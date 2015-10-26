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Мобильные дома: снаружи и внутри

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
The Edge, Boutique Modern Ltd Boutique Modern Ltd Дома в стиле модерн
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Они едут, летают или просто всегда готовы к переменам? Мобильные дома, вопреки устоявшимся традициям меняющие местоположение из-за погоды, смены сезонов или капризов хозяина.

Мобильные дома можно разделить на два вида проектов — те дома, которые могут быть перемещены с помощью автомобиля (пикапа или внедорожника) и те, что требуют демонтажа и переноса с помощью крана. Оба типа домов мы решили считать достаточно мобильными, чтобы объединить здесь в одной статье и рассказать вам о самых интересных подобных проектах на homify.

Некоторые из них стоят на своих собственных колесах, другие имеют сваи или даже прочный фундамент, но все равно заведомо готовы к побегу. Всего 7 интересных малогабаритных домов в этой статье, но какая масса идей для размышлений!

Рай на четверых

The Edge, Boutique Modern Ltd Boutique Modern Ltd Дома в стиле модерн
Boutique Modern Ltd

The Edge

Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd

Первый проект дома официально называется «THE EDGE» и создан архитекторами из городка Ньюхэвен в Великобритании. На фотографии мы видим, что в стационарном состоянии дом отлично дополняется террасами, садиком с ландшафтным дизайном и выглядит, почти как коттедж в стиле модерн.

The Edge, Boutique Modern Ltd Boutique Modern Ltd Ванная комната в стиле модерн
Boutique Modern Ltd

The Edge

Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd

Внутри нас ждет просторная гостиная, совмещенная с кухней и столовой, две спальни и стильный санузел с душевой кабиной. Дом может переезжать только с помощью крана, но демонтаж занимает весьма короткие сроки.

Стильный и мобильный

El Refugio Inteligente, NOEM NOEM Дома в стиле модерн
NOEM

NOEM
NOEM
NOEM

Следующий особо стильный проект, экстерьеры которого вы можете найти по следующей ссылке, создан инженерами в Барселоне, Испания и выглядит, как настоящая мини-вилла.

El Refugio Inteligente, NOEM NOEM КухняШкафы и полки
NOEM

NOEM
NOEM
NOEM

Минималистичный дизайн интерьера в белом цвете делает его на поверку весьма очаровательным вариантом для современного активного образа жизни.

Дом на краю света

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura Дома в стиле кантри
ÁBATON Arquitectura

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80

ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura

Следующий передвижной проект транспортируется с помощью мощного грузового автомобиля. Его авторы из студии ÁBATON тоже базируются в Испании, в пригороде Мадрида.

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura Гостиная в рустикальном стиле
ÁBATON Arquitectura

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80

ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura

Объявленная стоимость такого дома в 25 тысяч евро позволяет иметь спальню, гостиную с панорамным остеклением, кухню и санузел с местом для биотуалета. В целом проект очень стильный, дизайнерски оригинальный, пропитанный духом свободы и прерий.

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Панорамный мир

Vipp Shelter Vipp Конференц-центры в стиле лофт Коммерческие помещения
Vipp

Vipp Shelter

Vipp
Vipp
Vipp

Еще один шикарный дом в стиле индастриал от британской компании VIPP выглядит, как убежище Бэтмэна или творческая студия модного писателя. Стильные черно-белые интерьеры основаны на планировке открытого типа, одной приватной спальне и ванной комнате.

Vipp Shelter Vipp Конференц-центры в стиле лофт Коммерческие помещения
Vipp

Vipp Shelter

Vipp
Vipp
Vipp

Деревянный трейлер-прицеп

Energieautark leben im Wohnwagon, Wohnwagon Wohnwagon Дома в стиле модерн
Wohnwagon

Wohnwagon
Wohnwagon
Wohnwagon

Немецкий домик на колесах выглядит очень симпатично внутри и оформлен в стиле легкого кантри в бежевых тонах. Здесь отлично продуманы системы хранения одежды, мелочей, есть выдвижные ящики и пуфики, эргономичный кухонный гарнитур и оригинальная ванная комната, очень красиво украшенная керамической мозаикой ручной работы.

Energieautark leben im Wohnwagon, Wohnwagon Wohnwagon Столовая комната в стиле минимализм
Wohnwagon

Wohnwagon
Wohnwagon
Wohnwagon

Energieautark leben im Wohnwagon, Wohnwagon Wohnwagon Кухня в стиле минимализм
Wohnwagon

Wohnwagon
Wohnwagon
Wohnwagon

Дом-капсула

10 Smart SQM, Tengbom Tengbom Дома
Tengbom

10 Smart SQM

Tengbom
Tengbom
Tengbom

Интересный проект мини-дома от английских архитекторов внутри смотрится очень смело и неожиданно. На первом уровне вы найдете кухню и столовую группу, на втором — биотуалет и рабочее место, а на третьем (да-да, в этой крохе три уровня!) — спальное место.

10 Smart SQM, Tengbom Tengbom Дома
Tengbom

10 Smart SQM

Tengbom
Tengbom
Tengbom

Идиллия на колесах

homify Дома в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Крошечный домик, оформленный в стиле кантри, рассчитан на одного, максимум, двух человек, ну и совсем максимум — на две человеческих особи и кошку. Он может передвигаться по миру с помощью пикапа или внедорожника.

homify Спальня в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Аргентинский luxury

Casa Evans, A4estudio A4estudio Дома в стиле модерн
A4estudio

A4estudio
A4estudio
A4estudio

Мини-дом CASA EVANS является мобильным, но при этом требует основательного фундамента. Сейчас он расположен на особенно живописной равнине с видом на могущественные Анды, но кто знает, где он окажется в следующем году…

Casa Evans, A4estudio A4estudio Столовая комната в стиле модерн
A4estudio

A4estudio
A4estudio
A4estudio

Специально для вас на homify:

Чудеса эргономики в открытой планировке;

— Стиль модерн в дизайне интерьера.

Корейский глянец
А вам интересны мобильные дома?

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