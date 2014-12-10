Свежие цветы в квартире являются не только изящным элементом декора, но и помогают улучшить микроклимат в помещении, очищая воздух от примеси различных токсичных веществ. Чтобы цветам уютно жилось в закрытом пространстве, о них необходимо заботится. Уделяйте растениям как можно больше внимания, и они обязательно воссоздадут в вашем доме атмосферу чистоты и романтики.

Подчеркнуть красоту живых растений лучше всего сможет красивая и необычная ваза. Она должна прежде всего хорошо сочетаться с формой и цветом растений. Для небольших букетов растений подойдут небольшие вазочки сферической формы, а для для длинных букетов лучше использовать высокие и элегантные хрустальные вазы. В сегодняшней Книге идей мы представим фотографии необычных ваз, созданных нашими экпертами, а также поделимся советами, как подобрать вазу для цветов.