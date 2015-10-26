Мобильные дома: снаружи и внутри

Они едут, летают или просто всегда готовы к переменам? Мобильные дома, вопреки устоявшимся традициям меняющие местоположение из-за погоды, смены сезонов или капризов хозяина.

Мобильные дома можно разделить на два вида проектов — те дома, которые могут быть перемещены с помощью автомобиля (пикапа или внедорожника) и те, что требуют демонтажа и переноса с помощью крана. Оба типа домов мы решили считать достаточно мобильными, чтобы объединить здесь в одной статье и рассказать вам о самых интересных подобных проектах на homify.

Некоторые из них стоят на своих собственных колесах, другие имеют сваи или даже прочный фундамент, но все равно заведомо готовы к побегу. Всего 7 интересных малогабаритных домов в этой статье, но какая масса идей для размышлений!