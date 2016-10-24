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​Топ-10 раковин для кухни

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Mackintosh Traditional Kitchen, AD3 Design Limited AD3 Design Limited КухняРаковины и краны
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Когда сам начинаешь выбирать каждый элемент интерьера, просто поражаешься, сколько всего уже напридумывано-то. Казалось бы, что сложного в том, чтобы выбрать мойку для раковины. Идешь в магазин и покупаешь. Не тут-то было, нужно еще и разобраться, что именно ты хочешь купить. И вот тут наваливается все разнообразие выбора, лавину которого может помочь остановить приглашенный специалист. На озвученный вами бюджет он выберет оптимальный вариант, а вам останется лишь наслаждаться.

Ну, а если вы выбрали путь самостоятельного познания или не хотите беспомощно «плавать» в теме в магазине или перед дизайнером, предлагаем вам краткий курс по раковинам-мойкам для кухни.

Итак, начнем…

​Вневременная роскошь

View from the Utility PAN|brasilia UK Ltd Кухни в эклектичном стиле
PAN|brasilia UK Ltd

View from the Utility

PAN|brasilia UK Ltd
PAN|brasilia UK Ltd
PAN|brasilia UK Ltd

Для начала нужно определиться с размером. Мойка – как раз то редкое исключение, когда он имеет первостепенное значение. Оптимальная глубина – 15-20 см. Больше понадобится, только если вы постоянно моете противни, огромные кастрюли и наливаете воду в большую тару. Далее, чем больше пространства вы можете выделить для мойки в горизонтальной плоскости, тем больше чистоты в кухне получите на выходе. В мойке с дополнительными чашами вы можете мыть овощи, размораживать продукты.

​Современный рустик

Sink with drain grooves on the worktop AD3 Design Limited КухняРаковины и краны
AD3 Design Limited

Sink with drain grooves on the worktop

AD3 Design Limited
AD3 Design Limited
AD3 Design Limited

Специальные корзинки для срезанных частей овощей и встроенные терки тоже весьма удобны. На боковые крылья можно поставить что-то горячее или слишком мокрое. В общем, чем больше, тем лучше. У владельцев больших кухонь опять есть весомое преимущество – позволить они себе могут действительно очень многое.

​Максимальная функциональность

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores КухняРаковины и краны
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Материал. И здесь нас поджидает многообразие. Про нержавейку, качество которой нужно проверять магнитиком, знают все. Также обратите внимание на сварные швы (цельнонатянутые, конечно же, лучше) и на качество полировки (от этого зависят не только возможные царапины, но и видимая чистота при эксплуатации). Ну, а выбрать матовую или блестящую – уже дело личных предпочтений.

​Очаровательный уют

homify КухняРаковины и краны
homify

homify
homify
homify

Вы удивитесь, но эмалированные металлические варианты детства наших мам все еще существуют. Как говорится, дешево и сердито. Дешево – это понятно, а вот сердиться будете вы, когда увидите сколы, а они точно будут. Но для дачи иногда все же годится.

​Эко-минимализм

Tribo, Melissa vilar Melissa vilar КухняРаковины и краны Керамика Белый
Melissa vilar

Melissa vilar
Melissa vilar
Melissa vilar

Современные керамические мойки состоят из глины, песка и металла и покрыта сверху эмалью, потому весьма экологична. По этому пункту она опережает все остальные варианты. Невероятно красива, это несомненный плюс. И если вы относитесь к редкому на сегодня типу бережно относящихся к вещам людей, то вам она подходит. Все же остальные будут недовольны тем, что при эксплуатации с ней нужно быть более осторожными. Современные производители очень стараются, чтобы остаться в своей нише, но их продукт серьезно оттесняют от кошелька покупателя раковины из искусственного камня.

​Белоснежная красота

Villa rustica, RI-NOVO RI-NOVO КухняРаковины и краны Камень
RI-NOVO

RI-NOVO
RI-NOVO
RI-NOVO

Из акрилового камня можно сделать мойку любой формы и цвета. Можно установить мойку так, что она будет казаться вылитой сразу со столешницей. Но если специалист по монтажу окажется не достаточно квалифицирован (нет опыта, некачественный клей и пр.), то при сильном ударе шов может раскрыться. Хорошо то, что шов можно заклеить, а царапины и сколы (которые неизбежно появятся при эксплуатации) заново зашлифовать.

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​Торжество технологий

Интерьер "Непринужденная Классика" studio68-32 КухняРаковины и краны
studio68-32

Интерьер Непринужденная Классика

studio68-32
studio68-32
studio68-32

Другое дело, мойка из композитного материала на основе каменной крошки. Стоит это дороже, но преимуществ масса. И брызги не видны, и на ощупь приятная, цвет можно подобрать под столешницу, гарнитур или даже шторы, прочная, бесшумная. Не впитывает ни жидкости, ни запахи. Не теряет цвета со временем. Многие выдерживают температуру до 280 градусов по Цельсию (смотрите на рекомендации производителя).

​Гармония материалов

Кухня на заказ от производителя , Lesomodul Lesomodul КухняРаковины и краны
Lesomodul

Кухня на заказ от производителя

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

И последний вопрос – как именно вы желаете вмонтировать мойку. Это может показаться не столь существенным, как выбор материала, но все же имеет значении и тип установки. Обозначим возможные варианты. Накладная, когда просто устанавливается на тумбу (каркас стола). Врезная, когда в столешнице вырезается отверстие. Может быть разной – подстольной (встраивается ниже уровня столешницы) или вровень со столешницей (для этого требуется квалифицированный специалист, стоит дороже).

​Актуальный люкс

Collezione M_22, Meson's Meson's КухняРаковины и краны
Meson&#39;s

Meson's
Meson&#39;s
Meson's

Резюмируем. Самая доступная – нержавейка. Проверить магнитиком ( должен скользить). Обратить внимание на качество полировки и наличие сварных швов (лучше, чтобы их не было).

Самая роскошная – раковина с фронтальным фасадом. Для кого-то это дорого (и это хорошо), для кого-то – безумно дорого (и совсем неприемлемо).

Самая практичная – раковина из композитного материала на основе гранитной крошки.

Самая экологичная – керамическая. Не смотря на многие недостатки, этого у нее не отнять.

​Абсолютное совершенство

homify КухняРаковины и краны
homify

homify
homify
homify

Ну, а теперь на основе полученной информации представьте все возможные варианты моек для кухни. Впечатлились? Тогда в магазин!

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