8 идей для оформления спальни

Все любят красивые спальни – маленькие или большие, просторные или заполненные мебелью, светлые или в приглушенных тонах. Если перед вам стоит задача оформить спальную комнату, обратите внимание на эту статью. В ней эксперты homify с удовольствием делятся примерами своих работ, которые вы можете использовать для вдохновения.

Приступая к оформлению спальни, вам необходимо продумать цветовую палитру, способы освещения, предметы мебели, которые вы расположите в комнате, и декор, украшающий обитель отдыха.