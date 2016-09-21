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10 изумительных террас

Shunny_Star Shunny_Star
Casa Binisafúller Menorca, adela cabré adela cabré Терраса в средиземноморском стиле
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Просторный дом, много свободного пространства, близость природы и возможность наслаждаться прекрасными видами, открывающимися из окон вашего дома или из открытой площадки, которая называется террасой. Все это наши мечты, которые многие хотят воплотить в жизнь. Как создать вокруг себя гармоничную атмосферу на террасе, в которой все, что вас окружает, помогает сделать вашу жизнь полной приятных эмоций и впечатлений?

Если у вас есть терраса, и пришло время радикально изменить ее внешний вид, воспользуйтесь предложенными нами вариантами и превратите это место в райский уголок, который позволит вам почувствовать самые приятные моменты в своей жизни!

1. Терраса в стиле кантри

homify Дома в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Терраса у дома на этом фото выдержана в стиле кантри. Здесь есть зона для отдыха под навесом, а также открытая зона, которая расположена ближе к зеленым насаждениям и затеняется только ветвями деревьев. Здесь есть обеденная зона, зона для чаепития, для приготовления барбекю и достаточно свободного места для приема гостей. 

Добротные деревянные резные колонны, которые поддерживают крышу над террасой, выглядят ошеломляюще! Здесь очень уютно и комфортно.

2. Изысканный интерьер

Терраса с зоной BBQ lab21studio Балкон и веранда в стиле лофт
lab21studio

Терраса с зоной BBQ

lab21studio
lab21studio
lab21studio

При создании этой роскошной террасы были учтены нереально красивые виды, которые открываются из этого места. Стиль, в котором выполнена открытая площадка гармонично вписывается в окружающее пространство, как его составляющая часть. Оформление террасы позволяет использовать ее в качестве обзорной площадки, места для отдыха в приятной компании за бокалом ароматного вина под тихие звуки романтической музыки. Здесь все создано для комфортного времяпрепровождения.

Центральным элементом в этом пространстве является дизайнерский зонт, который защищает от палящих солнечных лучей всех, кто собирается за круглым столом во время утреннего приема пищи или в дневное время. Здесь можно приготовить барбекю, зона для приготовления которого установлена немного в стороне. Оригинальная подсветка всей террасы, озеленение в виде емкостей с низкорослыми растениями оживляет общую обстановку, которая благодаря таким приемам стала уютной и очень комфортной.

3. Зонированное пространство

Терраса на крыше дома г. Сочи Студия дизайна Дарьи Одарюк Балконы и веранды в эклектичном стиле Многоцветный
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Терраса на крыше дома г. Сочи

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Террасу, выполненную в спокойных бежевых тонах, создали для людей, которые имеют разные предпочтения в плане отдыха. Здесь есть зона для сна, приема пищи, ее приготовления и достаточно места для того, чтобы собирать здесь компанию друзей и весело проводить время. Эта терраса может считаться полноценной комнатой, которую можно использовать в любую погоду благодаря добротной крыше, специальным тканевым шторам, которые создают здесь тень и другим дизайнерским приемам. 

Эта площадка идеально располагает к отдыху и позволяет получать максимальное удовольствие от пребывания в этом месте. Великолепный вид, открывающийся отсюда, свежий воздух и шикарная обстановка поможет восстановить силы и подпитаться благоприятной энергетикой этого места.

4. Терраса с перголой

Дом в Сагаро, Испания. Терраса. IND Archdesign. IND Archdesign Терраса в средиземноморском стиле
IND Archdesign

Дом в Сагаро, Испания. Терраса. IND Archdesign.

IND Archdesign
IND Archdesign
IND Archdesign

Создатели этой террасы позаботились о том, чтобы здесь было приятно проводить время в течение всего дня. Здесь все максимально открыто. Такой сдержанный дизайн напоминает стиль семидесятых. Благодаря максимальной открытости пространства здесь дышится свободно и легко, можно расслабиться во время приема пищи, созерцая прекрасные виды окружающей природы. Из каждой комнаты можно выйти на террасу с чашечкой утреннего кофе, вдохнуть глоток свежего воздуха, зарядиться бодростью и подпитаться энергией солнца, легкого ветерка и свежего воздуха.

Пергола мягко пропускает солнечные лучи, создает легкую тень и позволяет насладиться теплотой каждого луча.

Белая мебель, установленная на этой площадке делает обстановку легкой, воздушной и спокойной.

5. Зона отдыха с видом на море

Casa Menne, Panarea, Aeolian Islands, Sicily Adam Butler Photography Терраса в средиземноморском стиле
Adam Butler Photography

Casa Menne, Panarea, Aeolian Islands, Sicily

Adam Butler Photography
Adam Butler Photography
Adam Butler Photography

Полностью открытая площадка, используемая как терраса, отлично вписывается в окружающую среду. Она создана в легком, свободном стиле, не перегружена никакой мебелью и предназначена для отдыха у воды. Оригинально сделано напольное покрытие, окрашенное в белый цвет. Средиземноморский стиль – это именно то, что здесь будет наиболее приемлемо. Здесь можно проводить время в веселой компании, отдыхать в спокойной обстановке и просто купаться в прозрачной прохладной воде, спускаясь к ней по каменным ступеням. Терраса не имеет никакого ограждения, оно здесь и не нужно, все открыто, свободно и легко!

6. Терраса в городской обстановке

Casa modernista en la costa de El Maresme, Catalunya, CID DELTA, SA CID DELTA, SA Терраса в средиземноморском стиле
CID DELTA, SA

CID DELTA, SA
CID DELTA, SA
CID DELTA, SA

Оригинальная терраса создана в доме, который находится в черте города. Она окружена зелеными насаждениями, поэтому непосредственно на этой площадке не понадобилось дополнительное озеленение. В этом интерьере интересно подобрана цветовая гамма, которая приближает обстановку на этой террасе к восточному стилю. Здесь нет ничего лишнего, вся обстановка максимально сдержанная и спокойная – именно то, что нужно человеку, который хочет стряхнуть с себя напряжение уходящего дня, отдохнуть, освободить себя от посторонних мыслей и восполнить силы.

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7. Фантастический интерьер

Villa a Capri: Minimalismo e Bellezza in un unico post, Imperatore Architetti Imperatore Architetti Терраса в средиземноморском стиле
Imperatore Architetti

Imperatore Architetti
Imperatore Architetti
Imperatore Architetti

Создатели этой террасы позаботились о том, чтобы каждый, кто сюда попадает, почувствовал единение с нереальным космическим пространством. Романтическая обстановка, которую мы можем здесь видеть, создана при помощи оригинальной подсветки, встроенной в мебель мягких светлых диванов и простого, но довольно оригинального столика, который сделан именно под эту обстановку. Нет ничего прекраснее, чем провести время в такой захватывающей атмосфере, наблюдая за лучами заходящего солнца вместе с близким человеком!

8. Романтика – как в дереве

Casa Binisafúller Menorca, adela cabré adela cabré Терраса в средиземноморском стиле
adela cabré

adela cabré
adela cabré
adela cabré

Террасу, которую мы можем увидеть на этом фото, сделали полностью из дерева. Этот природный материал насыщает обстановку своей силой и энергией. 

Центральными элементами в этой зоне являются оригинальные дизайнерские светильники, в которых использованы огромных размеров свечи и их открытый огонь. Это шикарно! Оторвать взор от этих огоньков невозможно! Легкие шторы, подобранные в тон к мебели служат декорацией обстановки, которая навевает воспоминания о средних веках.

9. Современный стиль

Vivienda RyML, ESTUDIOMORENATE ESTUDIOMORENATE Терраса в средиземноморском стиле
ESTUDIOMORENATE

ESTUDIOMORENATE
ESTUDIOMORENATE
ESTUDIOMORENATE

Отличительной особенностью данной террасы является то, что она располагается на двух уровнях. Этот нереальный дом выглядит фантастически красиво! Форма дома, его стиль и место расположения позволяет сказать, что это фантастика современной архитектуры. 

Все элементы дизайна продуманы до мелочей. Здесь все, даже растения, говорят об изысканном вкусе хозяев этого дома, террасы в котором являются полноценной частью архитектурного ансамбля. Ограждение всей территории является как бы продолжением дома, воссоединяя все вокруг в одно цельное пространство. Жить в такой нереально роскошной обстановке было бы пределом мечтаний!

10. Терраса на крыше

​REMODELACIÓN DE TERRAZAS Y INTERIOR DE UN ÁTICO EN ESPLUGUES DE LLOBREGAT, Taller de Paisatge Taller de Paisatge Терраса в средиземноморском стиле
Taller de Paisatge

Taller de Paisatge
Taller de Paisatge
Taller de Paisatge

Во время создания этой террасы были применены цветовые контрасты. Белая мебель, установленная на этой площадке, выделяется на фоне темного деревянного пола и подчеркивает чистоту и изысканность обстановки. Терраса, обустроенная на крыше дома, позволяет наслаждаться роскошными видами, открывающимися из этого места. Комнатные растения, высаженные в высоких белых кадках освежают обстановку и позволяют наполнить пространство недостающей природой, которой так не хватает в каменных городских джунглях. Что нужно для приятного отдыха в такой обстановке – только приятная компания!

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