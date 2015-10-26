Мобильные дома: снаружи и внутри

Они едут, летают или просто всегда готовы к переменам? Мобильные дома, вопреки устоявшимся традициям меняющие местоположение из-за погоды, смены сезонов или капризов хозяина.
Мобильные дома можно разделить на два вида проектов — те дома, которые могут быть перемещены с помощью автомобиля (пикапа или внедорожника) и те, что требуют демонтажа и переноса с помощью крана. Оба типа домов мы решили считать достаточно мобильными, чтобы объединить здесь в одной статье и рассказать вам о самых интересных подобных проектах на homify.
Некоторые из них стоят на своих собственных колесах, другие имеют сваи или даже прочный фундамент, но все равно заведомо готовы к побегу. Всего 7 интересных малогабаритных домов в этой статье, но какая масса идей для размышлений!
Первый проект дома официально называется «THE EDGE» и создан архитекторами из городка Ньюхэвен в Великобритании. На фотографии мы видим, что в стационарном состоянии дом отлично дополняется террасами, садиком с ландшафтным дизайном и выглядит, почти как коттедж в стиле модерн.
Внутри нас ждет просторная гостиная, совмещенная с кухней и столовой, две спальни и стильный санузел с душевой кабиной. Дом может переезжать только с помощью крана, но демонтаж занимает весьма короткие сроки.
Следующий особо стильный проект, экстерьеры которого вы можете найти по следующей ссылке, создан инженерами в Барселоне, Испания и выглядит, как настоящая мини-вилла.
Минималистичный дизайн интерьера в белом цвете делает его на поверку весьма очаровательным вариантом для современного активного образа жизни.
Следующий передвижной проект транспортируется с помощью мощного грузового автомобиля. Его авторы из студии ÁBATON тоже базируются в Испании, в пригороде Мадрида.
Объявленная стоимость такого дома в 25 тысяч евро позволяет иметь спальню, гостиную с панорамным остеклением, кухню и санузел с местом для биотуалета. В целом проект очень стильный, дизайнерски оригинальный, пропитанный духом свободы и прерий.
Еще один шикарный дом в стиле индастриал от британской компании VIPP выглядит, как убежище Бэтмэна или творческая студия модного писателя. Стильные черно-белые интерьеры основаны на планировке открытого типа, одной приватной спальне и ванной комнате.
Немецкий домик на колесах выглядит очень симпатично внутри и оформлен в стиле легкого кантри в бежевых тонах. Здесь отлично продуманы системы хранения одежды, мелочей, есть выдвижные ящики и пуфики, эргономичный кухонный гарнитур и оригинальная ванная комната, очень красиво украшенная керамической мозаикой ручной работы.
Интересный проект мини-дома от английских архитекторов внутри смотрится очень смело и неожиданно. На первом уровне вы найдете кухню и столовую группу, на втором — биотуалет и рабочее место, а на третьем (да-да, в этой крохе три уровня!) — спальное место.
Крошечный домик, оформленный в стиле кантри, рассчитан на одного, максимум, двух человек, ну и совсем максимум — на две человеческих особи и кошку. Он может передвигаться по миру с помощью пикапа или внедорожника.
Мини-дом CASA EVANS является мобильным, но при этом требует основательного фундамента. Сейчас он расположен на особенно живописной равнине с видом на могущественные Анды, но кто знает, где он окажется в следующем году…
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