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Дом на миллион

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify
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Одноэтажный и компактный, с абсолютно приватными спальнями и потрясающей гостиной с панорамным остеклением, этот дом заслуживает того, чтобы вы добавили его в коллекцию «Дома мечты» для своей семьи.

Общая площадь дома – 126 кв. метров + гараж 37 кв. метров. Дом построен из керамических блоков, имеет энергосберегающее остекление, позволяющее не тратить много средств на отопление в умеренном и умеренно-холодном климате, газовое отопление с разводкой по дому в качестве «теплого пола», 3 спальни и 2 ванные комнаты. Кроме того, у дома есть гараж на два автомобиля, терраса и такие приятные мелочи, как мастерская, прихожая со встроенным гардеробом, кладовая при кухне и холл с гардеробной системой возле спален.

​Бонусы и плюсы

homify
homify

homify
homify
homify

В этом проекте очень удобно разместились спальни. Вы можете увидеть их окна слева от модуля гостиной, с выходом на террасу и форматом от пола до потолка. Такая планировка позволяет сделать приватные комнаты удаленными от шумной общественной зоны.

​Дизайн фасадов

homify
homify

homify
homify
homify

Фасады оформлены в стиле модерн – штукатурка, декоративные панели под бетон и под дерево скомбинированы в современной манере. Подъездная площадка достойна владельца-перфекциониста – между автостоянкой и дорожкой нет ни единой полоски грунта, все оформлено чисто и красиво.

​Дизайн интерьера

Projekt domu HomeKONCEPT 36, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Панорамное остекление в гостиной и столовой открывает вид на красивый сад с бассейном и окружающие пейзажи. Такой дом отлично подойдет для стандартного пригорода как с высокими заборами, так и без таковых в принципе, с зелеными насаждениям.

Дизайн интерьера основан на приятной серой цветовой гамме с золотыми и деревянными элементами, а радиаторы в интерьере отсутствуют, что смотрится очень эстетично.

​Планировка дома

Projekt domu HomeKONCEPT 36, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Планировка этого дома очень проста и по своему элегантна. Так, слева от парадного входа мы найдем кухню и столовую, за парадным входом – гостиную. Справа мы видим гараж с пристроенными к нему котельной и мастерской. За ним, с окнами на задний дворик будут расположены три спальни, ванная комната, гостевая душевая и гардеробная в холле.

Общая площадь гостиной – 26,2 кв. метров, кухни-столовой – 19 кв. метров, прихожей и кладовой при кухней – 3,5 и 2 кв. метра, спален – 12, 12 и 14,6 кв. метров, ванной комнаты и душевой – 9 и 3 кв. метра.

​Кухня

Projekt domu HomeKONCEPT 36, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Стильная кухня расположилась в нише рядом со столовой и имеет окна, выходящие в сторону улицы. Между барной стойкой и варочной поверхностью – стеклянный экран, в модулях на стене есть подсветка, а раковина расположена прямо у окна.

​Стоимость

Projekt domu HomeKONCEPT 36, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Цена возведения такого дома «под ключ» с отделкой равняется примерно 4,7 млн, в эконом-режиме. Цена возведения «коробки» дома уже с окнами и кровлей – 3,4 млн рублей, в эконом-режиме. А люксовый вариант такого дома «под ключ» обойдется в 6,8 млн рублей.

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Встроенные модули

Projekt domu HomeKONCEPT 36, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

По всему дому мы найдем встроенные модули для хранения и гардеробные. Такие есть в холле при спальнях, в прихожей и на кухне. Все это позволяет спрятать даже крупногабаритную технику так, будто ее здесь и вовсе нет.

Освещение

Projekt domu HomeKONCEPT 36, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Современный формат освещения подразумевает в первую очередь интегрированную в потолок подсветку во всех комнатах дома. Также она дополняется парадными люстрами, например, в зоне столовой, маленькими светильниками на полочках и консольных столиках, камином и точечной подсветкой.

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