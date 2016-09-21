10 изумительных террас

Просторный дом, много свободного пространства, близость природы и возможность наслаждаться прекрасными видами, открывающимися из окон вашего дома или из открытой площадки, которая называется террасой. Все это наши мечты, которые многие хотят воплотить в жизнь. Как создать вокруг себя гармоничную атмосферу на террасе, в которой все, что вас окружает, помогает сделать вашу жизнь полной приятных эмоций и впечатлений?
Если у вас есть терраса, и пришло время радикально изменить ее внешний вид, воспользуйтесь предложенными нами вариантами и превратите это место в райский уголок, который позволит вам почувствовать самые приятные моменты в своей жизни!
Терраса у дома на этом фото выдержана в стиле кантри. Здесь есть зона для отдыха под навесом, а также открытая зона, которая расположена ближе к зеленым насаждениям и затеняется только ветвями деревьев. Здесь есть обеденная зона, зона для чаепития, для приготовления барбекю и достаточно свободного места для приема гостей.
Добротные деревянные резные колонны, которые поддерживают крышу над террасой, выглядят ошеломляюще! Здесь очень уютно и комфортно.
При создании этой роскошной террасы были учтены нереально красивые виды, которые открываются из этого места. Стиль, в котором выполнена открытая площадка гармонично вписывается в окружающее пространство, как его составляющая часть. Оформление террасы позволяет использовать ее в качестве обзорной площадки, места для отдыха в приятной компании за бокалом ароматного вина под тихие звуки романтической музыки. Здесь все создано для комфортного времяпрепровождения.
Центральным элементом в этом пространстве является дизайнерский зонт, который защищает от палящих солнечных лучей всех, кто собирается за круглым столом во время утреннего приема пищи или в дневное время. Здесь можно приготовить барбекю, зона для приготовления которого установлена немного в стороне. Оригинальная подсветка всей террасы, озеленение в виде емкостей с низкорослыми растениями оживляет общую обстановку, которая благодаря таким приемам стала уютной и очень комфортной.
Террасу, выполненную в спокойных бежевых тонах, создали для людей, которые имеют разные предпочтения в плане отдыха. Здесь есть зона для сна, приема пищи, ее приготовления и достаточно места для того, чтобы собирать здесь компанию друзей и весело проводить время. Эта терраса может считаться полноценной комнатой, которую можно использовать в любую погоду благодаря добротной крыше, специальным тканевым шторам, которые создают здесь тень и другим дизайнерским приемам.
Эта площадка идеально располагает к отдыху и позволяет получать максимальное удовольствие от пребывания в этом месте. Великолепный вид, открывающийся отсюда, свежий воздух и шикарная обстановка поможет восстановить силы и подпитаться благоприятной энергетикой этого места.
Создатели этой террасы позаботились о том, чтобы здесь было приятно проводить время в течение всего дня. Здесь все максимально открыто. Такой сдержанный дизайн напоминает стиль семидесятых. Благодаря максимальной открытости пространства здесь дышится свободно и легко, можно расслабиться во время приема пищи, созерцая прекрасные виды окружающей природы. Из каждой комнаты можно выйти на террасу с чашечкой утреннего кофе, вдохнуть глоток свежего воздуха, зарядиться бодростью и подпитаться энергией солнца, легкого ветерка и свежего воздуха.
Пергола мягко пропускает солнечные лучи, создает легкую тень и позволяет насладиться теплотой каждого луча.
Белая мебель, установленная на этой площадке делает обстановку легкой, воздушной и спокойной.
Полностью открытая площадка, используемая как терраса, отлично вписывается в окружающую среду. Она создана в легком, свободном стиле, не перегружена никакой мебелью и предназначена для отдыха у воды. Оригинально сделано напольное покрытие, окрашенное в белый цвет. Средиземноморский стиль – это именно то, что здесь будет наиболее приемлемо. Здесь можно проводить время в веселой компании, отдыхать в спокойной обстановке и просто купаться в прозрачной прохладной воде, спускаясь к ней по каменным ступеням. Терраса не имеет никакого ограждения, оно здесь и не нужно, все открыто, свободно и легко!
Оригинальная терраса создана в доме, который находится в черте города. Она окружена зелеными насаждениями, поэтому непосредственно на этой площадке не понадобилось дополнительное озеленение. В этом интерьере интересно подобрана цветовая гамма, которая приближает обстановку на этой террасе к восточному стилю. Здесь нет ничего лишнего, вся обстановка максимально сдержанная и спокойная – именно то, что нужно человеку, который хочет стряхнуть с себя напряжение уходящего дня, отдохнуть, освободить себя от посторонних мыслей и восполнить силы.
Создатели этой террасы позаботились о том, чтобы каждый, кто сюда попадает, почувствовал единение с нереальным космическим пространством. Романтическая обстановка, которую мы можем здесь видеть, создана при помощи оригинальной подсветки, встроенной в мебель мягких светлых диванов и простого, но довольно оригинального столика, который сделан именно под эту обстановку. Нет ничего прекраснее, чем провести время в такой захватывающей атмосфере, наблюдая за лучами заходящего солнца вместе с близким человеком!
Террасу, которую мы можем увидеть на этом фото, сделали полностью из дерева. Этот природный материал насыщает обстановку своей силой и энергией.
Центральными элементами в этой зоне являются оригинальные дизайнерские светильники, в которых использованы огромных размеров свечи и их открытый огонь. Это шикарно! Оторвать взор от этих огоньков невозможно! Легкие шторы, подобранные в тон к мебели служат декорацией обстановки, которая навевает воспоминания о средних веках.
Отличительной особенностью данной террасы является то, что она располагается на двух уровнях. Этот нереальный дом выглядит фантастически красиво! Форма дома, его стиль и место расположения позволяет сказать, что это фантастика современной архитектуры.
Все элементы дизайна продуманы до мелочей. Здесь все, даже растения, говорят об изысканном вкусе хозяев этого дома, террасы в котором являются полноценной частью архитектурного ансамбля. Ограждение всей территории является как бы продолжением дома, воссоединяя все вокруг в одно цельное пространство. Жить в такой нереально роскошной обстановке было бы пределом мечтаний!
Во время создания этой террасы были применены цветовые контрасты. Белая мебель, установленная на этой площадке, выделяется на фоне темного деревянного пола и подчеркивает чистоту и изысканность обстановки. Терраса, обустроенная на крыше дома, позволяет наслаждаться роскошными видами, открывающимися из этого места. Комнатные растения, высаженные в высоких белых кадках освежают обстановку и позволяют наполнить пространство недостающей природой, которой так не хватает в каменных городских джунглях. Что нужно для приятного отдыха в такой обстановке – только приятная компания!