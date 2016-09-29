Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Лучшие реконструкции фасадов

Shunny_Star Shunny_Star
Cliff Dwelling, Specht Architects Specht Architects Балкон и терраса в стиле модерн
Loading admin actions …

Что может быть приятнее, чем вернуться в свой обновленный дом после тяжелого, суетного дня, полного различных эмоций и переживаний. В дом, в котором все, что вас окружает, позволяет окунуться в приятную атмосферу покоя, уюта, расслабления и отдыха в кругу семьи. Достичь полной гармонии и наполнить себя положительной энергией можно только в окружении всего, что способно радовать взор – красивый фасад, внутренняя отделка и ухоженная прилегающая к дому территория.

Каждый раз, подходя к своему дому, мы обращаем внимание на его внешний вид. Каким бы вы хотели видеть свое жилище, что бы вы изменили в его внешнем облике? 

Если подойти к вопросу внешней отделки фасада с душой, можно получить шикарный результат, изменив его до неузнаваемости. Переделка фасада иногда радикально меняет настроение не только дома, но всего, что его окружает. Не обязательно менять форму строения, добавлять новые постройки или достраивать верхние этажи. Особое настроение дому могут подарить даже незначительные изменения. На этот раз мы подобрали для вас примеры реконструкции фасадов, которые могут служить образцом для подражания. Надеемся, что вы оцените по достоинству все идеи, которые были внедрены в каждом из этих образцов. 

Приготовьтесь увидеть великолепные изменения, которые произошли с этими домами и их фасадами!

1. До: минимальные изменения

Ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato rurale a Suvereto (LI), mc2 architettura mc2 architettura
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

Это строение мало чем похоже на жилой дом. Оно выглядело, как техническая постройка или какой-то сарай. Прямые формы, кирпичная кладка со следами сырости и неухоженная прилегающая территория ничего, кроме плохого настроения не вызывала.

После преображения

Ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato rurale a Suvereto (LI), mc2 architettura mc2 architettura Дома в средиземноморском стиле
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

Если нет желания радикально менять внешность своего дома, можно без больших усилий сделать его практически новым. Хозяевам не пришлось вкладывать в наружную отделку дома много средств и сил. Здесь понадобилось только освежить фасад при помощи отделки и покраски наружных стен, замены оконных рам и перекрытия крыши. Все! Но дом стал, как новый – светлый, оптимистичный и современный.

2. До реконструкции: обычный, ничем не примечательный дом

Вид 1. Вот так было hq-design
hq-design

Вид 1. Вот так было

hq-design
hq-design
hq-design

Собственники этого добротного дома привыкли видеть его фасад вот таким обычным, ничем не выделяющимся на общем фоне соседних домов. Одним словом, ничем не примечательный дом – как у всех. Но хозяев не устраивало отсутствие у этого фасада особенного стиля и души, которую они попытались вложить в него во время реконструкции. Что из этого получилось?

После реконструкции

Вид 1. Проектное решение hq-design дизайн фасадов,экстерьер,строительство,частный дом,коттедж,кантри,шалле
hq-design

Вид 1. Проектное решение

hq-design
hq-design
hq-design

Такого результата, наверное, не ожидал никто. Двор остался нетронутым, изменения коснулись только фасадной его части и кровли. Но этого было вполне достаточно, чтобы улучшить дом и сделать его уютным, красивым и респектабельным.

В первую очередь стоит отметить общий стиль, который полностью изменил внешний облик этого строения. Здесь не хватало теплоты и гостеприимности, которую удалось привлечь путем создания навеса на фасаде и строительства еще одного входа по центру дома. Теперь дорога к бассейну стала намного короче, а под тенью навеса можно будет отдыхать в знойные летние дни. Фасад второго этажа также пополнился небольшим балкончиком. На месте небольшого оконного проема появился просторный выход на балкон по всей его ширине. Теперь можно сказать, что у дома появился свой, особый характер, своя изюминка и свой стиль.

3. До: блеклый фасад двухэтажного дома

Haus Kaiser, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH Дома в классическом стиле
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

Внешность этого строения при первом же взгляде навевает грусть и уныние. Уже на подходе к этому строению хочется развернуться и уйти прочь. Хоть фасадная часть дома была ухоженной и содержалась в порядке, этого оказалось недостаточно, чтобы хотелось задержать свой взгляд на данном строении.

После: что изменилось?

