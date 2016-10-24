​Топ-10 раковин для кухни

Когда сам начинаешь выбирать каждый элемент интерьера, просто поражаешься, сколько всего уже напридумывано-то. Казалось бы, что сложного в том, чтобы выбрать мойку для раковины. Идешь в магазин и покупаешь. Не тут-то было, нужно еще и разобраться, что именно ты хочешь купить. И вот тут наваливается все разнообразие выбора, лавину которого может помочь остановить приглашенный специалист. На озвученный вами бюджет он выберет оптимальный вариант, а вам останется лишь наслаждаться.

Ну, а если вы выбрали путь самостоятельного познания или не хотите беспомощно «плавать» в теме в магазине или перед дизайнером, предлагаем вам краткий курс по раковинам-мойкам для кухни.

Итак, начнем…