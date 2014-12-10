8 идей для оформления спальни

Все любят красивые спальни – маленькие или большие, просторные или заполненные мебелью, светлые или в приглушенных тонах. Если перед вам стоит задача оформить спальную комнату, обратите внимание на эту статью. В ней эксперты homify с удовольствием делятся примерами своих работ, которые вы можете использовать для вдохновения.
Приступая к оформлению спальни, вам необходимо продумать цветовую палитру, способы освещения, предметы мебели, которые вы расположите в комнате, и декор, украшающий обитель отдыха.
Классическим цветовым решением для большинства спальных комнат является использование пастельных тонов, но дизайнеры из Dyer-Smith Frey решили чуть разнообразить цветовую гамму одной из комнат в отеле City, расположенном в Цюрихе. К доминирующему бежевому были добавлены кресло и покрывало насыщенного бирюзового цвета, а две стены были украшены черно-белыми обоями, на которых изображен бушующий океан.
Королевский синий цвет (англ. Royal blue) обозначает один из традиционных цветов чернил. Это цвет королевской власти и благородного происхождения. В свое время аристократы нередко носили одежду этого цвета, и выражение
голубая кровь имеет к королевскому синему самое прямое отношение.
В дизайне интерьера Royal blue используется с целью подчеркнуть исключительность пространства. Он оживляет и наполняет энергией помещение, оформленное в светлых и бежевых тонах. Особенно элегантно этот цвет выглядит в сочетании с оттенками золота и серебра.
Для спальных комнат в стиле прованс элегантный интерьер играет решающую роль. Вы не прогадаете, если в качестве основных цветов выберите пастельный оттенок голубого и белого цвета. Перила кровати заменяют мягкая, прошитая пуговицами, спинка и маленький полукруглый диван. По обе стороны кровати – изысканные светильники. Эти лампы-близнецы не только привносят амосферу изысканности в спальную комнату, но и заботятся о том, чтобы жители дома могли наслаждаться чтением любимых книг перед сном без риска испортить зрение.
Если вы всегда мечтали о спальне в стиле кантри, обратите внимание на интерьер оформленный дизайнером Давидом Чэрнчиллом (David Churchill). Сочетание теплых цветов и естественной структуры дерева, частично использованного в качестве облицовочного материала, создает в помещении атмосферу, близкую к интерьерам альпийских шале. За окном падает снег и бушует холодный ветер, а вы мирно погружаетесь в глубокий сон в стенах этой уютной спальни.
Непревзойденное сочетание серого и белого, кажется, никогда не потеряет своей актуальности. Эти цвета несут свежесть и воздушность, они могут одинаково эффектно смотреться как в ультрасовременных, так и в традиционно оформленных помещениях. Серый цвет имеет огромное количество оттенков и встречается во всех составляющих элеметах интерьера.
Шелковое постельное белье полезно для вашего здоровья, на его гладкой и чуть скользкой поверхности заснуть можно быстро и без проблем. Оно абсолютно безвредно для тех, кто страдает кожными заболеваниями или разного рода аллергическими расстройствами. Дизайн спальной комнаты, представленной на фото, предельно минималистичен. Широкая кровать, два светильника-близнеца и скромный букетик цветов на одной из тумбочек.
Скандинавский стиль всегда в моде. В трех словах его можно охарактеризовать как светлый, практичный и комфортный. Скандинавский стиль предполагает использование натуральных материалов. Мебель изготавливается, как правило, из светлых пород деревьев, а для ее обивки применяют текстиль, хлопок, лен, иногда замшу.
Несложно догадаться, что жителям скандинавских стран нечасто выпадает возможность наслаждаться лучами яркого солнца, поэтому окна в квартирах скандинавского стиля должны быть большими, а шторы – тонкими и легкими, чтобы пропускать как можно больше солнечного цвета. Стены в скандинавских интерьерах чаще всего оставляют белыми, в крайнем случае, покрывают светло-голубой или светло-серой краской.
Зачастую дизайнеры опасаются использовать черный цвет в качестве основного при оформлении спальных комнат. Однако при правильном подходе, черный цвет может создать неповторимую атмосферу таинственности в стенах комнаты сна. Главное правило – черный цвет должен быть минимально использован в его чистом варианте. Желательно сделать его частью яркого узора или разбавить несколькими оттеночными тонами.
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