном.

Например, огромные белоснежные пляжи можно найти как в дорогостоящем Майами или Канкуне, так и в очень дешевой египетской Александрии. Маленькие изумрудные лагуны вы сможете посмотреть в люксовом Портофино, Италия, или там, где недвижимость стоит в 10 раз дешевле, например, в Датче, Турция.

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До и После: Невероятный ремонт старого дома!
А вам какой стиль выпал?

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