Лучшие реконструкции фасадов

Что может быть приятнее, чем вернуться в свой обновленный дом после тяжелого, суетного дня, полного различных эмоций и переживаний. В дом, в котором все, что вас окружает, позволяет окунуться в приятную атмосферу покоя, уюта, расслабления и отдыха в кругу семьи. Достичь полной гармонии и наполнить себя положительной энергией можно только в окружении всего, что способно радовать взор – красивый фасад, внутренняя отделка и ухоженная прилегающая к дому территория.
Каждый раз, подходя к своему дому, мы обращаем внимание на его внешний вид. Каким бы вы хотели видеть свое жилище, что бы вы изменили в его внешнем облике?
Если подойти к вопросу внешней отделки фасада с душой, можно получить шикарный результат, изменив его до неузнаваемости. Переделка фасада иногда радикально меняет настроение не только дома, но всего, что его окружает. Не обязательно менять форму строения, добавлять новые постройки или достраивать верхние этажи. Особое настроение дому могут подарить даже незначительные изменения. На этот раз мы подобрали для вас примеры реконструкции фасадов, которые могут служить образцом для подражания. Надеемся, что вы оцените по достоинству все идеи, которые были внедрены в каждом из этих образцов.
Приготовьтесь увидеть великолепные изменения, которые произошли с этими домами и их фасадами!
Это строение мало чем похоже на жилой дом. Оно выглядело, как техническая постройка или какой-то сарай. Прямые формы, кирпичная кладка со следами сырости и неухоженная прилегающая территория ничего, кроме плохого настроения не вызывала.
Если нет желания радикально менять внешность своего дома, можно без больших усилий сделать его практически новым. Хозяевам не пришлось вкладывать в наружную отделку дома много средств и сил. Здесь понадобилось только освежить фасад при помощи отделки и покраски наружных стен, замены оконных рам и перекрытия крыши. Все! Но дом стал, как новый – светлый, оптимистичный и современный.
Собственники этого добротного дома привыкли видеть его фасад вот таким обычным, ничем не выделяющимся на общем фоне соседних домов. Одним словом, ничем не примечательный дом – как у всех. Но хозяев не устраивало отсутствие у этого фасада особенного стиля и души, которую они попытались вложить в него во время реконструкции. Что из этого получилось?
Такого результата, наверное, не ожидал никто. Двор остался нетронутым, изменения коснулись только фасадной его части и кровли. Но этого было вполне достаточно, чтобы улучшить дом и сделать его уютным, красивым и респектабельным.
В первую очередь стоит отметить общий стиль, который полностью изменил внешний облик этого строения. Здесь не хватало теплоты и гостеприимности, которую удалось привлечь путем создания навеса на фасаде и строительства еще одного входа по центру дома. Теперь дорога к бассейну стала намного короче, а под тенью навеса можно будет отдыхать в знойные летние дни. Фасад второго этажа также пополнился небольшим балкончиком. На месте небольшого оконного проема появился просторный выход на балкон по всей его ширине. Теперь можно сказать, что у дома появился свой, особый характер, своя изюминка и свой стиль.
Внешность этого строения при первом же взгляде навевает грусть и уныние. Уже на подходе к этому строению хочется развернуться и уйти прочь. Хоть фасадная часть дома была ухоженной и содержалась в порядке, этого оказалось недостаточно, чтобы хотелось задержать свой взгляд на данном строении.
Если внимательно присмотреться, большого объема работ здесь выполнять не потребовалось. Форма окон, дверей, лестницы не изменилась. Во время реконструкции фасада было решено освежить его за счет цвета. Белый фасад это именно то, что было нужно! Он придал части дома, которая была реконструирована, больше жизни, живости и оптимизма. Теперь от него невозможно оторвать свой взор. После реконструкции стало видно, насколько интересным и оригинальным является его фасад и общая архитектура. Великолепный результат при незначительных вложениях – светло, красило, стильно и уютно!
У этого фасада до реконструкции внешний вид был довольно непривлекательным, так как в нем пытались неумело совместить разные цвета, формы и материалы. Этому дому требовались серьезные изменения, чтобы он стал действительно живым и жилым.
Вариант реконструкции, который предложили владельцам этого дома дизайнеры, поражает! В этом великолепном здании трудно угадать бывшие формы. Это полностью новый, шикарный, стильный и без сомнения, захватывающий дом, в котором захочет жить каждый! После реконструкции этот фасад станет самым оригинальным и неповторимым. В таком доме изменится не только его внешность, но и стиль жизни, ее насыщенность и комфорт.
В этом доме давно была запланирована реконструкция, как внешняя, так и внутренняя. Устаревшие формы в стиле 70-х годов уже не привлекали своей особенной архитектурой, некоторые части конструкции довольно сильно износились. В любом случае, нужно было что-то менять. Фасад этого строения уже ни у кого не вызывал особых эмоций.
Теперь это совсем другой загородный дом, он стал современным, стильным. Облагороженный фасад стал образцом стиля и изысканности. Теперь здесь есть просторная терраса, на которой можно отдыхать в свое удовольствие. Второй этаж дома также имеет просторный балкон. Здесь все дышит покоем и умиротворением. Находясь в этом месте можно забыть обо всем, проводя время в приятной компании, нежась в теплых солнечных лучах и получая удовольствие от созерцания совершенного во всем обновленного фасада.
Вот как можно было назвать этот дом – старая лачуга. Выгоревшая на солнце и облупившаяся краска фасада, а также довольно запущенная территория, окружающая этот дом – все здесь говорило о том, что с данным строением нужно что-то делать, иначе приезжать сюда на отдых будет некому. И хозяева на это решились. Что из этого получилось?
Вы можете сказать, что это совсем другой дом. Нет! Это все тот же дом на вершине холма. Но он полностью изменился. Территория расчищена, приведена в порядок. Устаревшие части конструкции полностью демонтированы, на их месте появилось много открытого пространства, света и современных форм в фасаде. Больше всего поражает место расположения дома, привлечь внимание к которому и максимально использовать его для создания романтической обстановки действительно удалось!
Как можно изменить дом, который ничего оригинального собой не представлял? Оказывается можно. С пользой использовать существующие площади, привести в порядок прилегающую территорию, сгладить строгость и унылость форм – вот что нужно этому фасаду.
Неужели это все тот же дом? Выглядит он совершенно другим. В его внешнем облике прослеживается современный, изысканный стиль и особая атмосфера. Оригинальная с стеклянная стена достроенной комнаты привлекает внимание и позволяет иметь дополнительную площадь, максимально приближенную к внешней среде. Это именно то, что нужно человеку, который приходит домой, чтобы наполнить себя энергией, восполнить свои силы и получить максимальное удовольствие от пребывания дома.
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