Haus Kaiser, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH Дома в классическом стиле
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

Если внимательно присмотреться, большого объема работ здесь выполнять не потребовалось. Форма окон, дверей, лестницы не изменилась. Во время реконструкции фасада было решено освежить его за счет цвета. Белый фасад это именно то, что было нужно! Он придал части дома, которая была реконструирована, больше жизни, живости и оптимизма. Теперь от него невозможно оторвать свой взор. После реконструкции стало видно, насколько интересным и оригинальным является его фасад и общая архитектура. Великолепный результат при незначительных вложениях – светло, красило, стильно и уютно!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

4. До реконструкции: неинтересный фасад

Дом до начала реконструкции Rash_studio Терраса в средиземноморском стиле
Rash_studio

Дом до начала реконструкции

Rash_studio
Rash_studio
Rash_studio

У этого фасада до реконструкции внешний вид был довольно непривлекательным, так как в нем пытались неумело совместить разные цвета, формы и материалы. Этому дому требовались серьезные изменения, чтобы он стал действительно живым и жилым.

После реконструкции

Реконструкция дома Rash_studio Терраса в средиземноморском стиле
Rash_studio

Реконструкция дома

Rash_studio
Rash_studio
Rash_studio

Вариант реконструкции, который предложили владельцам этого дома дизайнеры, поражает! В этом великолепном здании трудно угадать бывшие формы. Это полностью новый, шикарный, стильный и без сомнения, захватывающий дом, в котором захочет жить каждый! После реконструкции этот фасад станет самым оригинальным и неповторимым. В таком доме изменится не только его внешность, но и стиль жизни, ее насыщенность и комфорт.

5. Дом, который требовал реконструкции

Casa do Chapéu Virado, Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design
Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design

Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design
Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design
Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design

В этом доме давно была запланирована реконструкция, как внешняя, так и внутренняя. Устаревшие формы в стиле 70-х годов уже не привлекали своей особенной архитектурой, некоторые части конструкции довольно сильно износились. В любом случае, нужно было что-то менять. Фасад этого строения уже ни у кого не вызывал особых эмоций.

Что изменилось?

Casa do Chapéu Virado, Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design
Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design

Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design
Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design
Nuno Ladeiro, Arquitetura e Design

Теперь это совсем другой загородный дом, он стал современным, стильным. Облагороженный фасад стал образцом стиля и изысканности. Теперь здесь есть просторная терраса, на которой можно отдыхать в свое удовольствие. Второй этаж дома также имеет просторный балкон. Здесь все дышит покоем и умиротворением. Находясь в этом месте можно забыть обо всем, проводя время в приятной компании, нежась в теплых солнечных лучах и получая удовольствие от созерцания совершенного во всем обновленного фасада.

6. Что было: старенький дом

Cliff Dwelling, Specht Architects Specht Architects
Specht Architects

Cliff Dwelling

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

Вот как можно было назвать этот дом – старая лачуга. Выгоревшая на солнце и облупившаяся краска фасада, а также довольно запущенная территория, окружающая этот дом – все здесь говорило о том, что с данным строением нужно что-то делать, иначе приезжать сюда на отдых будет некому. И хозяева на это решились. Что из этого получилось?

Что получилось

Cliff Dwelling, Specht Architects Specht Architects Балкон и терраса в стиле модерн
Specht Architects

Cliff Dwelling

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

Вы можете сказать, что это совсем другой дом. Нет! Это все тот же дом на вершине холма. Но он полностью изменился. Территория расчищена, приведена в порядок. Устаревшие части конструкции полностью демонтированы, на их месте появилось много открытого пространства, света и современных форм в фасаде. Больше всего поражает место расположения дома, привлечь внимание к которому и максимально использовать его для создания романтической обстановки действительно удалось!

7. Строгие формы. Что менять?

​vorher / nachher Haus F, Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG
Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG

Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG
Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG
Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG

Как можно изменить дом, который ничего оригинального собой не представлял? Оказывается можно. С пользой использовать существующие площади, привести в порядок прилегающую территорию, сгладить строгость и унылость форм – вот что нужно этому фасаду.

Какие изменения произошли?

​vorher / nachher Haus F, Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG
Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG

Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG
Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG
Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG

Неужели это все тот же дом? Выглядит он совершенно другим. В его внешнем облике прослеживается современный, изысканный стиль и особая атмосфера. Оригинальная с стеклянная стена достроенной комнаты привлекает внимание и позволяет иметь дополнительную площадь, максимально приближенную к внешней среде. Это именно то, что нужно человеку, который приходит домой, чтобы наполнить себя энергией, восполнить свои силы и получить максимальное удовольствие от пребывания дома.

Далее на homify:

-  Терраса на крыше? 16 потрясающих идей!

- Мечтаете о собственном барбекю? 8 простых советов, чтобы его построить!

Какую породу древесины лучше всего испьзовать в дизайне сада?
Какие идеи из предложенных нами вы бы захотели воплотить в жизнь во время реконструкции фасада своего дома? Поделитесь с нами своим мнением!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо