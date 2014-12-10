Свежие цветы в квартире являются не только изящным элементом декора, но и помогают улучшить микроклимат в помещении, очищая воздух от примеси различных токсичных веществ. Чтобы цветам уютно жилось в закрытом пространстве, о них необходимо заботится. Уделяйте растениям как можно больше внимания, и они обязательно воссоздадут в вашем доме атмосферу чистоты и романтики.
Подчеркнуть красоту живых растений лучше всего сможет красивая и необычная ваза. Она должна прежде всего хорошо сочетаться с формой и цветом растений. Для небольших букетов растений подойдут небольшие вазочки сферической формы, а для для длинных букетов лучше использовать высокие и элегантные хрустальные вазы. В сегодняшней Книге идей мы представим фотографии необычных ваз, созданных нашими экпертами, а также поделимся советами, как подобрать вазу для цветов.
Для растений с витиеватыми стеблями прекрасно подойдет эта шарообразная ваза-матрешка. Цветок помещен в маленький сосуд в форме капли, заполненный водой, а его длинные стебли обвивают колбу из прозрачного стекла. Ваза изготовлена в Бельгии и доступна в двух размерах.
Если на данный момент вам недосуг покупать новую вазу, почему бы не обновить ту, которая много лет была надежным домом для дорогих вашему сердцу букетов. В качестве новой одежки для вазы могут служить кружевные салфетки или вязаные чехлы. Для тех, у кого никогда не возникало желания держать в руках спицы или иголку с ниткой, могут просто обмотать вазу толстой пряжей.
Кто сказал, что вазы обязательно должны быть изготовлены из стекла, керамики или фарфора? Наши специалисты из бюро cuckoo moment доказывают обратное, демонстрируя вазы, изготовленные из мангового дерева и покрытые тонким слоем кожи ската.
Тед Мюллинг (Ted Muehling) представил изящную хрусталльную вазу, идеально подходящую на роль романтического подарка. Вазы были созданы по заказу одной известной венской фабрики, производящей изделия из художественного стекла. Ветка рябины – идеальное растение для вазы подобной формы. В тонкие и высокие сосуды категорически не рекомендуется ставить букеты, состящие из множества цветов или растения с толстым стеблем.
Когда-то вазы ассоциировались с хрупкостью и эфемерностью, романтическим свиданием, нежными красками, лирическим настроением. Эпоха конструктивизма подарила нам иное прочтение этих предметов интерьера. Современная ваза в новом осмыслении может позволить себе иметь правильную геометричекую форму и приглушенные тона.