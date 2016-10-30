12 стилей садов по Знаку Зодиака

Вы уже думали о том, каким должен быть ваш сад мечты? Где бы вам хотелось отдыхать летом, наслаждаясь лимонадом, слушая любимую музыку, купаясь в бассейне? Давайте вместе найдем тот, что вам подходит по характеру, а как отправную точку используем ваш Знак Зодиака.
Для Водолеев настоящая отдушина – аппетитный и особенно эмоциональный этнический шик! Немного азиатских, африканских или мексиканских мотивов в дизайне вам точно не повредит!
Рустик отлично подходит для Козерогов, которые стремятся к стабильности и имеют непоколебимую уверенность в своей правоте. Теплые тона позволяют поддерживать здесь позитивное настроение.
Современный модерн Близнецам необходим, как воздух. Они не могут больше видеть неупорядоченность и желают хотя бы в своем доме все сделать идеально.
Стрельцам срочно нужен праздник! Тропический стиль даст вам больше яркости, свежих красок и новых впечатлений в жизни! Бассейн здесь является обязательным элементом!
Привлекательный и простой кантри для Рыб легко реализовать своими руками на низкий бюджет. Он отлично будет смотреться как в провинциальной тематике или в доме с отделкой «под замок», так и в тропической, самой позитивной манере оформления.
Волшебная арабская сказка – то, о чем втайне мечтают Скорпионы. Потрясающая подсветка, мозаика, удивительного цвета вода в бассейне – то, что в итоге сделает их счастливыми и гордыми обладателями сада мечты!
Консервативный английский стиль станет вашей второй гостиной и придаст вашему дому особенное очарование. Выбирайте из средневекового или кантри-стиля, которые различаются количеством окрашенного дерева и голландских цветов, в сторону увеличения.
Лучшее из возможного? Это про Льва! Минимализм учтет все пожелания ваших домашних – он удобен, неприхотлив, идеально подходит для детей и в хорошем исполнении очень долговечен.
Стильное шале для консервативных Дев будет отличным способом создать дом-крепость и окружить его чудесным садом! Здесь популярна отделка камнем, огромные деревянные террасы, бассейны и джакузи в стиле природных источников. Подобные дома вы легко можете найти, например, в горных районах США или в Техасе.
Гармония азиатского сада камней или сада в стиле азиатского минимализма понравится многим людям, рожденным под знаком Весов. Вам подойдет все – от традиционного сада камней до инновационного минимализма.
В реальности такой сад камней помогает вам добиться уравновешенности. Если вы человек слишком «буйный» и хотите дома быть в окружении тотального спокойствия, сад камней может показаться вам слегка скучным, но будет при этом особенно нужным!
Удивительное соотношение эмоциональности, гармонии и эстетики во французском геометричном саду должно понравиться людям, которые похожи по характеру на Овнов. Здесь очень важна личная связь со своим садом, любовь к нему, он становится частью вас и вашей души. Это – ваш второй дом на лето, для прогулок, званых приемов и чтения книг!
Что может быть лучше, чем вместо сада иметь свой собственный оазис – кусочек приватного пляжа с пальмами? Так считают многие Тельцы, и не только они. Если ваша мечта – это прибрежный сад, в первую очередь стоит задуматься о том, какой именно пейзаж вы хотите видеть за окном.
Например, огромные белоснежные пляжи можно найти как в дорогостоящем Майами или Канкуне, так и в очень дешевой египетской Александрии. Маленькие изумрудные лагуны вы сможете посмотреть в люксовом Портофино, Италия, или там, где недвижимость стоит в 10 раз дешевле, например, в Датче, Турция.
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