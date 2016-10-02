Дом на миллион

Одноэтажный и компактный, с абсолютно приватными спальнями и потрясающей гостиной с панорамным остеклением, этот дом заслуживает того, чтобы вы добавили его в коллекцию «Дома мечты» для своей семьи.

Общая площадь дома – 126 кв. метров + гараж 37 кв. метров. Дом построен из керамических блоков, имеет энергосберегающее остекление, позволяющее не тратить много средств на отопление в умеренном и умеренно-холодном климате, газовое отопление с разводкой по дому в качестве «теплого пола», 3 спальни и 2 ванные комнаты. Кроме того, у дома есть гараж на два автомобиля, терраса и такие приятные мелочи, как мастерская, прихожая со встроенным гардеробом, кладовая при кухне и холл с гардеробной системой возле спален.