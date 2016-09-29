Лучшие реконструкции фасадов

Что может быть приятнее, чем вернуться в свой обновленный дом после тяжелого, суетного дня, полного различных эмоций и переживаний. В дом, в котором все, что вас окружает, позволяет окунуться в приятную атмосферу покоя, уюта, расслабления и отдыха в кругу семьи. Достичь полной гармонии и наполнить себя положительной энергией можно только в окружении всего, что способно радовать взор – красивый фасад, внутренняя отделка и ухоженная прилегающая к дому территория.

Каждый раз, подходя к своему дому, мы обращаем внимание на его внешний вид. Каким бы вы хотели видеть свое жилище, что бы вы изменили в его внешнем облике?

Если подойти к вопросу внешней отделки фасада с душой, можно получить шикарный результат, изменив его до неузнаваемости. Переделка фасада иногда радикально меняет настроение не только дома, но всего, что его окружает. Не обязательно менять форму строения, добавлять новые постройки или достраивать верхние этажи. Особое настроение дому могут подарить даже незначительные изменения. На этот раз мы подобрали для вас примеры реконструкции фасадов, которые могут служить образцом для подражания. Надеемся, что вы оцените по достоинству все идеи, которые были внедрены в каждом из этих образцов.

Приготовьтесь увидеть великолепные изменения, которые произошли с этими домами и их фасадами!